'मेरा बेटा जज बनना चाहता था'...एक तरफा प्यार में छात्रा की हत्या के बाद आत्महत्या करने वाले छात्र की मां का छलका दर्द

तरनतारन: पंजाब के तरनतारन जिले के उस्मा गांव में स्थित लॉ कॉलेज में अपनी सहपाठी की हत्या करने के बाद खुदकुशी करने वाले छात्र प्रिंसराज की मौत के बाद अब उसके परिवार का पक्ष सामने आया है. शुक्रवार को प्रिंसराज का अंतिम संस्कार करने के बाद उसकी मां ने पहली बार कैमरे के सामने आकर अपना दुख साझा किया. घटना के पीछे के कुछ अनकहे पहलुओं और अपने बेटे के बारे में विस्तार से बात की.

प्रिसं की मां ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा एक होनहार छात्र था. उसका सपना जज बनने का था. मां ने कहा, "प्रिंस हमेशा कहता था कि मां, मुझे जज बनना है और इसके लिए मुझे अलग से कठिन टेस्ट देना होगा. वह अपने भविष्य को लेकर बहुत गंभीर था. उसे लॉ कॉलेज में दाखिल हुए अभी महज 6 महीने ही हुए थे."

मानसिक परेशानी का दावा

प्रिंसराज की मां ने लड़की के परिवार द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों को नकारते हुए कहा कि असल में लड़की ही प्रिंस को इंस्टाग्राम पर मैसेज करती थी. प्रिंस की मां ने खुलासा किया कि प्रिंस के पास अपना फोन नहीं था. वह कॉलेज से आने के बाद अपनी मां का फोन ही इस्तेमाल करता था और उसी पर उसका इंस्टाग्राम चलता था.

प्रिंस की मां ने बताया, कि लड़की ने पहले मैसेज किया था. वह क्या मैसेज भेज रही थी, पता नहीं लेकिन उसका बेटा परेशान रहने लगा था. उन्होंने कहा कि वायरल वीडियो में भी दिख रहा है कि प्रिंस परेशान है. उन्होंने सवाल उठाया- "अगर प्रिंस लड़की को परेशान कर रहा था, तो उसके परिवार ने कॉलेज प्रशासन या मुझसे शिकायत क्यों नहीं की"?