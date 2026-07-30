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गजेंद्र सिंह शेखावत ने IHM पूसा में आजमाया कुकिंग में हाथ, छात्रों संग बनाए समोसे और पकौड़े

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित IHM पूसा का दौरा कर छात्रों से संवाद किया और किचन में उनके साथ समोसे-पकौड़े बनाए.

शेखावत ने बनाए समोसे और पकौड़े
शेखावत ने बनाए समोसे और पकौड़े (Photo Source- @gssjodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 4:04 PM IST

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जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पूसा (IHM Pusa) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों से मुलाकात की और हॉस्पिटैलिटी एवं कुकिंग क्षेत्र में उनके अनुभवों तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की किचन में जाकर उनके साथ कुकिंग में भी हाथ आजमाया. शेखावत ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर समोसे और विशेष पकौड़े की डिश तैयार की.

किचन में शेफ बने मंत्री: इस दौरे का सबसे खास पल तब आया जब केंद्रीय मंत्री सीधे संस्थान की आधुनिक किचन में पहुंच गए. उन्होंने वहां प्रशिक्षण ले रहे युवा शेफ्स के साथ मिलकर कुकिंग में हाथ आजमाया और समोसे व पकौड़े तैयार किए. केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बिताए इन यादगार पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि "संस्थान में आज कुछ नया सीखने और थोड़ा सा कुकिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला. मेरी बनाई डिश का स्वाद चखने के बाद सभी ने कहा- सर, अच्छा बना है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, अब सच में अच्छा बना था… या फिर स्टूडेंट्स ने सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, ये राज तो वही जानते हैं!”

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भारतीय हॉस्पिटैलिटी को मिलेगी नई ऊंचाई: वर्ष 1962 में स्थापित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पूसा भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होने वाला देश का एक अग्रणी और प्रमुख संस्थान है. यह संस्थान पिछले कई दशकों से होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है. मंत्री शेखावत ने विश्वास जताया कि देश के ये प्रतिभाशाली युवा अपने हुनर और जुनून से भारतीय हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे.

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