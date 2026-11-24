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रात को अकेले पैदल चलने में UAE व सिंगापुर सबसे सुरक्षित; लॉ एंड ऑर्डर में वैश्विक औसत से आगे निकला भारत

दुनिया के कई देशों में रात में अकेले पैदल चलना सेफ नहीं. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद (Narendra Chaudhary-EB Prime Team) : रात में अकेले ही पैदल बाहर निकलना हो तो कई लोग सहम जाते हैं. कई देशों में तो लोग ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं. जबकि कई मुल्कों में लोग बेधड़क रात में पैदल घूमते रहते हैं. हाल ही में गैलप ने दुनिया के 140 देशों और क्षेत्रों पर आधारित एक नई रिपोर्ट जारी की है. इसके अनुसार UAE और सिंगापुर इस मामले में सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं. जबकि बोत्सवाना की हालत ज्यादा खराब है.

अमेरिकी एनालिटिक्स और एडवाइजरी कंपनी गैलप ने हाल ही में साल 2026 की ' ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट' जारी की है. यह रिपोर्ट साल 2025 में विश्व के 1.43 लाख से अधिक महिला-पुरुषों पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित है. सर्वे में शामिल विश्व के 69% लोगों ने बताया कि अपने देशों में रात के समय पैदल चलने में वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. वहीं गैलप की रिपोर्ट में लॉ एंड ऑर्डर का अलग से एक इंडेक्स भी जारी किया गया है. इसके मुताबिक भारत वैश्विक औसत से भी आगे निकल चुका है.