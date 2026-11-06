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सांसों पर संकट! देश में सबसे प्रदूषित रहा गजरौला, पंचगांव दूसरे नंबर पर

प्रतीकात्मक फोटो ( IANS )

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नवीनतम वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार दो शहरों में वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' दर्ज की गई और दिल्ली में 'बहुत खराब' हवा में सांस लेना जारी है.

उत्तर प्रदेश का गजरौला देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां एक्यूआई 407 दर्ज किया गया, जिसके बाद हरियाणा का पंचगांव 406 के साथ दूसरे स्थान पर रहा. दोनों शहर 'गंभीर' श्रेणी में आ गए, जो प्रदूषण के ऐसे स्तर को दर्शाता है जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है और मौजूदा श्वसन या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.

ये आंकड़े दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आगे वायु प्रदूषण के बढ़ते भौगोलिक फैलाव को दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा के इंडस्ट्रियल और शहरी सेंटर्स में भी एयर क्वालिटी खराब हो रही है. सीपीसीबी बुलेटिन के अनुसार रिपोर्ट किए गए एक्यूआई वैल्यू के आधार पर टॉप पांच सबसे प्रदूषित जगहों में गजरौला (407), पंचगांव (406), ओडिशा में पारादीप (393), दिल्ली (369) और उत्तर प्रदेश में अनपरा (343) शामिल हैं. पारादीप और दिल्ली को 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया, जबकि अनपरा में भी 'बहुत खराब' एयर क्वालिटी दर्ज की गई. हरियाणा के मानेसर में भी ऐसा ही एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जो पांचवां स्थान है. यह बताना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी की स्थिति के बारे में असरदार तरीके से बताने का एक टूल है. यह अलग-अलग पॉल्यूटेंट्स के मुश्किल एयर क्वालिटी डेटा को एक ही नंबर (इंडेक्स वैल्यू), नाम और रंग में बदल देता है. एक्यूआई की छह कैटेगरी हैं: अच्छा, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब, और गंभीर. इनमें से हर कैटेगरी हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा और सेहत पर उनके संभावित असर (जिन्हें हेल्थ ब्रेकपॉइंट कहते हैं) के आधार पर तय की जाती है.