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गजेंद्र सिंह शेखावत ने IHM पूसा में आजमाया कुकिंग में हाथ, छात्रों संग बनाए समोसे और पकौड़े

जोधपुर: केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, पूसा (IHM Pusa) का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने संस्थान के विद्यार्थियों से मुलाकात की और हॉस्पिटैलिटी एवं कुकिंग क्षेत्र में उनके अनुभवों तथा भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने संस्थान की किचन में जाकर उनके साथ कुकिंग में भी हाथ आजमाया. शेखावत ने विद्यार्थियों के साथ मिलकर समोसे और विशेष पकौड़े की डिश तैयार की.

किचन में शेफ बने मंत्री: इस दौरे का सबसे खास पल तब आया जब केंद्रीय मंत्री सीधे संस्थान की आधुनिक किचन में पहुंच गए. उन्होंने वहां प्रशिक्षण ले रहे युवा शेफ्स के साथ मिलकर कुकिंग में हाथ आजमाया और समोसे व पकौड़े तैयार किए. केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों के साथ बिताए इन यादगार पलों को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा कि "संस्थान में आज कुछ नया सीखने और थोड़ा सा कुकिंग में हाथ आजमाने का मौका मिला. मेरी बनाई डिश का स्वाद चखने के बाद सभी ने कहा- सर, अच्छा बना है. उन्होंने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, अब सच में अच्छा बना था… या फिर स्टूडेंट्स ने सिर्फ मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया, ये राज तो वही जानते हैं!”