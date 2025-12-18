ETV Bharat / bharat

स्टडी वीजा में रूस गया था उत्तराखंड का राकेश, किताबों की जगह थमा दी बंदूक, मौत से परिवार में कोहराम

स्टडी वीजा में रूस गया था उत्तराखंड का राकेश, अब आई मौत की खबर ( PHOTO- ETV Bharat )