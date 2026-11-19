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सड़क दुर्घटनाओं को देख आंखों में आंसू आ जाते हैं: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ( Ians )

हैदराबाद: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में बने नए कीर्तिमानों की सराहना की है. हैदराबाद के एचआईसीसी (HICC) में 'इंडियन रोड्स कांग्रेस' (IRC) सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया. 'कनेक्टिंग रोड्स क्रिएटिंग टुमॉरो' की थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, मंत्री कोमाटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और पोन्नम प्रभाकर भी उपस्थित रहे.

बढ़ते सड़क हादसों पर जताई गहरी पीड़ा

सड़क निर्माण की उपलब्धियों के बीच केंद्रीय मंत्री ने देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने भावुक होते हुए कहा, "देश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं. हालांकि ये शब्द कहना थोड़ा असहज है, लेकिन यह एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे कहना जरूरी है. हर साल लाखों लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें सबसे अधिक संख्या युवाओं की होती है."

खराब डीपीआर और 'ब्लैक स्पॉट' पर इंजीनियरों को नसीहत

गडकरी ने खराब सड़क इंजीनियरिंग पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा, "इन सड़कों पर दुर्घटनाएं आखिर क्यों हो रही हैं? विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) कैसे तैयार की जा रही है? एक भी डीपीआर ठीक से नहीं बनाया जा रहा है. इस शब्द के प्रयोग के लिए मुझे खेद है, लेकिन अब सड़कों पर 'ब्लैक स्पॉट' नहीं बनने चाहिए. यह सुनिश्चित करना हर इंजीनियर की जिम्मेदारी है." बेहतर सड़कों से आएगा बड़ा निवेश

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सड़क संपर्क के मामले में भारत विश्व में नंबर एक पर है. आधुनिक तकनीक की मदद से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि देश की सड़कें अच्छी होंगी, तो बड़े पैमाने पर निवेश भी आकर्षित होगा.