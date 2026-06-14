100 परसेंट इथेनॉल ईंधन को कानूनी मान्यता, गडकरी बोले- फाइल पर किए साइन
इथेनॉल को 100 परसेंट ईंधन के रूप में मान्यता देने संबंधी नियमों को मंजूरी दे दी गई. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसकी जानकारी दी.
Published : June 14, 2026 at 12:07 PM IST
नागपुर: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने 100 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण ईंधन को कानूनी मान्यता देने की मंजूरी दे दी है. साथ ही कहा कि इस तरह के कदम से आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा, 'कल रात 8 बजे, मैंने 100 फीसदी इथेनॉल के नियम बनाने और इसे कानूनी प्रक्रिया देने वाली फाइल पर साइन किए.' भारत के लिए फॉसिल फ्यूल के मामले में इम्पोर्ट पर निर्भरता के बारे में बात करते हुए मंत्री गडकरी ने कहा कि इथेनॉल 'पेट्रोल का एक सही विकल्प' बनकर उभरेगा और 22 लाख करोड़ रुपये के इम्पोर्ट के बोझ को कम करने में मदद करेगा.'
#WATCH | Nagpur, Maharashtra: Union Minister Nitin Gadkari says, “Last night at 8 PM, I signed the file, finalising the regulations to legally authorise the use of 100% ethanol. I am delighted to share that I, along with Hardeep Singh Puri, had the opportunity to launch the 100%… pic.twitter.com/BDIyTZGZF4— ANI (@ANI) June 13, 2026
उन्होंने कहा, 'देश में 22 लाख करोड़ रुपये का इम्पोर्ट होता है. अब, हमने इस इम्पोर्ट को कम करने का जो संकल्प लिया है. धीरे-धीरे देश में गैस भी बनेगी. पेट्रोल और डीजल का एक विकल्प भी तैयार हो जाएगा.' मारुति सुजुकी की वैगनआर के 'फ्लेक्स-फ्यूल' मॉडल में लॉन्च होने के बारे में बात करते हुए, जो 100 प्रतिशत इथेनॉल पर चलती है, गडकरी ने भरोसा जताया कि इसके लिए दोपहिया वाहन भी बनाए जा रहे हैं, और कई कंपनियां जल्द ही इस मॉडल को अपनाएंगी.
उन्होंने कहा, 'मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुझे 100 फीसदी इथेनॉल पर चलने वाली मारुति सुजुकी वैगनआर लॉन्च करने का मौका मिला. लॉन्च हुई मोटरसाइकिलों में से पांच में से तीन हीरो मोटोकॉर्प की हैं, और हीरो की दो मोटरसाइकिलें पहले ही 100 फीसदी इथेनॉल पर लॉन्च हो चुकी हैं.'
उन्होंने आगे कहा, 'अगले दो महीनों में टोयोटा, सुजुकी और हुंडई जैसी कंपनियां भी ऐसी गाड़ियां लॉन्च करेंगी जो पूरी तरह से 100 फीसदी इथेनॉल पर चलेंगी.' फ्यूल के लिए इथेनॉल ब्लेंड पर अपनी कोशिशों के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें इस आइडिया के खिलाफ विरोध का सामना करना पड़ा, और कुछ गलत जानकारी भी फैलाई गई.
उन्होंने कहा, 'मैं इस सपने के बारे में बात करता था, और लोग हंसते थे. कुछ दोस्त इसकी बुराई भी करते थे. मैं आपको एक अच्छी कहानी बताऊंगा कि कैसे इथेनॉल को बदनाम करने की कोशिशें की जाती हैं.' एक घटना के बारे में बताते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एक बार एक जानी-मानी हस्ती ने उन्हें फ़ोन करके अपनी जीप के खराब होने के बारे में बताया, जहाँ दावा किया गया कि गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से दिक्कत आ रही है.
गडकरी ने कहा, 'एक आदमी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि उसकी जीप खराब हो गई है. जब वह उसे मैकेनिक के पास ले गया, तो मैकेनिक ने कहा कि कार में इथेनॉल डालने की वजह से यह खराब हुई है. मैंने उससे पूछा कि उसकी कार पेट्रोल से चलती है या डीजल से. उसने कहा डीजल से. मैंने कहा, 'हम डीजल में इथेनॉल नहीं डालते, तो यह कैसे खराब हो गई?' इसलिए, गलत जानकारी फैलाने की कई कोशिशें की गई.'
केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और नितिन गडकरी 4 जून को मारुति सुजुकी की फ्लेक्स-फ्यूल कार के लॉन्च इवेंट में शामिल हुए थे. पीएम मोदी के 12 साल के शासन पर आगे बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैसे अलग-अलग सेक्टर में कई प्रोजेक्ट डेवलप किए गए हैं.
उन्होंने कहा, 'डबल-इंजन सरकार की वजह से नागपुर में अलग-अलग सेक्टर में काफी काम हुआ है. प्रोजेक्ट्स में ऑक्सीजन पार्क और बर्ड पार्क शामिल हैं, और हम अभी एक एडवेंचर पार्क भी बना रहे हैं. हमने मेट्रो का फेज 1 पूरा कर लिया है और अब फेज 3 के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) तैयार कर रहे हैं. एम्स नागपुर, आईआईएम, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और आईआईआईटी बुटीबोरी जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं.'