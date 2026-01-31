ETV Bharat / bharat

आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस, निर्वाचन आयोग की पूरे बेंच चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करेगी

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग की एक पूरी बेंच 15 फरवरी के बाद असम समेत चुनाव वाले अलग-अलग राज्यों का दौरा शुरू कर सकती है. चुनाव वाले राज्यों के दौरे के दौरान पोल पैनल की पूरी बेंच को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार नेतृत्व करेंगे.

असम के अलावा, इस साल की शुरुआत में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, 15 फरवरी के बाद, चुनाव आयोग की पूरी बेंच चुनाव वाले अलग-अलग राज्यों का दौरा कर सकती है. इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त नेतृत्व करेंगे.

उन्होंने कहा कि पोल पैनल की पूरी बेंच के पहले असम और फिर उन दूसरे राज्यों का दौरा करने की उम्मीद है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. पोल पैनल के सूत्रों ने कहा कि इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा शायद मार्च में की जाएगी.

