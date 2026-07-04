Gade Sai Krishna Death Case: पुलिस थाने की छत पर मिलीं हड्डियां और राख, डीएनए टेस्ट से सामने आएगा सच
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा निवासी 25 वर्षीय गाडे साईकृष्णा की मई में कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी.
Published : July 4, 2026 at 1:24 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश में गाडे साईकृष्णा की मौत मामले में अहम जानकारी सामने आई है. हाल ही में, विजयवाड़ा के कृष्णलंका पुलिस स्टेशन की छत पर संदिग्ध साईकृष्णा की हड्डियां, राख, एक स्टील का ब्रेसलेट और अन्य चीजें मिली हैं. SIT अधिकारियों ने इन चीजों को जब्त करके एक न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया; उनकी मौजूदगी में, सामान को सील करके जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया. SIT अधिकारियों का मानना है कि ये चीजें साईकृष्णा की थीं, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. SIT ने सर्किल इंस्पेक्टर (CI) नागराजू के लिए कोर्ट में जमा की गई कस्टडी पिटीशन में भी इन बातों का जिक्र किया है.
यह अभी साफ नहीं है कि ये चीजें पुलिस स्टेशन के छत पर कैसे पहुंचीं. फोरेंसिक और 'क्लूज़' टीमों ने पुलिस स्टेशन के अंदर गहन जांच की और लॉक-अप रूम और दीवारों से दागों के सैंपल इकट्ठा किए. सवाल अभी भी बने हुए हैं कि बॉडी को हटाने और जलाने के बाद हड्डियां और राख स्टेशन पर वापस क्यों लाई गईं, उन्हें छत पर क्यों रखा गया, और लाठी पर मिले दाग किसके थे. SIT ने रिमांड रिपोर्ट में कहा कि साईकृष्ण की मौत कस्टडी में लगी चोटों की वजह से हुई थी; हालांकि, बॉडी का क्या हुआ, यह अभी भी तय नहीं है, इसलिए इन नए मिले सबूतों को केस के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है.
डीएनए टेस्ट से सामने आएगा सच
अधिकारियों के मुताबिक, पुलसि स्टेशन की छत पर मिली हड्डियां और राख साईकृष्ण की हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा. कोर्ट की इजाजत से, साईकृष्ण की मां विजयलक्ष्मी से DNA सैंपल लिया जाएगा और बरामद अवशेषों से उसका मिलान किया जाएगा. इन टेस्ट के नतीजों से साईकृष्ण की मौत का रहस्य खुल सकता है.
सीआई नागराजू से होगी पूछताछ
सीआई नागराजू राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है. जेल अधिकारियों ने उससे पूछताछ के लिए SIT अधिकारियों का इंतजाम किया. हालांकि, अधिकारी पहले दिन पूछताछ के लिए नहीं आए, क्योंकि SIT ने विजयवाड़ा में पूछताछ करने की इजाजत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
वहीं, सीआई नागराजू का कहना है, "वे मुझे डरा-धमकाकर मामले में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं."
नागराजू ने जेल अधिकारियों के जरिये ईमेल से कोर्ट में भेजी गई अर्जी में कहा, "मैं इस केस में बेगुनाह हूं. SIT मुझे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है. वे मुझे डरा-धमकाकर मुझसे जबरदस्ती कबूलनामा करवाने की कोशिश कर रहे हैं. मेरी गिरफ्तारी के समय हुई पूछताछ में मैंने सारी जरूरी बातें बता दी थीं; अब और कस्टडी की जरूरत नहीं है. अगर वे मुझसे पूछताछ करना चाहते हैं, तो कृपया मेरे वकीलों के सामने उनके ऑफिस के अलावा किसी और जगह पर पूछताछ की इजाजत दें. कृपया सुनिश्चित करें कि SIT के अधिकारी मुझे टॉर्चर न करें."
विजयवाड़ा के कृष्णालंका के 25 वर्षीय गाडे साईकृष्णा पर 22 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे. इसी साल मई में साईकृष्णा की गुमशुदगी और कथित पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया था. परिजनों ने आरोप लगाया कि कृष्णालंका पुलिस ने मई की शुरुआत में उसे हिरासत में लिया था और पुलिस यातना के कारण उसकी मौत हो गई.
यह मामला सामने आने के बाद कृष्णालंका थाने के तत्कालीन सीआई नागराजू और अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया. बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर एसआईटी (SIT) द्वारा इस प्रकरण की जांच की जा रही है.
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