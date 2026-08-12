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गढ़चिरौली सांप काटने की घटना: जहां लड़कियां सोती हैं वहां लकड़ी का ढेर मिला...34 साल से छात्राओं के लिए बेड नहीं

गढ़चिरौली: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्थित जपतलाई आश्रम स्कूल में छात्राओं को सांप काटने की घटना की जांच रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है. इसके बाद, पुलिस ने हेडमास्टर प्रशांत टटपल्लीवार, सुपरिटेंडेंट भास्कर भोयर और महिला सुपरिटेंडेंट भाग्यश्री चिलमवार के खिलाफ धनोरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया है.

तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और किशोर न्याय अधिनियम की अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं. 10 अगस्त की सुबह सांप के काटने की घटना के बाद इलाज के दौरान तीन छात्रों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य का अभी इलाज चल रहा है.

घटना से हरकत में आए प्रशासन ने जांच के लिए चार सदस्यों की कमेटी बनाई है. कमेटी की रिपोर्ट के बाद, असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉ. प्रभु सदामवार की शिकायत पर धनोरा पुलिस ने 12 अगस्त की सुबह यह कार्रवाई की.

बता दें कि, गढ़चिरौली जिले के धनोरा तालुका में एक सहायता प्राप्त रेजिडेंशियल आश्रम स्कूल के हॉस्टल में एक घटना हुई, जहां फर्श पर सीधे बिछे बिस्तर पर सो रही छह छात्राओं को सांपों ने काट लिया. जपतलाई आश्रम स्कूल में लापरवाही के मामले में कानूनी कार्रवाई का यह पहला मामला है.

असल में हुआ क्या था?

सांप के काटने की घटना 10 अगस्त को सुबह करीब 2:00 बजे जपतलाई के सरकारी आश्रम स्कूल में हुई, जब छात्रा खाना और पढ़ाई खत्म करके सो रही थीं. तीन छात्रा, दीपिका ऐतवा लकड़ा, सुष्मिता सरोजीत मंडल, और अनु गजुराम कोरेटी की इलाज के दौरान मौत हो गई.

घटना के बाद, सांप के काटने के लक्षण दिखाने वाले 16 छात्राओं को गढ़चिरौली जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. कविता राजकुमार किरंगे और समृद्धि सुरेश नैतम का अभी गढ़चिरौली में इलाज चल रहा है, जबकि दीपिका बिटकुरसे मडावी को आगे के इलाज के लिए नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया.

इस घटना की पूरी जांच करने के लिए एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना, गढ़चिरौली ने चार लोगों की एक कमेटी बनाई थी. कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि रेजिडेंशियल स्कूल के आरोपी अधिकारी लापरवाही और अपने काम में पूरी सावधानी न बरतने की वजह से तीन छात्राओं की मौत के लिए जिम्मेदार थे.

जांच रिपोर्ट और असिस्टेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर डॉ. प्रभु पुनया सदामवार की शिकायत के आधार पर, 12 अगस्त को सुबह 1:03 बजे धनोरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया. पुलिस जांच अब उन खास प्रशासनिक गलतियों को उजागर करेगी जिनकी वजह से यह हादसा हुआ. यह देखना बाकी है कि इस मामले में किसी और के खिलाफ आगे एक्शन लिया जाएगा या नहीं.

अशोक उइके के इस्तीफे की मांग

वहीं, सांप काटने वाली घटना में घायल छात्रा के दादा ने आदिवासी मामलों के मंत्री अशोक उइके के इस्तीफे की मांग की है. एक अन्य छात्रा दीपिका का अभी नागपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) में इलाज चल रहा है. आरोप लगे हैं कि राज्य के आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने घटना के तीन दिन बाद भी इस पर ध्यान नहीं दिया है.