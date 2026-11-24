रात को अकेले पैदल चलने में UAE व सिंगापुर सबसे सुरक्षित; लॉ एंड ऑर्डर में वैश्विक औसत से आगे निकला भारत
Walk Alone Night Safety : गैलप की ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2026, रात को पैदल निकलने के लिहाज से बोत्सवाना दुनियाभर में सबसे ज्यादा असुरक्षित.
Published : November 24, 2026 at 5:00 PM IST
हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : रात में अकेले ही पैदल बाहर निकलना हो तो कई लोग सहम जाते हैं. कई देशों में तो लोग ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं. जबकि कई मुल्कों में लोग बेधड़क रात में पैदल घूमते रहते हैं. हाल ही में गैलप ने दुनिया के 140 देशों और क्षेत्रों पर आधारित एक नई रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार UAE और सिंगापुर इस मामले में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. जबकि बोत्सवाना की हालत ज्यादा खराब है.
अमेरिकी एनालिटिक्स और एडवाइजरी कंपनी गैलप ने हाल ही में साल 2026 की ' ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट' जारी की है. यह रिपोर्ट साल 2025 में विश्व के 1.43 लाख से अधिक महिला-पुरुषों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है. सर्वे में शामिल विश्व के 69% लोगों ने बताया कि अपने देशों में रात के समय पैदल चलने में वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. वहीं गैलप की रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर का अलग से एक इंडेक्स भी जारी किया गया है. इसके मुताबिक भारत वैश्विक औसत से भी आगे निकल चुका है.
इस साल की रिपोर्ट में एक दिलचस्प बात यह भी सामने आई है कि युद्ध या हिंसा झेल रहे देशों के लोगों में रात में अकेले पैदल निकलते समय सुरक्षा की भावना कैसे बनी रह सकती है?, रात में अकेले पैदल निकलने पर लोग कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?, इसका सीधा संबंध देश की खुशहाली और वहां की हत्या दर से होता है. युद्ध का इससे संबंध नहीं होता है. युद्ध जैसे हालात केवल इस बात पर असर डालते हैं कि वहां के लोग सुरक्षा को बड़ी समस्या मानते हैं या नहीं.
20 साल में कितना बदला सुरक्षा का स्तर? : रिपोर्ट के अनुसार गैलप साल 2006 से ही दुनियाभर के लोगों से यह सवाल पूछता आ रहा है कि क्या वे अपने शहर या इलाके में रात को अकेले पैदल निकलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं?. पिछले 20 साल में इसमें काफी सुधार दिखा है. मौजूदा समय दुनिया के 69% लोग रात में पैदल अकेले चलने पर सुरक्षित महसूस करते हैं. हालांकि यह आंकड़ा 2024 के 73% से कम है. फिर भी 2014 के सबसे निचले स्तर की तुलना में अब भी 9% ऊपर है.
रात को घूमने में UAE-सिंगापुर सबसे ज्यादा सेफ : गैलप की रिपोर्ट के मुताबिक रात को अकेले पैदल घूमने के मामले में खाड़ी देश सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. इस सूची में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सिंगापुर संयुक्त रूप से टॉप पर हैं. साल 2020 के बाद UAE पहली बार टॉप पर है. वहीं सिंगापुर साल 2006 से 12 बार सुरक्षा के मामले में दुनिया में सबसे आगे रहा है. इस बार UAE ने उसकी बराबरी कर ली. दोनों देशों के अलग-अलग 96% लोग मानते हैं कि उन्हें रात में अकेले पैदल चलने में कोई समस्या नहीं होती है.
सऊदी अरब के लोग भी रात में बिना डरे घूमते हैं : सऊदी अरब के 95% लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. यानी वे यह स्पष्ट रूप से मानते हैं कि रात को वे बिना डरे-सहमे अकेले ही पैदल बाहर घूम सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के नियमों के मुताबिक जब दो देश पहले स्थान पर एक ही रैंकिंग से बराबरी पर होते हैं तो उनके बाद वाले देश को तीसरा माना जाता है. लिहाजा UAE-सिंगापुर की एक जैसी रैंकिंग के कारण रात में अकेले पैदल बाहर निकलने के मामले में सऊदी अरब विश्व में तीसरे पायदान पर है.
ताजिकिस्तान-कुवैत की भी स्थिति ठीक : रिपोर्ट बताती है कि ताजिकिस्तान और कुवैत में 93-93% नागरिक रात के समय अकेले पैदल चलते समय सुरक्षित महसूस करते हैं. इसके अलावा बहरीन में 92% लोग सुरक्षित महसूस करते हैं. इसी क्रम में हांगकांग, अल सल्वाडोर, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे चारों ही देशों के 90-90% लोगों ने बताया कि वे इन देशों में रात में अकेले पैदल घूम सकते हैं, उन्हें सुरक्षा की कोई चिंता नहीं रहती है.
उत्तरी अमेरिका में बढ़ा सुरक्षा का भरोसा : रिपोर्ट बताती है कि उत्तरी अमेरिका में पैदल टहलने पर सुरक्षित महसूस करने वालों की संख्या 6 अंक बढ़कर 78% पर पहुंच गई. गैलप के एक अन्य रिसर्च के मुताबिक साल 2001 के बाद से अमेरिकियों की सोच ज्यादा सकारात्मक हुई है. वहीं साल 2024 से 2025 के बीच वैश्विक स्तर पर सुरक्षा की भावना में ज्यादा गिरावट नहीं आई. दुनिया के सात में से पांच क्षेत्रों में स्थिति या तो पहले जैसी रही या उसमें सुधार दिखा.
बोत्सवाना-दक्षिणी अफ्रीका ज्यादा जोखिम भरे : गैलप की रिपोर्ट बताती है कि रात को अकेले पैदल घूमने के मामले में बोत्सवाना की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है. यहां के केवल 28% लोग ही मानते है कि वे रात में घूमते समय खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. दक्षिण अफ्रीका का भी ऐसा ही हाल है. यहां इस तरह के लोगों की संख्या 35% है. लेसोथो, जिम्बाब्वे और चिली तीनों ही देशों में अलग-अलग केवल 37-37 फीसदी आबादी ही रात में बिना डर के अकेले बाहर निकल पाती है.
दुनिया के इन 5 देशों में भी रात में ज्यादा रिस्क : रिपोर्ट के अनुसार इक्वाडोर में केवल 38% लोग रात को अकेले पैदल निकलने में सुरक्षित महसूस करते हैं. कांगो गणराज्य में यह संख्या 39% है. इसी तरह लाइबेरिया में 41%, संघर्ष से जूझ रहे म्यांमार में 42% और जाम्बिया में केवल 43% नागरिक ही रात के समय अकेले चलने को सुरक्षित बताते हैं. यानी बोत्सवान और जाम्बिया समेत 10 देशों में आज भी रात में अकेला घूमना ज्यादा रिस्की है.
लैटिन अमेरिका-सब-सहारा अफ्रीका में स्थिति बहुत खराब : रिपोर्ट के लैटिन अमेरिका व कैरिबियन और सब-सहारा अफ्रीका सुरक्षा के मामले में अन्य देशों से काफी पीछे हैं. हालांकि साल 2025 में इन दोनों क्षेत्रों की स्थिति स्थिर रही. दोनों देशों के क्रमश: 50% और 54% नागरिक अकेले चलने को सुरक्षित मानते हैं. यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम (UNODC) के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा हत्या दर भी इन्हीं दोनों इलाकों में है.
मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद खाड़ी पर बढ़ा भरोसा : रिपोर्ट के अनुसार मिडिल ईस्ट में हालिया संघर्ष के बीच खाड़ी देशों (गल्फ) का सुरक्षा के मामले में शीर्ष पर बने रहना हैरान करने वाला है. साल 2026 में ईरान संघर्ष शुरू होने के बाद किए गए सर्वे से यह पता चला कि इन देशों में व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर लोगों का भरोसा काफी मजबूत हुआ है. सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में 10 में से कम से कम नौ वयस्क रात को पैदल अकेले घूमते समय खुद को सुरक्षित मानते हैं.
दुनिया के 69% लोगों को सुरक्षा का कोई खतरा नहीं : दुनियाभर के औसतन 69% लोग यह मानते हैं कि रात में अकेले ही पैदल घूमते समय उन्हें सुरक्षा का कोई खतरा महसूस नहीं होता है. पश्चिमी यूरोप, मिडिल ईस्ट और उत्तरी अफ्रीका और पोस्ट-सोवियत यूरेशिया में अलग-अलग 74% लोग खुद को सुरक्षित मानते हैं. एशिया-पैसिफिक (एशिया-प्रशांत) क्षेत्र जिसमें भारत भी आता है, वहां के भी 72% लोग रात को अकेले घूमते समय खुद को सुरक्षित मानते हैं. इसी तरह सब-सहारा अफ्रीका में ऐसे लोगों का आंकड़ा 54% और जबकि लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियनमें यह 50% है.
जिन देशों में हिंसक अपराध ज्यादा, वहां सुरक्षा का खतरा अधिक : गैलप की रिपोर्ट के नतीजे ये भी बताते है कि जिन देशों में हिंसक अपराध यानी हत्या, लूट, डकैती आदि की घटनां ज्यादा होती हैं, वहां के लोगों को अपनी सुरक्षा का खतरा ज्यादा होता है. जैसे इक्वाडोर और चिली में 40% से भी कम लोग रात में अकेले चलने में सुरक्षित महसूस करते हैं. वहीं यूक्रेन में देश की सुरक्षा को सबसे बड़ी समस्या मानने वाले 65% जबकि इजराइल में 75% लोग रात के समय अकेले पैदल चलने में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं.
लॉ एंड ऑर्डर में टॉप पर है ताजिकिस्तान : गैलप ने अपनी पूरी रिपोर्ट को तैयार करने में मुख्य रूप से हर एक शख्स से 4 तरह के सवाल पूछे. जैसे लोग अपने इलाके की स्थानीय पुलिस पर कितना भरोसा करते हैं, अपने शहर या इलाके में रात के समय अकेले पैदल चलने में सुरक्षित महसूस होता है या नहीं, पिछले 12 महीनों में घर या परिवार के किसी सदस्य के यहां चोरी हुई है या नहीं, पिछले 12 महीनों में मारपीट या लूटपाट हुई है या नहीं. इन सवालों पर ताजिकिस्तान को 100 में से 96 अंक मिले. यह अन्य देशों में सबसे ज्यादा है. इसके बाद सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, बहरीन, आइसलैंड आदि का नंबर आता है. वहीं भारत का स्कोर 100 में से 85 है. यह वैश्विक औसत (80 अंक) से 5 अंक ज्यादा है.
आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश : गैलप की रिपोर्ट में कुछ चुनिंदा पैमानों पर सुरक्षित देशों का आकलन किया गया है, जबकि जून में जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में क्राइम रेट, सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, आंतरिक गृहयुद्ध और सैन्य खर्च आदि के आधार पर सुरक्षित देशों की रैंकिंग की गई है. इसके अनुसार दुनियाभर में आइसलैंड दुनिया का सबसे सुरक्षित देश है. यहां हिंसक अपराध न के बराबर हैं. यहां कोई घरेलू या इंटरनेशनल झगड़ा भी नहीं चल रहा है.
ग्लोबल पीस इंडेक्स में क्या है अन्य देशों की रैंकिंग? : ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 के अनुसार आइसलैंड के बाद न्यूजीलैंड दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित देश हैं. जबकि स्विट्जरलैंड तीसरे, स्लोवेनिया चौथे, आयरलैंड पांचवें, ऑस्ट्रिया छठवें, पुर्तगाल सातवें, सिंगापुर आठवें, फिनलैंड नौवें जबकि जापान ग्लोबल लेवल पर 10वें पायदान पर है. इन देशों में कोई बगावत या कोई आंतकी गतिविधियां नहीं होती हैं. अपराध बेहद कम होते हैं. लोग खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं.
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