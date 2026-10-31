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भविष्य की जंग में टैंक, बम और मिसाइल नहीं, 'तकनीक और डिजाइन' होंगे सबसे बड़े हथियार: DRDO महानिदेशक

नई दिल्ली: दुनिया में युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है. आने वाले समय में किसी देश की ताकत सिर्फ उसके टैंक, बम और मिसाइलों से नहीं, बल्कि उसकी तकनीक, डिजाइन और बौद्धिक संपदा से तय होगी. जिस देश के पास इन क्षेत्रों में बढ़त होगी, वही दुनिया का नेतृत्व करेगा. यह बात DRDO के महानिदेशक डॉ. बिनय कुमार दास ने शनिवार को IIT दिल्ली में आयोजित ओपन हाउस 2026 के उद्घाटन अवसर पर कही. उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की इनोवेशन राजधानी बनने की पूरी क्षमता है, लेकिन इसके लिए युवाओं, शिक्षण संस्थानों, उद्योगों और शोध संगठनों को मिलकर काम करना होगा.

डॉ. बिनय कुमार दास ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध करने के तरीके बदल रहे हैं. पहले किसी देश की सैन्य ताकत का आकलन उसके टैंक, बम और मिसाइलों से किया जाता था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है. भविष्य में तकनीक, बौद्धिक संपदा और डिजाइन सबसे अहम भूमिका निभाएंगे. जिन देशों के पास अपनी तकनीक विकसित करने और नए आविष्कार करने की क्षमता होगी, वही वैश्विक स्तर पर आगे रहेंगे. उन्होंने कहा कि भारत को भी इस बदलाव को समझते हुए तकनीकी विकास और इनोवेशन पर अधिक ध्यान देना होगा. देश के शिक्षण संस्थानों, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों को ऐसे शोध करने चाहिए, जिनसे भारत अपनी जरूरतों के लिए खुद तकनीक विकसित कर सके. उन्होंने भरोसा जताया कि भारत एक दिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच सकता है.

DRDO के महानिदेशक डॉ. बिनय कुमार दास ने तकनीकी विकास पर दिया जोर (ETV Bharat)

35 साल से कम उम्र के युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत

DRDO महानिदेशक ने कहा कि भारत की करीब 65 प्रतिशत आबादी 35 साल से कम उम्र की है. इतनी बड़ी युवा आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है. उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्तियों में शामिल है और देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है. उन्होंने कहा कि यह देश उनका है और इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है. युवाओं को केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि नए विचारों, तकनीक और शोध के जरिए देश की समस्याओं का समाधान तलाशना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं की प्रतिभा और मेहनत से भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जा सकता है.

DRDO, ISRO, IIT और स्टार्टअप को मिलकर करना होगा काम

डॉ. बिनय कुमार दास ने कहा कि भारत को इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया का नेतृत्व दिलाने के लिए अलग-अलग संस्थानों के बीच तालमेल जरूरी है. केवल किसी एक संस्थान या व्यक्ति के प्रयास से बड़ा बदलाव नहीं आएगा. इसके लिए शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, DRDO, ISRO, स्टार्टअप और इनोवेशन सेंटरों को एक साथ काम करना होगा. उन्होंने कहा कि जब देश के वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों, उद्योगों और युवाओं के विचार एक साथ आएंगे, तभी ऐसी तकनीक विकसित हो सकेगी, जो दुनिया के लिए नई मिसाल बने. भारत में प्रतिभा, ज्ञान और संसाधनों की कमी नहीं है. जरूरत इन सभी क्षमताओं को एक दिशा में जोड़ने की है. उन्होंने कहा कि भारत को दुनिया की इनोवेशन राजधानी बनाने का सपना तभी पूरा होगा, जब देश के सर्वश्रेष्ठ दिमाग मिलकर काम करेंगे.