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SIR के साये में होने वाले राज्य चुनावों के लिए वह पूरी तरह तैयार है: कांग्रेस

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया (फाइल फोटो) ( ANI )

By Amit Agnihotri 6 Min Read

नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि वह अप्रैल में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसने चुनाव आयोग के 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' चुनाव कराने के दावे पर चिंता व्यक्त की. केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. सभी नतीजे 4 मई को आएंगे. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इन राज्यों में चुनाव विवादित वोटर लिस्ट में बदलाव की छाया में हो रहे थे, जिसके कारण लाखों लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए. पार्टी के सूत्रों ने आगे कहा कि हालांकि चुनाव आयोग ने यह कहा था कि उसने अधिकारियों को निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह बात अजीब थी कि चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए तब तक इंतजार किया, जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव वाले राज्यों में अपने दौरे और परियोजनाओं की घोषणाएं पूरी नहीं की. 'हम मानना ​​चाहेंगे कि आने वाले राज्यों के चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन इन असेंबली चुनावों पर एसआईआर का साया मंडरा रहा है. हमने यह भी देखा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए तब तक सब्र से इंतजार किया जब तक प्रधानमंत्री सभी चुनावी राज्यों का दौरा नहीं कर गए. हमने चुनाव आयोग को अपनी चिंताएं बताई लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है. ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की डिक्शनरी में ‘निष्पक्ष’ का मतलब अलग है. हालांकि, हम आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं.' एआईसीसी के केरल सेक्रेटरी इंचार्ज बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया. एक आंतरिक आकलन के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस को फायदा हुआ, जिसका मुख्य कारण पिछले साल संगठन ग्राउंड वर्क और तमिलनाडु में डीएमके की लीडरशिप वाली सरकार का काम था. जहां तक ​​नॉर्थ-ईस्ट असम की बात है, इंटरनल असेसमेंट यह था कि कांग्रेस के जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन उसे पोलराइज्ड चुनाव का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, ईस्ट में पश्चिम बंगाल 2026 में एक मुश्किल इलाका बना रहा, लेकिन इसने कांग्रेस को लंबे समय में आगे बढ़ने का मौका दिया क्योंकि इस सबसे पुरानी पार्टी ने आने वाले मुकाबले में अकेले जाने का ऑप्शन चुना. पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला रूलिंग टीएमसी और बीजेपी के बीच है. पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि कांग्रेस का सामाजिक कल्याण एजेंडा, जिसकी घोषणा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल में पहले ही कर दी है और जिसे जल्द ही असम में भी बताया जाएगा. उससे इस पुरानी पार्टी को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.