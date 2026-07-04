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Gade Sai Krishna Death Case: पुलिस थाने की छत पर मिलीं हड्डियां और राख, डीएनए टेस्ट से सामने आएगा सच

अमरावती: आंध्र प्रदेश में गाडे साईकृष्णा की मौत मामले में अहम जानकारी सामने आई है. हाल ही में, विजयवाड़ा के कृष्णलंका पुलिस स्टेशन की छत पर संदिग्ध साईकृष्णा की हड्डियां, राख, एक स्टील का ब्रेसलेट और अन्य चीजें मिली हैं. SIT अधिकारियों ने इन चीजों को जब्त करके एक न्यायिक अधिकारी के सामने पेश किया; उनकी मौजूदगी में, सामान को सील करके जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा गया. SIT अधिकारियों का मानना ​​है कि ये चीजें साईकृष्णा की थीं, जिसकी पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी. SIT ने सर्किल इंस्पेक्टर (CI) नागराजू के लिए कोर्ट में जमा की गई कस्टडी पिटीशन में भी इन बातों का जिक्र किया है.

यह अभी साफ नहीं है कि ये चीजें पुलिस स्टेशन के छत पर कैसे पहुंचीं. फोरेंसिक और 'क्लूज़' टीमों ने पुलिस स्टेशन के अंदर गहन जांच की और लॉक-अप रूम और दीवारों से दागों के सैंपल इकट्ठा किए. सवाल अभी भी बने हुए हैं कि बॉडी को हटाने और जलाने के बाद हड्डियां और राख स्टेशन पर वापस क्यों लाई गईं, उन्हें छत पर क्यों रखा गया, और लाठी पर मिले दाग किसके थे. SIT ने रिमांड रिपोर्ट में कहा कि साईकृष्ण की मौत कस्टडी में लगी चोटों की वजह से हुई थी; हालांकि, बॉडी का क्या हुआ, यह अभी भी तय नहीं है, इसलिए इन नए मिले सबूतों को केस के लिए बहुत जरूरी माना जा रहा है.

गाडे साईकृष्णा (ETV Bharat)

डीएनए टेस्ट से सामने आएगा सच

अधिकारियों के मुताबिक, पुलसि स्टेशन की छत पर मिली हड्डियां और राख साईकृष्ण की हैं या नहीं, यह पता लगाने के लिए DNA टेस्ट किया जाएगा. कोर्ट की इजाजत से, साईकृष्ण की मां विजयलक्ष्मी से DNA सैंपल लिया जाएगा और बरामद अवशेषों से उसका मिलान किया जाएगा. इन टेस्ट के नतीजों से साईकृष्ण की मौत का रहस्य खुल सकता है.

सीआई नागराजू से होगी पूछताछ

सीआई नागराजू राजामहेंद्रवरम सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है. जेल अधिकारियों ने उससे पूछताछ के लिए SIT अधिकारियों का इंतजाम किया. हालांकि, अधिकारी पहले दिन पूछताछ के लिए नहीं आए, क्योंकि SIT ने विजयवाड़ा में पूछताछ करने की इजाजत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.