सड़क दुर्घटनाओं को देख आंखों में आंसू आ जाते हैं: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी
हैदराबाद के 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' में नितिन गडकरी ने सड़क हादसों पर दुख जताते हुए खराब डीपीआर और ब्लैक स्पॉट सुधारने की बात कही.
Published : November 19, 2026 at 5:21 PM IST
हैदराबाद: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बने नए कीर्तिमानों की सराहना की है. हैदराबाद के एचआईसीसी (HICC) में 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' (IRC) सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया. 'कनेक्टिंग रोड्स क्रिएटिंग टुमॉरो' की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर भी उपस्थित रहे.
बढ़ते सड़क हादसों पर जताई गहरी पीड़ा
सड़क निर्माण की उपलब्धियों के बीच केंद्रीय मंत्री ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. हालांकि ये शब्द कहना थोड़ा असहज है, लेकिन यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे कहना जरूरी है. हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है."
खराब डीपीआर और 'ब्लैक स्पॉट' पर इंजीनियरों को नसीहत
गडकरी ने खराब सड़क इंजीनियरिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "इन सड़कों पर दुर्घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) कैसे तैयार की जा रही है? एक भी डीपीआर ठीक से नहीं बनाया जा रहा है. इस शब्द के प्रयोग के लिए मुझे खेद है, लेकिन अब सड़कों पर 'ब्लैक स्पॉट' नहीं बनने चाहिए. यह सुनिश्चित करना हर इंजीनियर की जिम्मेदारी है."
📍Hyderabad, Telangana | Addressing 85th Annual Session of The Indian Roads Congress (IRC) https://t.co/j7PHKXEqYw— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) November 19, 2026
बेहतर सड़कों से आएगा बड़ा निवेश
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क संपर्क के मामले में भारत विश्व में नंबर एक पर है. आधुनिक तकनीक की मदद से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि देश की सड़कें अच्छी होंगी, तो बड़े पैमाने पर निवेश भी आकर्षित होगा.
तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य: सीएम रेवंत रेड्डी
इस अवसर पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों के साथ-साथ अन्य बुनियादी ढांचे को भी प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने कहा, "हम 2047 तक तेलंगाना को 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे. इसके समग्र विकास के लिए हमने राज्य को तीन अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित किया है." मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि 7, 8 और 9 दिसंबर को 'इन्वेस्ट तेलंगाना ग्लोबल समिट' का आयोजन किया जा रहा है, जो देश के विकास और निवेश के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगा.
देशभर के 3,500 विशेषज्ञ ले रहे हैं भाग
एचआईसीसी में आयोजित यह 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' सम्मेलन इस महीने की 22 तारीख तक चलेगा. इस महासम्मेलन में देश भर से सड़क और राष्ट्रीय राजमार्ग क्षेत्र से जुड़े लगभग 3,500 विशेषज्ञ और इंजीनियर हिस्सा ले रहे हैं.
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