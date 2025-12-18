स्टडी वीजा में रूस गया था उत्तराखंड का राकेश, किताबों की जगह थमा दी बंदूक, मौत से परिवार में कोहराम
रूस गए उत्तराखंड के राकेश का पार्थिव शरीर भारत लाया गया. परिजनों का आरोप है उसे धोखे से रूस यूक्रेन युद्ध में भेज दिया गया.
रुद्रपुर (उत्तराखंड): उत्तर प्रदेश से उधम सिंह नगर आकर बसे एक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है. उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के उधम सिंह नगर जिले के रहने वाले राकेश कुमार मौर्य अपनी पढ़ाई के लिए रूस गए थे. लेकिन अब उनका पार्थिव शरीर उत्तराखंड उनके घर पहुंचा है. परिजनों ने बेटे का दाह संस्कार गांव शक्तिफार्म में किया. परिजनों का आरोप है कि रूस में राकेश का पासपोर्ट जब्त करने और ऑफिशियल ईमेल आईडी को डिलीट करने के बाद उसे सेना में शामिल कर रूस-यूक्रेन के बीच जंग में भेज दिया गया था. 10 दिन पहले परिवार को सूचना मिली थी कि उनके बेटे की मौत हो गई है.
परिजनों के मुताबिक, राकेश कुमार मौर्य 8 अगस्त 2025 को स्टडी वीजा पर सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी रूस पढ़ाई करने के लिए गया था. रूस पहुंचने पर राकेश ने परिजनों को बताया था कि उसका पासपोर्ट जब्त करने के बाद उसे रूसी सेना में भर्ती कर लिया गया है. राकेश के परिजनों के मुताबिक, 30 अगस्त तक उधम सिंह नगर के शक्तिफार्म में रह रहे परिवारजनों से उसकी लगातार बातचीत हो रही थी. इस दौरान राकेश कुमार ने अपने परिजनों को बताया कि उसे रूस में ट्रेनिंग दी जा रही है. जिसके बाद उसे यूक्रेन रूस युद्ध में भेजा जाएगा.
इस बीच राकेश का एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें उसने जबरन युद्ध में भेजने की बात कबूल की थी. तब से लेकर अब तक परिजन बेटे को सही सलामत लाने के लिए दिल्ली में अधिकारियों से गुहार लगा रहे थे. लेकिन 10 दिन पूर्व अधिकारियों द्वारा बताया गया कि उनका बेटा युद्ध में शहीद हो गया है. 17 दिसंबर को उसका शव हवाई मार्ग से दिल्ली पहुंचा. जिसके बाद परिजनों ने उसका शक्तिफार्म स्थित तारक धाम में दाह संस्कार किया. हालांकि, इस पूरे मामले पर परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं.
एसपी क्राइम निहारिका तोमर ने बताया कि सितारगंज थाना क्षेत्र में राकेश कुमार नाम का युवक रहता था. वह अगस्त माह में रूस गया था. उनका 17 दिसंबर को पार्थिव शरीर शक्तिफार्म पहुंचा था. पूर्व में उनके पिता द्वारा बताया गया था कि रूस में उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया जा रहा है. हालांकि, मौत कैसे हुई? इस बारे में पुलिस प्रशासन के पास कोई भी औपचारिक सूचना नहीं आई है और न ही परिवार के द्वारा कोई इस प्रकार की सूचना दी है.
