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SIR के साये में होने वाले राज्य चुनावों के लिए वह पूरी तरह तैयार है: कांग्रेस

एक आंतरिक आकलन के अनुसार दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस को बढ़त हासिल है.

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पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसआईआर से जुड़े मुद्दों को लेकर चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया (फाइल फोटो) (ANI)
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By Amit Agnihotri

Published : March 16, 2026 at 9:44 AM IST

6 Min Read
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नई दिल्ली: कांग्रेस ने कहा कि वह अप्रैल में तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन उसने चुनाव आयोग के 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' चुनाव कराने के दावे पर चिंता व्यक्त की.

केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होंगे, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को होंगे. सभी नतीजे 4 मई को आएंगे. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार इन राज्यों में चुनाव विवादित वोटर लिस्ट में बदलाव की छाया में हो रहे थे, जिसके कारण लाखों लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए.

पार्टी के सूत्रों ने आगे कहा कि हालांकि चुनाव आयोग ने यह कहा था कि उसने अधिकारियों को निष्पक्ष रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह बात अजीब थी कि चुनाव आयोग ने रविवार को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए तब तक इंतजार किया, जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव वाले राज्यों में अपने दौरे और परियोजनाओं की घोषणाएं पूरी नहीं की.

'हम मानना ​​चाहेंगे कि आने वाले राज्यों के चुनाव निष्पक्ष होंगे, लेकिन इन असेंबली चुनावों पर एसआईआर का साया मंडरा रहा है. हमने यह भी देखा कि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए तब तक सब्र से इंतजार किया जब तक प्रधानमंत्री सभी चुनावी राज्यों का दौरा नहीं कर गए. हमने चुनाव आयोग को अपनी चिंताएं बताई लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है.

ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग की डिक्शनरी में ‘निष्पक्ष’ का मतलब अलग है. हालांकि, हम आने वाले चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं.' एआईसीसी के केरल सेक्रेटरी इंचार्ज बीएम संदीप ने ईटीवी भारत को बताया.

एक आंतरिक आकलन के मुताबिक केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कांग्रेस को फायदा हुआ, जिसका मुख्य कारण पिछले साल संगठन ग्राउंड वर्क और तमिलनाडु में डीएमके की लीडरशिप वाली सरकार का काम था. जहां तक ​​नॉर्थ-ईस्ट असम की बात है, इंटरनल असेसमेंट यह था कि कांग्रेस के जीतने का अच्छा मौका था, लेकिन उसे पोलराइज्ड चुनाव का सामना करना पड़ा.

इसके अलावा, ईस्ट में पश्चिम बंगाल 2026 में एक मुश्किल इलाका बना रहा, लेकिन इसने कांग्रेस को लंबे समय में आगे बढ़ने का मौका दिया क्योंकि इस सबसे पुरानी पार्टी ने आने वाले मुकाबले में अकेले जाने का ऑप्शन चुना. पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला रूलिंग टीएमसी और बीजेपी के बीच है.

पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने आगे कहा कि कांग्रेस का सामाजिक कल्याण एजेंडा, जिसकी घोषणा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केरल में पहले ही कर दी है और जिसे जल्द ही असम में भी बताया जाएगा. उससे इस पुरानी पार्टी को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

हालांकि कांग्रेस आमतौर पर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा सामने नहीं रखती, लेकिन पार्टी का आलाकमान इस बात से सहमत था कि पूर्वोत्तर के इस राज्य में 2026 का मुकाबला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा और असम कांग्रेस के प्रमुख गौरव गोगोई के बीच की लड़ाई के तौर पर देखा जाए.

एआईसीसी के असम प्रभारी सचिव पृथ्वीराज साठे ने ईटीवी भारत से कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार असम में बदलाव देखने को मिलेगा. यह जमीनी स्तर पर मुमकिन है. हमारे पास गौरव गोगोई के रूप में एक साफ-सुथरी छवि वाले नेता हैं, जबकि दूसरी तरफ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके शासनकाल में पिछले पाँच सालों में भारी भ्रष्टाचार हुआ और विकास बहुत कम हुआ. वे आखिरी समय में कुछ भत्ते देकर महिला वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को रोजगार देने के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं.'

संदीप की तरह, साठे ने भी चुनाव आयोग के 'स्वतंत्र और निष्पक्ष' चुनावों के दावे पर चिंता जताई. 'हमने देखा कि असम की वोटर लिस्ट के विशेष संशोधन के दौरान अहम सीटों पर लाखों नाम हटा दिए गए. इसके अलावा, सत्ताधारी पार्टी कथित घुसपैठियों और बांग्लादेश से आए मुस्लिम प्रवासियों को लेकर चिंताएं उठाकर चुनावों का ध्रुवीकरण करने की लगातार कोशिश करती रहती है.

पिछले 10 सालों से केंद्र और राज्य, दोनों जगह उन्हीं की सरकार थी, लेकिन उन्होंने इस समस्या का कोई समाधान नहीं किया. अब वे ऐसी चालें इसलिए चल रहे हैं, क्योंकि विकास के नाम पर दिखाने के लिए उनके पास कुछ खास नहीं है,' साठे ने कहा.

एआईसीसी के पदाधिकारी ने दावा किया कि कांग्रेस ने अपनी संगठनात्मक समस्याओं को सुलझा लिया है, पिछले एक साल में मतदाताओं तक पहुँचने के लिए अभियान चलाए हैं और एनडीए का मुकाबला करने के लिए कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है.

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा चुनाव वाले राज्यों में से केरल में कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे अच्छे मौके थे, जिसे तमिलनाडु में डीएमके के साथ अपने गठबंधन से फायदा होगा. संदीप ने कहा, 'केरल से हमारा फीडबैक बहुत पॉजिटिव है. हमारे पास उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार है, जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी, क्योंकि अब चुनाव की तारीखें घोषित हो चुकी है.'

तमिलनाडु के एआईसीसी प्रभारी गिरीश चोडनकर ने ईटीवी भारत को बताया, 'तमिलनाडु में हमारा गठबंधन काफी अच्छा है जिससे हमें अच्छे नतीजे मिलेंगे. हम 28 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जो 2021 के मुकाबले 3 ज्यादा है. 2021 में हमने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें जीती थी. इस बार हमारा लक्ष्य 100 प्रतिशत स्ट्राइक रेट हासिल करना है. बीजेपी अपनी किस्मत आजमा रही है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलेगी. राज्य में एसआईआर से 97 लाख नाम हटा दिए गए हैं.'

चोडनकर, जो पड़ोसी राज्य पुडुचेरी के भी प्रभारी हैं, ने कहा कि उन्हें वहाँ भी बदलाव की उम्मीद है. उन्होंने आगे कहा, 'हमें उम्मीद है कि पुडुचेरी में भी हम जल्द ही डीएमके के साथ गठबंधन कर लेंगे. वोटर सरकार से तंग आ चुके हैं और इस बार बदलाव चाहते हैं.

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