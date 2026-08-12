गढ़चिरौली सांप काटने की घटना: जहां लड़कियां सोती हैं वहां लकड़ी का ढेर मिला...34 साल से छात्राओं के लिए बेड नहीं
गढ़चिरौली सांप काटने की घटना को लेकर घायल छात्रा के दादा ने आदिवासी मामलों के मंत्री अशोक उइके के इस्तीफे की मांग की.
Published : August 12, 2026 at 9:02 PM IST
गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्थित जपतलाई आश्रम स्कूल में छात्राओं को सांप काटने की घटना की जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है. इसके बाद, पुलिस ने हेडमास्टर प्रशांत टटपल्लीवार, सुपरिटेंडेंट भास्कर भोयर और महिला सुपरिटेंडेंट भाग्यश्री चिलमवार के खिलाफ धनोरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है.
तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. 10 अगस्त की सुबह सांप के काटने की घटना के बाद इलाज के दौरान तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य का अभी इलाज चल रहा है.
घटना से हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए चार सदस्यों की कमेटी बनाई है. कमेटी की रिपोर्ट के बाद, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉ. प्रभु सदामवार की शिकायत पर धनोरा पुलिस ने 12 अगस्त की सुबह यह कार्रवाई की.
बता दें कि, गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुका में एक सहायता प्राप्त रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल के हॉस्टल में एक घटना हुई, जहां फर्श पर सीधे बिछे बिस्तर पर सो रही छह छात्राओं को सांपों ने काट लिया. जपतलाई आश्रम स्कूल में लापरवाही के मामले में कानूनी कार्रवाई का यह पहला मामला है.
असल में हुआ क्या था?
सांप के काटने की घटना 10 अगस्त को सुबह करीब 2:00 बजे जपतलाई के सरकारी आश्रम स्कूल में हुई, जब छात्रा खाना और पढ़ाई खत्म करके सो रही थीं. तीन छात्रा, दीपिका ऐतवा लकड़ा, सुष्मिता सरोजीत मंडल, और अनु गजुराम कोरेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई.
घटना के बाद, सांप के काटने के लक्षण दिखाने वाले 16 छात्राओं को गढ़चिरौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कविता राजकुमार किरंगे और समृद्धि सुरेश नैतम का अभी गढ़चिरौली में इलाज चल रहा है, जबकि दीपिका बिटकुरसे मडावी को आगे के इलाज के लिए नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया.
इस घटना की पूरी जांच करने के लिए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, गढ़चिरौली ने चार लोगों की एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेजिडेंशियल स्कूल के आरोपी अधिकारी लापरवाही और अपने काम में पूरी सावधानी न बरतने की वजह से तीन छात्राओं की मौत के लिए जिम्मेदार थे.
जांच रिपोर्ट और असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉ. प्रभु पुनया सदामवार की शिकायत के आधार पर, 12 अगस्त को सुबह 1:03 बजे धनोरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. पुलिस जांच अब उन खास प्रशासनिक गलतियों को उजागर करेगी जिनकी वजह से यह हादसा हुआ. यह देखना बाकी है कि इस मामले में किसी और के खिलाफ आगे एक्शन लिया जाएगा या नहीं.
अशोक उइके के इस्तीफे की मांग
वहीं, सांप काटने वाली घटना में घायल छात्रा के दादा ने आदिवासी मामलों के मंत्री अशोक उइके के इस्तीफे की मांग की है. एक अन्य छात्रा दीपिका का अभी नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है. आरोप लगे हैं कि राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने घटना के तीन दिन बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया है.
दीपिका के दादा ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए सवाल किया, "क्या आदिवासी मामलों के मंत्री तीन दिन बाद आखिरकार जागे हैं." जय सेवा युवा प्रतिष्ठान के डॉ. आशीष कोरेटी ने आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके की आलोचना करते हुए उन्हें "असंवेदनशील आदिवासी मंत्री" करार दिया है और उनसे तुरंत इस्तीफे की मांग की है.
34 साल से छात्रों के लिए बेड नहीं
आवासीय आश्रम स्कूल 1992 से चल रहा है, लेकिन आरोप है कि 34 साल बाद भी हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं को सोने के लिए बेड नहीं दिए गए हैं. आरोप लग रहे हैं कि आश्रम स्कूल को राज्य सरकार से लाखों रुपये की वार्षिक अनुदान मिलने के बावजूद, छात्राओं को बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई हैं. इससे फंड के सही इस्तेमाल पर सवाल उठ रहे हैं.
इस मामले ने न केवल स्कूल चलाने वाली संस्था पर बल्कि आश्रम स्कूल और हॉस्टल के नियमित जांच के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर भी शक पैदा किया है. अब सवाल उठ रहे हैं कि सालों से जांच के बावजूद छात्राओं के लिए बुनियादी सुविधाओं को कैसे नजरअंदाज किया गया.
'1 करोड़ रुपये मुआवजा दो, दोषियों के खिलाफ केस दर्ज करो'
तीन छात्राओं की जान लेने वाली इस घटना के बाद गुस्सा बढ़ रहा है. मृतक छात्रा दीपिका मडावी के दादा ने मांग करते हुए कहा कि, दिखावा नहीं 1 करोड़ का मुआवजा चाहिए. साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने की मांग भी की.
'जहां लड़कियां सोती हैं वहां लकड़ी का ढेर मिला'
गढ़चिरौली के इंचार्ज गार्डियन मिनिस्टर आशीष जायसवाल ने कहा कि उन्होंने इस घटना पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात की है. मौके का मुआयना करने पर, जहां लड़कियां सोती थीं, वहां लकड़ी का एक बड़ा ढेर मिला. इसके अलावा, खिड़की के पास ईंटें रखी मिलीं. शुरुआती जांच से पता चलता है कि सांप शायद इसी जगह से लड़कियों के कमरे में घुसा होगा.
करैत सांप के काटने के बारे में जानकारी
यह पता चला है कि जिस सांप ने छह छात्राओं को काटा, वह करैत था. करैत के काटने का पता अक्सर तुरंत नहीं चलता. यह सिर्फ चींटी के काटने जैसा लग सकता है. इसलिए, छात्राओं को तुरंत पता नहीं चला कि उन्हें काटा गया है. बार-बार काटे जाने के बाद ही वे जागे, जिससे उन्हें घटना का पता चला.
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