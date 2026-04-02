कानपुर: किडनी कांड के फरार आरोपी, डॉ. रोहित के दो सहयोगी गिरफ्तार, अस्पतालों को नोटिस
किडनी ट्रांसप्लांट के समय दोनों आरोपी आहूजा अस्पताल में मौजूद थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:36 PM IST
कानपुर: किडनी कांड मामले में कमिश्नरेट पुलिस की ओर से लगातार आरोपियों की धरपकड़ जारी है. हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं. इस कांड में शामिल छह आरोपियों को जहां कुछ दिनों पहले अरेस्ट करके जेल भेजा गया था, वहीं, अब फरार आरोपी डा.रोहित के दो सहयोगी कुलदीप सिंग राघव व राजेश कुमार को भी अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है. इसकी पुष्टि डीसीपी पश्चिम एसएम कासिम आबिदी ने की है.
उन्होंने बताया, कानपुर किडनी कांड में इन आरोपियों ने भी अन्य का पूरा साथ दिया था, जिसके साक्ष्य पुलिस को मिले थे. आरोपी कुलदीप मूलरूप से हापुड़ का रहने वाला है और गाजियाबाद के एक अस्पताल में काम करता है, जबकि राजेश गाजियाबाद के सर्वोदय अस्पताल में है, जब डोनर आयुष और रिसीवर पारुल तोमर के बीच किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, तो आरोपी कुलदीप व राजेश डा.रोहित की टीम के साथ आहूजा अस्पताल में मौजूद थे. इन दोनों से पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही सभी अन्य आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा जाएगा.
डोनर और रिसीवर लखनऊ रेफर: कानपुर किडनी कांड के डोनर आयुष व रिसीवर पारुल को गुरुवार को लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया गया. इसकी पुष्टि जीएसवीएम मेडिकल कालेज प्राचार्य डा.संजय काला ने की है. उन्होंने बताया, जिस एम्बुलेंस से दोनों को लखनऊ भेजा गया, उसमें उनके साथ यूरोलॉजिस्ट, नैफ्रोलॉजिस्ट समेत अन्य चिकित्सकों की टीम मौजूद रही.
आहूजा अस्पताल को नोटिस: इस मामले में सीएमओ डा.हरिदत्त नेमी ने बताया, प्रिया व आहूजा अस्पताल के संचालकों को नोटिस दे दी गई है, जैसे ही नोटिस का जवाब मिलेगा, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे. इन दोनों अस्पतालों का पंजीकरण है, इसलिए सीधे तौर पर कार्रवाई नहीं कर सकते.
आपतो बता दें, कमिश्नरेट पुलिस ने गुप्त सुचना के आधार पर पिछले दिनों कानपुर में अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश किया था. मौके से 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिनसे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया था.
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