'देश में मौलिक अधिकार अब सुरक्षित नहीं...': अहमदाबाद में बोले, गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी
तुषार गांधी ने ETV Bharat को बताया कि संविधान से मिले अधिकारों को आम नागरिक के लिए और मुश्किल बनाया जा रहा है.
Published : January 24, 2026 at 10:00 PM IST
कल्पिन त्रिवेदी
अहमदाबाद: महात्मा गांधी के प्रपौत्र तुषार गांधी ने देश की वर्तमान स्थिति पर कड़ा प्रहार किया है. उन्होंने कहा आज देश में मौलिक अधिकार सुरक्षित नहीं हैं और आम नागरिकों के लिए अपने हक पाना और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया गया है. तुषार गांधी के अनुसार, लोग अधिकारों के लिए लड़ने के बजाय कानूनों और कागजी प्रक्रियाओं के जाल में उलझकर रह गए हैं.
अहमदाबाद के दो दिन के दौरे पर आए तुषार गांधी ने ETV भारत को बताया कि आज के समय में संविधान से मिले अधिकारों को आम नागरिक के लिए और मुश्किल बनाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन आज गंभीर चिंता का विषय बन गए हैं. देश पावर को डीसेंट्रलाइज़ करने के बजाय सेंट्रलाइज़ेशन की ओर बढ़ रहा है, जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है.
मज़दूरों के लिए कानूनों की कड़ी आलोचना करते हुए तुषार गांधी ने कहा कि जैसे किसानों के साथ 'तीन काले कानून' किए गए, वैसे ही अब मज़दूरों के अधिकारों को कमज़ोर किया जा रहा है. संविधान हर नागरिक की चिंता करता है, लेकिन वह चिंता आज की पॉलिसी में नहीं दिखती. मज़दूर, किसान और आम आदमी आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं.
गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा
महात्मा गांधी के प्रपौत्र और लेखक तुषार गांधी ने देश के मौजूदा सामाजिक-राजनीतिक हालात पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि आज बापू की विचारधारा से जुड़ी संस्थाओं को निशाना बनाया जा रहा है. तुषार गांधी ने बताया कि देश के अलग-अलग हिस्सों, खासकर वाराणसी में गांधी से जुड़ी संस्थाओं पर बुलडोजर चलाया जा रहा है. यह न सिर्फ प्रॉपर्टी बल्कि विचारधारा को भी खत्म करने की कोशिश है.
उन्होंने कहा कि देश और दुनिया में गांधी के नाम पर आदर्श स्थापित किए गए, लेकिन आज वही गांधीवादी संस्थाएं अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं. यह स्थिति लोकतंत्र और गांधीवादी मूल्यों के लिए एक गंभीर चेतावनी है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गांधी की विरासत को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन गांधी हमेशा रहने वाले थे और आने वाले समय में और हमेशा रहने वाले होते जाएंगे.
सरकार वंचितों के साथ अन्याय कर रही
देश के आखिरी व्यक्ति के लिए बनाई गई योजनाओं और नीतियों के बारे में बोलते हुए तुषार गांधी ने कहा कि सरकार योजनाओं के नाम बदल रही है. उन्होंने साफ कहा कि नाम बदलने पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर नाम बदलने से गरीबों, वंचितों और लाइन में खड़े आखिरी आदमी को मिलने वाली मदद रोकी जाती है, तो यह बहुत बड़ा अन्याय है. उन्होंने चेतावनी दी कि आखिरी आदमी के लिए सुरक्षा सिस्टम को धीरे-धीरे कमज़ोर किया जा रहा है.
सच्चे विश्वगुरु गांधी थे, बाकी सब सिर्फ दावे
विश्वगुरु के मुद्दे पर साफ बयान देते हुए तुषार गांधी ने कहा, अगर सही मायने में कोई विश्वगुरु था, तो वह महात्मा गांधी थे. गांधीजी सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में पूरी दुनिया के आदर्श बने. अमेरिकी सिविल राइट्स मूवमेंट समेत कई ग्लोबल मूवमेंट गांधीजी के विचारों से प्रेरित थे. नेल्सन मंडेला जैसे लीडर भी गांधीजी के विचारों से प्रेरणा लेकर संघर्ष के रास्ते पर आगे बढ़े.
तुषार गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि आज जो लोग खुद को विश्वगुरु साबित करने की कोशिश करते हैं, वे असली समस्याओं से कोसों दूर हैं. यहां तक कि उनके पड़ोसी भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेते. दुनिया आज एक नई तानाशाही की ओर बढ़ रही है, जहां लोगों को ताकत से कंट्रोल किया जा रहा है. ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी को आत्मनिर्भर बनाना है.
बापू की बातों को याद करते हुए तुषार गांधी ने महात्मा गांधी की बातों को कोट करते हुए कहा, 'अगर आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो इसकी शुरुआत आपसे होनी चाहिए.' उन्होंने कहा कि आज देश के लोगों को दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद तैयार, सतर्क और आत्मनिर्भर बनना होगा. यही महात्मा गांधी का संदेश है.
इसे भी पढ़ेंः