सांसों पर संकट! देश में सबसे प्रदूषित रहा गजरौला, पंचगांव दूसरे नंबर पर
गंभीर श्रेणी का वायु प्रदूषण स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है. पढ़ें ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...
Published : November 6, 2026 at 12:08 PM IST
नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के नवीनतम वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) बुलेटिन के अनुसार दो शहरों में वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' दर्ज की गई और दिल्ली में 'बहुत खराब' हवा में सांस लेना जारी है.
उत्तर प्रदेश का गजरौला देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां एक्यूआई 407 दर्ज किया गया, जिसके बाद हरियाणा का पंचगांव 406 के साथ दूसरे स्थान पर रहा. दोनों शहर 'गंभीर' श्रेणी में आ गए, जो प्रदूषण के ऐसे स्तर को दर्शाता है जो स्वस्थ लोगों को भी प्रभावित कर सकता है और मौजूदा श्वसन या अन्य स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है.
ये आंकड़े दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से आगे वायु प्रदूषण के बढ़ते भौगोलिक फैलाव को दिखाते हैं और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और ओडिशा के इंडस्ट्रियल और शहरी सेंटर्स में भी एयर क्वालिटी खराब हो रही है. सीपीसीबी बुलेटिन के अनुसार रिपोर्ट किए गए एक्यूआई वैल्यू के आधार पर टॉप पांच सबसे प्रदूषित जगहों में गजरौला (407), पंचगांव (406), ओडिशा में पारादीप (393), दिल्ली (369) और उत्तर प्रदेश में अनपरा (343) शामिल हैं.
पारादीप और दिल्ली को 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया, जबकि अनपरा में भी 'बहुत खराब' एयर क्वालिटी दर्ज की गई. हरियाणा के मानेसर में भी ऐसा ही एक्यूआई 343 दर्ज किया गया, जो पांचवां स्थान है. यह बताना जरूरी है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी की स्थिति के बारे में असरदार तरीके से बताने का एक टूल है. यह अलग-अलग पॉल्यूटेंट्स के मुश्किल एयर क्वालिटी डेटा को एक ही नंबर (इंडेक्स वैल्यू), नाम और रंग में बदल देता है.
एक्यूआई की छह कैटेगरी हैं: अच्छा, संतोषजनक, थोड़ा प्रदूषित, खराब, बहुत खराब, और गंभीर. इनमें से हर कैटेगरी हवा में मौजूद प्रदूषकों की मात्रा और सेहत पर उनके संभावित असर (जिन्हें हेल्थ ब्रेकपॉइंट कहते हैं) के आधार पर तय की जाती है.
दिल्ली में औसतन एक्यूआई 369 रिकॉर्ड किया गया, जिससे यह 'बहुत खराब' कैटेगरी में आ गया. खास बात यह है कि राष्ट्रीय राजधानी के सभी 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों ने इस आकलन में हिस्सा लिया. पीएम2.5 और पीएम10 दोनों को खास पॉल्यूटेंट के तौर पर पहचाना गया.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी हालात चिंताजनक पाए गए. गुरुग्राम में एक्यूआई 331, हिसार में 327, भिवाड़ी में 337, फरीदाबाद में 303 और चरखी दादरी में 304 रिकॉर्ड किया गया, जो सभी ‘बहुत खराब’ कैटेगरी में आते हैं. इस तरह ये पांच शहर ‘खराब’ एयर क्वालिटी की श्रेणी में आते हैं.
'खराब' कैटेगरी में आने वाले शहरों में रोहतक में सबसे ज़्यादा एक्यूआई 294 रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद कुरुक्षेत्र (289), बुलंदशहर (287), सवाई माधोपुर (286) और मोदीनगर (284) का नंबर आता है. नोएडा में भी हवा की क्वालिटी खराब रही, एक्यूआई 283 रहा, जबकि सोनीपत में 277 और गाजियाबाद में 263 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.
'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता वाले पांच शहर' - बहुत खराब' श्रेणी में वर्गीकृत शहरों में दिल्ली में सबसे अधिक 369 एक्यूआई दर्ज किया गया, इसके बाद अनपरा 343, मानेसर 343, भिवाड़ी 337 और गुरुग्राम 331 रहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वास्थ्य सलाह के अनुसार 201 से 300 के बीच का एक्यूआई लंबे समय तक संपर्क में रहने पर ज्यादातर लोगों को सांस लेने में तकलीफ पैदा कर सकता है.
'बहुत खराब' श्रेणी, जिसमें 301 और 400 के बीच एक्यूआई रीडिंग शामिल हैं, लंबे समय तक संपर्क में रहने पर श्वसन संबंधी बीमारी से जुड़ी है. 'गंभीर' श्रेणी, जो 401 से 500 तक होती है, स्वस्थ लोगों को प्रभावित कर सकती है और मौजूदा बीमारियों वाले लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है.