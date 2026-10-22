इस रूट पर 23 अक्टूबर से चलेगी नई फुल AC लोकल ट्रेन, रेलवे की घोषणा
इंडियन रेलवे ने जम्मू डिवीजन से चलने वाली और जम्मू से होकर जाने वाली कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव किया है.
Published : October 22, 2026 at 3:15 PM IST
हैदराबाद: इंडियन रेलवे पूरे देश में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठा रहा है और नई ट्रेनों की घोषणा कर रहा है ताकि यात्रियों को पर्याप्त विकल्प मिल सकें. रेलवे स्थानीय स्तर पर भी लोगों की सुविधाओं का ध्यान रखते हुए नई लोकल ट्रेनें भी चला रहा है.
इसी कड़ी में दक्षिणी रेलवे ने बुधवार को चेन्नई और अरक्कोणम के बीच नई लोकल ट्रेन की घोषणा की. यह फुल AC ट्रेन 23 अक्टूबर से 24 दिसंबर तक ट्रायल बेसिस पर चेन्नई-अरक्कोणम रेलखंड पर चलेगी. इस एसी लोकल ट्रेन में 12 कोच होंगे.
रेलवे के लिए मुताबिक, यह चेन्नई उपनगरीय नेटवर्क में चलने वाली दूसरी AC लोकल ट्रेन सर्विस होगी.
इससे पहले, दक्षिण रेलवे ने पिछले साल 19 अप्रैल को चेन्नई-चेंगलपट्टू रेलखंड पर पहली फुल एसी ट्रेन सेवा शुरू की थी.
दक्षिण रेलवे ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह ट्रेन सोमवार से शुक्रवार तक सप्ताह में पांच दिन चलेगी.
बयान में कहा गया है कि चेन्नई सेंट्रल-अवाडी, चेन्नई सेंट्रल-अरक्कोणम और अवाडी-अरक्कोणम सेक्शन पर तीन जोड़ी AC लोकल ट्रेन सर्विस चलाई जाएंगी, जिनमें छह ट्रिप होंगी.
पहली ट्रेन सेवा सुबह 6.30 बजे अवाडी से स्लो लाइन पर निकलेगी और सुबह 7.45 बजे अरक्कोणम पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन सुबह 8 बजे अरक्कोणम से चलेगी और फास्ट लाइन से सुबह 9.30 बजे चेन्नई सेंट्रल पहुंचेगी, जो थिरुवलंगडु, कदम्बट्टूर, तिरुवल्लूर, थिरुनिनरावुर, विल्लीवक्कम, पेरम्बूर और बेसिन ब्रिज स्टेशनों पर रुकेगी.
दूसरी ट्रेन सेवा सुबह 9.40 बजे चेन्नई सेंट्रल से रवाना होगी और स्लो लाइन से सुबह 10.25 बजे अवाडी पहुंचेगी, जो सभी स्टेशनों पर रुकेगी.
Southern Railway introduces 12-car Air-Conditioned EMU services on the Chennai – Arakkonam line, on a trial basis. Connecting Chennai Central, Perambur, Ambattur, Avadi, Tiruvallur and Arakkonam. Watch the video for the timings. #SouthernRailway #EMU #Chennai #Arakkonam #IndianRailways— Southern Railway (@GMSRailway) October 21, 2026
जम्मू डिवीजन में ट्रेनों के समय में बदलाव
रेलवे ने जम्मू डिवीजन से चलने वाली और जम्मू से होकर जाने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है. इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, कालका-कटरा एक्सप्रेस, कामाख्या एक्सप्रेस और जबलपुर-कटरा एक्सप्रेस शामिल हैं. ये बदलाव 20 और 25 अक्टूबर के बीच अलग-अलग तारीखों पर लागू होंगे.
ट्रेन नंबर 22478 कटरा-नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से कटरा से सुबह 5:40 बजे निकलेगी. नए शेड्यूल के मुताबिक यह शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से सुबह 6:08 बजे, जम्मू तवी से सुबह 7:08 बजे और शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ से सुबह 8:01 बजे निकलेगी.
कालका एक्सप्रेस के शेड्यूल में बदलाव
इसी प्रकार, कालका-कटरा एक्सप्रेस (14503) के टाइमटेबल में बदलाव किया गया है. अब यह ट्रेन जम्मू तवी से सुबह 3:20 बजे और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से सुबह 4:12 बजे निकलती है. कटरा पहुंचने का इसका तय समय सुबह 4:47 बजे है.
कटरा-कामाख्या एक्सप्रेस (15656) बदले हुए शेड्यूल के हिसाब से सुबह 3:40 बजे कटरा से निकलती है, और शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से इसका तय समय सुबह 4:06 बजे है.
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