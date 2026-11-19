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ओडिशा: चक्रवात 'अकवान' को लेकर गजपति प्रशासन अलर्ट, भोजन के इंतजाम और जमाखोरी पर सख्ती

ओडिशा का गजपति जिला चक्रवात अकवान के लिए पूरी तरह तैयार है ( ETV Bharat )

गजपति: साइक्लोन 'अकवान' को देखते हुए गजपति जिला पूरी तरह अलर्ट है. 'जीरो कैजुअल्टी' के लक्ष्य के साथ, जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है. प्रशासन की ओर से खतरे की आशंका वाले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है.

व्यापक उपाय चल रहे हैं - परालाखेमुंडी शहर में लाउडस्पीकर के माध्यम से जन जागरूकता अभियान चलाने और चुडांगपुर से निवासियों को निकालने से लेकर, कालाबाजारी पर अंकुश लगाने और चक्रवात आश्रयों में भोजन के प्रावधान की जांच करने तक.

साइक्लोन 'अकवान' को देखते हुए परलाखेमुंडी म्युनिसिपल एरिया के अलग-अलग वार्ड में लाउडस्पीकर से अवेयरनेस कैंपेन चलाए जा रहे हैं. लोगों से अपील की जा रही है कि वे सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें और एडमिनिस्ट्रेशन के दिए गए निर्देशों का पालन करें. इस बीच, चुडंगापुर पंचायत के कमज़ोर इलाकों और गांवों से लोगों को निकालकर अलग-अलग टेम्पररी शेल्टर सेंटर (TSCs) में भेज दिया गया है. उनकी सुरक्षा पक्का करने के लिए यह निकालने का प्रोसेस जारी है. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग-अलग टेम्पररी शेल्टर में रहने वालों को पका हुआ खाना दे रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन इन शेल्टर में रहने वाले सभी लोगों के खाने और दूसरी जरूरी जरूरतों का ध्यान रख रहा है. नागरिक आपूर्ति अधिकारी (सीएसओ) ने ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए रेड की. साइक्लोन के दौरान जरूरी चीजों की ब्लैक मार्केटिंग और गैर-कानूनी जमाखोरी को रोकने के लिए, सिविल सप्लाई ऑफिसर (CSO) ने अलग-अलग होलसेल बिजनेस की जगहों और पेट्रोल पंपों का इंस्पेक्शन किया. गजपति जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने संभावित चक्रवात से निपटने के लिए 24 घंटे का कंट्रोल रूम बनाया है. एडमिनिस्ट्रेशन ने हर ब्लॉक और शहरी इलाके के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर- 06815-222943—भी जारी किया है. गोसानी - 88959 49702 गुम्मा - 91249 60767 काशीनगर- 79785 09612