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इस रूट पर 23 अक्टूबर से चलेगी नई फुल AC लोकल ट्रेन, रेलवे की घोषणा

इस रूट पर 23 अक्टूबर से चलेगी नई फुल AC लोकल ट्रेन, रेलवे की घोषणा ( X/@GMSRailway )

हैदराबाद: इंडियन रेलवे पूरे देश में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और नई ट्रेनों की घोषणा कर रहा है ताकि यात्रियों को पर्याप्त विकल्प मिल सकें. रेलवे स्थानीय स्तर पर भी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नई लोकल ट्रेनें भी चला रहा है.

इसी कड़ी में दक्षिणी रेलवे ने बुधवार को चेन्नई और अरक्कोणम के बीच नई लोकल ट्रेन की घोषणा की. यह फुल AC ट्रेन 23 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक ट्रायल बेसिस पर चेन्नई-अरक्कोणम रेलखंड पर चलेगी. इस एसी लोकल ट्रेन में 12 कोच होंगे.

रेलवे के लिए मुताबिक, यह चेन्नई उपनगरीय नेटवर्क में चलने वाली दूसरी AC लोकल ट्रेन सर्विस होगी. इससे पहले, दक्षिण रेलवे ने पिछले साल 19 अप्रैल को चेन्नई-चेंगलपट्टू रेलखंड पर पहली फुल एसी ट्रेन सेवा शुरू की थी. दक्षिण रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह ट्रेन सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पांच दिन चलेगी. बयान में कहा गया है कि चेन्नई सेंट्रल-अवाडी, चेन्नई सेंट्रल-अरक्कोणम और अवाडी-अरक्कोणम सेक्शन पर तीन जोड़ी AC लोकल ट्रेन सर्विस चलाई जाएंगी, जिनमें छह ट्रिप होंगी. पहली ट्रेन सेवा सुबह 6.30 बजे अवाडी से स्लो लाइन पर निकलेगी और सुबह 7.45 बजे अरक्कोणम पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन सुबह 8 बजे अरक्कोणम से चलेगी और फास्ट लाइन से सुबह 9.30 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी, जो थिरुवलंगडु, कदम्बट्टूर, तिरुवल्लूर, थिरुनिनरावुर, विल्लीवक्कम, पेरम्बूर और बेसिन ब्रिज स्टेशनों पर रुकेगी.