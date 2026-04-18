दिल्ली के लोधी रोड में हुआ आतिशी के पिता विजय सिंह का अंतिम संस्कार, सीएम रेखा समेत कई दिग्गत नेता पहुंचे
विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और सौरभ भारद्वाज भी मौजूद रहे.
Published : April 18, 2026 at 3:25 PM IST|
Updated : April 18, 2026 at 3:31 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष आतिशी के पिता विजय सिंह का आज अंतिम संस्कार कर दिया गया. लोधी रोड स्थित श्मशान घाट में प्रोफेसर विजय सिंह को अंतिम विदाई दी गई.
दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर डीयू के पूर्व प्रोफेसर विजय सिंह को आखिरी विदाई दी गई. अंतिम संस्कार में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली समेत कई प्रमुख नेता पहुंचे. सभी नेताओं ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और आतिशी व उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
Delhi: On the demise of Vijay Singh, father of Delhi LoP Atishi, AAP National Convener Arvind Kejriwal says, " atishi's father had been suffering from serious illnesses for the last 3-4 months. yesterday, he passed away. today, for his last rites, you can see that such a large… pic.twitter.com/m4wl2AJt8f— IANS (@ians_india) April 18, 2026
इस दौरान पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 'यह बेहद दुखद समय है हम सब आतिशी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे'. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी श्मशान घाट पहुंचीं और उन्होंने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की. वहीं, अन्य नेताओं ने भी दुख जताते हुए इसे एक अपूरणीय क्षति बताया.
विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विजय सिंह जी के निधन से गहरा दुख हुआ है, हम परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं.
दक्षिण दिल्ली से सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि 'यह अपूरणीय क्षति है… भगवान परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें'.
Delhi: Former Delhi Chief Minister Atishi’s father, Vijay Singh, passed away on Friday. His last rites were performed at the Lodhi Road cremation ground in Delhi. Chief Minister Rekha Gupta, AAP chief Arvind Kejriwal, BJP leaders, and other political representatives attended the… pic.twitter.com/LUZ6iyxFLi— IANS (@ians_india) April 18, 2026
अंतिम संस्कार के दौरान माहौल बेहद गमगीन रहा और हर किसी की आंखें नम दिखाई दीं. आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह बेहद निजी और दुखद क्षण है… हम सब उनके साथ हैं.
दिल्ली विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली ने कहा विजय सिंह जी के निधन से बेहद दुख हुआ है… इस कठिन समय में हम आतिशी जी और उनके परिवार के साथ हैं… ईश्वर आत्मा को शांति दे.
अलग-अलग राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े नेताओं की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि इस दुख की घड़ी में सभी एकजुट नजर आए. आतिशी, जो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ-साथ वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भी हैं, इस समय गहरे शोक में हैं और पूरा राजनीतिक व सामाजिक जगत उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है.
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