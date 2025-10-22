ETV Bharat / bharat

Arthur Road Jail: भगोड़े मेहुल चौकसी का नया ठिकाना मुंबई का ऑर्थर रोड जेल!

भगोड़े हीरा व्यवसायी मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित किए जाने पर आर्थर रोड जेल, मुंबई में रखा जाएगा. ( ANI )

इसमें वॉश बेसिन और बहते पानी के साथ शॉवर, साथ ही बेहतर स्वच्छता के लिए पीवीसी फर्श और दीवार टाइलें भी हैं. बीम स्तर पर एक मोबाइल जैमर लगाया गया है. साथ ही निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए वेंटिलेटर के पास एक सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है.

ड्राइंग के अनुसार, चोकसी के लिए निर्धारित बैरक संख्या 12 का क्षेत्रफल लगभग 46.5 वर्ग मीटर (लगभग 500 वर्ग फुट) है. इसमें एक मुख्य कमरा, गलियारा, धुलाई क्षेत्र और शौचालय शामिल हैं. यह सुविधा हवादार खिड़कियों, मच्छरदानी, सुरक्षा के लिए ग्रिल वाले दरवाजों, सीसीटीवी निगरानी, ​​पंखे और ट्यूबलाइट से सुसज्जित है.

ये तस्वीरें, "जेल की स्थिति बैरक 12, आर्थर रोड जेल, मुंबई" शीर्षक वाले छह तकनीकी पत्रों के एक सेट का हिस्सा हैं, जिन्हें केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) द्वारा तैयार किया गया था और भारतीय अधिकारियों द्वारा जेल सुविधाओं की पर्याप्तता और सुरक्षा को प्रदर्शित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था.

नई दिल्ली: Arthur Road Jail: मुंबई की उच्च सुरक्षा वाली आर्थर रोड जेल के विस्तृत वास्तुशिल्प चित्र और आंतरिक तस्वीरें, जहां भगोड़े व्यवसायी मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पित किए जाने पर रखा जाएगा. गौर करें तो बेल्जियम की एक अदालत के समक्ष मानवीय हिरासत स्थितियों का आश्वासन देने वाले भारत के हलफनामे के हिस्से के रूप में प्रस्तुत की गई हैं.

हलफनामे में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस इकाई का हाल ही में नवीनीकरण किया गया है और यह अंतर्राष्ट्रीय हिरासत मानकों का अनुपालन करती है.

यह प्रस्तुति भारत सरकार द्वारा बेल्जियम की अदालत में दिए गए आधिकारिक हलफनामे का हिस्सा है, जहां मेहुल चोकसी ने अपने प्रत्यर्पण का विरोध करते हुए अपनी जान को कथित खतरे और भारत में जेल की स्थिति को लेकर चिंताओं का हवाला दिया है.

मुंबई का ऑर्थर रोड जेल. (ANI (File))

अधिकारियों ने कथित तौर पर ये वास्तुशिल्प दृश्य यह दिखाने के लिए संलग्न किए हैं कि चोकसी को भीड़भाड़ वाले सामान्य वार्डों में नहीं, बल्कि एक हवादार, सुरक्षित और निगरानी वाली कोठरी में रखा जाएगा.

Arthur Road Jail: 5 जून, 2025 की तारीख वाले इन चित्रों पर शैलजा सखारकर (वास्तुकार) और डी. रॉयचौधरी (मुख्य अभियंता, सीपीडब्ल्यूडी, मुंबई-I) के हस्ताक्षर हैं. इनमें कमरे और शौचालय क्षेत्र के विस्तृत 3D रेंडरिंग, स्केल प्लान और सेक्शन डायग्राम शामिल हैं, जो आधुनिक डिजाइन और रखरखाव को दर्शाते हैं.

प्रत्येक शीट पर सीपीडब्ल्यूडी की मुहर लगी है और इसे एम.के. के प्रतिष्ठा भवन स्थित मुख्य अभियंता कार्यालय की देखरेख में तैयार किया गया है.

एंटवर्प अपीलीय न्यायालय ने पाया है कि भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के अपराध भारतीय और बेल्जियम दोनों कानूनों के तहत प्रत्यर्पण योग्य हैं. इससे पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए उसके भारत लौटने का रास्ता साफ हो गया है.

अपने विस्तृत फैसले में, अदालत ने कहा कि ये अपराध भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120-बी के साथ धारा 201, 409, 420 और 477-ए के तहत भारतीय कानून के तहत दंडनीय होंगे. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(2) के साथ धारा 13(1)(सी) और (डी) के तहत, प्रत्येक के लिए एक वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है.

करोड़ों रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में आरोपी मेहुल चोकसी पर एंटीगुआ और बेल्जियम से प्रत्यर्पण की कार्यवाही चल रही है. भारतीय अधिकारियों ने विदेशी अदालतों को बार-बार आश्वासन दिया है कि हिरासत के मानक मानवाधिकार मानदंडों के अनुरूप हैं. साथ ही आर्थर रोड जेल की निर्दिष्ट बैरक जैसी बेहतर जेल अवसंरचना का हवाला दिया है.