'देश में मौलिक अधिकार अब सुरक्षित नहीं...': अहमदाबाद में बोले, गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी

कल्पिन त्रिवेदी

अहमदाबाद: महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा आज देश में मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और आम नागरिकों के लिए अपने हक पाना और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है. तुषार गांधी के अनुसार, लोग अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय कानूनों और कागजी प्रक्रियाओं के जाल में उलझकर रह गए हैं.

अहमदाबाद के दो दिन के दौरे पर आए तुषार गांधी ने ETV भारत को बताया कि आज के समय में संविधान से मिले अधिकारों को आम नागरिक के लिए और मुश्किल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आज गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं. देश पावर को डीसेंट्रलाइज़ करने के बजाय सेंट्रलाइज़ेशन की ओर बढ़ रहा है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.

मज़दूरों के लिए कानूनों की कड़ी आलोचना करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि जैसे किसानों के साथ 'तीन काले कानून' किए गए, वैसे ही अब मज़दूरों के अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा है. संविधान हर नागरिक की चिंता करता है, लेकिन वह चिंता आज की पॉलिसी में नहीं दिखती. मज़दूर, किसान और आम आदमी आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.

गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा

महात्मा गांधी के प्रपौत्र और लेखक तुषार गांधी ने देश के मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक हालात पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आज बापू की विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है. तुषार गांधी ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों, खासकर वाराणसी में गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. यह न सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि विचारधारा को भी खत्म करने की कोशिश है.

उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में गांधी के नाम पर आदर्श स्थापित किए गए, लेकिन आज वही गांधीवादी संस्थाएं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं. यह स्थिति लोकतंत्र और गांधीवादी मूल्यों के लिए एक गंभीर चेतावनी है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गांधी की विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांधी हमेशा रहने वाले थे और आने वाले समय में और हमेशा रहने वाले होते जाएंगे.