बंगाल को 1 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाओं की सौगात, नितिन गडकरी को दिलीप घोष ने बताया 'विश्वकर्मा'
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बंगाल के लिए एक लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की
Published : November 26, 2026 at 8:26 PM IST
कोलकाता: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पश्चिम बंगाल में संपर्क व्यवस्था में सुधार के लिए धरातल पर उतारी जा रही 35,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के अतिरिक्त, एक लाख करोड़ रुपये की सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की गुरुवार को घोषणा की.
उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी. पूर्व मेदिनीपुर जिले के कोलाघाट में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा कि राज्य में केंद्र की लगभग 40,000 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि फिलहाल लगभग 35,000 करोड़ रुपये की लागत से करीब 450 किलोमीटर की परियोजनाओं पर काम चल रहा है. गडकरी ने कहा, "आज मैं बंगाल के लिए एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा कर रहा हूं. मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो सिर्फ घोषणा करके चले जाते हैं. मैं जो भी वादा कर रहा हूं, उसे मैं पूरा करूंगा."
उन्होंने यह भी कहा, "2014 में आपके आशीर्वाद से इस देश में एक बदलाव आया. नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने और देश को एक नई दृष्टि मिली. अब यह डबल-इंजन की ट्रेन इतनी तेज़ी से चलेगी कि पश्चिम बंगाल को एक विकसित राज्य में बदल देगी."
गडकरी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि परियोजनाओं के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी.
उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, ‘‘पैसों की चिंता मत कीजिए. आप (परियोजनाएं) मांगते-मांगते थक जाएंगे, लेकिन मैं धन देते-देते नहीं थकूंगा." गडकरी ने कई अन्य परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिनमें 26,000 करोड़ रुपये की लागत वाला चार-लेन सिलीगुड़ी-गुवाहाटी कॉरिडोर, 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाला सिलीगुड़ी-दार्जिलिंग कॉरिडोर और 14,000 करोड़ रुपये की कोलकाता रिंग रोड परियोजना शामिल है.
उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे का विकास आर्थिक प्रगति के केंद्र में है, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी से उद्योगों, व्यापार, कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही पूंजी निवेश आकर्षित होगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
उन्होंने कहा, "केंद्र में नरेन्द्र मोदी और पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के साथ यह डबल-इंजन सरकार राज्य के विकास को बुलेट ट्रेन की तरह तेज गति देगी और इसे समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेगी."
गडकरी ने स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कई स्वतंत्रता सेनानियों का उल्लेख करते हुए बंगाल को एक ऐसी भूमि बताया, जिसने भारत के बौद्धिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी आंदोलनों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
दिलीप घोष ने गडकरी को विश्वकर्मा कहा
दूसरी तरफ गडकरी के बंगाल दौरे से पहले राज्य के नेता दिलीप घोष ने गडकरी की खूब तारीफ की. कोलकाता में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने केंद्रीय मंत्री को 'विश्वकर्मा' कहा. दिलीप ने कहा, "हम नितिन गडकरी जी को 'विश्वकर्मा' मानते हैं. वह जिस चीज को छूते हैं उसे बदल देते हैं."
दिलीप ने दावा किया कि गडकरी ने पहले पश्चिम बंगाल के लिए कई बड़े रोड प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी और उनके लिए फंड भी दिया था. हालांकि इनमें से कई परियोजनाएं उस समय की राज्य सरकार से जरूरी सहयोग की कमी के कारण उम्मीद के मुताबिक रफ्तार से आगे नहीं बढ़ पाए. उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा सरकार विकास के कामों में तेजी लाने के लिए उत्सुक है.
फरक्का में दूसरे पुल के उद्घाटन के बारे में
गडकरी के दौरे के बारे में, दिलीप घोष ने फरक्का में गंगा पर बने दूसरे पुल के उद्घाटन का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस पुल के खुलने से नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल के बीच कनेक्टिविटी और बेहतर होगी. इसके अलावा उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्य में कई और सड़क और पुल परियोजनाओं का उद्घाटन होगा और नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है. दिलीप ने कहा, "अब हमारे पास 'डबल-इंजन' सरकार है. हम चाहते हैं कि विकास का काम दिन-रात चलता रहे. गडकरी की निजी पहल राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. आने वाले दिनों में हमें इससे बहुत फायदे होंगे."
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