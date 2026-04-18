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दिल्ली के लोधी रोड में हुआ आतिशी के पिता विजय सिंह का अंतिम संस्कार, सीएम रेखा समेत कई दिग्गत नेता पहुंचे

नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आतिशी के पिता विजय सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया. लोधी रोड स्थित श्मशान घाट में प्रोफेसर विजय सिंह को अंतिम विदाई दी गई.

दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर डीयू के पूर्व प्रोफेसर विजय सिंह को आखिरी विदाई दी गई. अंतिम संस्कार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे. सभी नेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतिशी व उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.

इस दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'यह बेहद दुखद समय है हम सब आतिशी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे'. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी श्मशान घाट पहुंचीं और उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, अन्य नेताओं ने भी दुख जताते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया.

विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विजय सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है, हम परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं.