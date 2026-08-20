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उत्तराखंड टाइगर रिजर्व के लिए जारी फंड नहीं हुआ खर्च, NTCA ने मुख्य सचिव को भेजा पत्र

देहरादून (उत्तराखंड): राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) ने उत्तराखंड में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जारी धनराशि के खर्च को लेकर चिंता जताई है. केंद्र सरकार ने 2 जुलाई 2026 को उत्तराखंड के लिए मदर सेक्शन जारी किया था, जिसके बाद पहली किस्त के तौर पर 5.31 करोड़ रुपये जारी किए गए. लेकिन 6 अगस्त 2026 तक राज्य ने इस राशि में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया. खर्च का प्रतिशत शून्य दर्ज होने पर NTCA ने मुख्य सचिव को पत्र भेजकर राशि के उपयोग में तेजी लाने के निर्देश देने को कहा है.

उत्तराखंड में बाघ संरक्षण और टाइगर रिजर्व के प्रबंधन को लेकर एक गंभीर तस्वीर सामने आई है. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी एनटीसीए ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जारी धनराशि के बेहद कम उपयोग पर चिंता जताई है. खास बात यह है कि केंद्र से पहली किस्त के तौर पर उत्तराखंड को 5.30 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जारी हो चुकी है, लेकिन अगस्त पहले हफ्ते तक राज्य सरकार की ओर से इस राशि में से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है.

एनटीसीए के सदस्य सचिव और अपर महानिदेशक वन संजय कुमार की ओर से उत्तराखंड के मुख्य सचिव को 10 अगस्त 2026 को भेजे गए पत्र में इस स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया गया है. पत्र में बताया गया है कि केंद्र सरकार की Centrally Sponsored Scheme of Project Tiger & Elephant यानी CSS-PT&E के तहत राज्यों को टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन और संरक्षण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इस योजना के तहत बाघ संरक्षण के अलावा आवास प्रबंधन, बुनियादी ढांचे, निगरानी, वनाग्नि प्रबंधन, जल प्रबंधन और अन्य जरूरी कार्यों के लिए भी धन उपलब्ध कराया जाता है.

एनटीसीए के पत्र के अनुसार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2 जुलाई 2026 को उत्तराखंड के लिए मदर सेक्शन जारी कर धनराशि उपलब्ध कराई थी. इसके बाद राज्य को प्रोजेक्ट टाइगर और एलिफेंट के तहत पहली नेट रिलीज के रूप में 530.77 लाख रुपये, यानी करीब 5.31 करोड़ रुपये जारी किए गए. लेकिन 6 अगस्त 2026 तक राज्य का कुल व्यय शून्य रहा, यानी मदर सेक्शन के मुकाबले खर्च का प्रतिशत भी 0.00 फीसदी दर्ज किया गया है.