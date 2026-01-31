आगामी विधानसभा चुनाव पर फोकस, निर्वाचन आयोग की पूरे बेंच चुनावी राज्यों का दौरा शुरू करेगी

ETV Bharat / bharat

इस साल की शुरुआत में असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं.

नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग की एक पूरी बेंच 15 फरवरी के बाद असम समेत चुनाव वाले अलग-अलग राज्यों का दौरा शुरू कर सकती है. चुनाव वाले राज्यों के दौरे के दौरान पोल पैनल की पूरी बेंच को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार नेतृत्व करेंगे.

असम के अलावा, इस साल की शुरुआत में केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने हैं. निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि, 15 फरवरी के बाद, चुनाव आयोग की पूरी बेंच चुनाव वाले अलग-अलग राज्यों का दौरा कर सकती है. इसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त नेतृत्व करेंगे.

उन्होंने कहा कि पोल पैनल की पूरी बेंच के पहले असम और फिर उन दूसरे राज्यों का दौरा करने की उम्मीद है जहां विधानसभा चुनाव होने हैं. पोल पैनल के सूत्रों ने कहा कि इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा शायद मार्च में की जाएगी.

विशेष रूप से, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले, चुनाव आयोग के शीर्ष अधिकारियों के नेतृत्व में पूरी बेंच उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का दौरा करती है.

सूत्रों ने बताया कि इस दौरे के दौरान, बड़े अधिकारी अपने-अपने राज्यों में चुनाव की तैयारियों का समीक्षा करेंगे. इसके अलावा, वे चुनाव प्रक्रिया में शामिल संबंधित अधिकारियों से बातचीत करेंगे, ताकि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों.

यह भी संभावना है कि वे अलग-अलग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे, और अगर कोई चिंता है तो उसे दूर करेंगे. इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में बताते हुए, निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने कहा कि, विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत इन राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों के साथ उप चुनाव आयुक्त स्तर की बैठक हो रही हैं.

