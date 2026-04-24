'घरेलू ईंधन की आपूर्ति स्थिर', सरकार ने फिर दिया आश्वासन
पश्चिमी एशिया की स्थिति पर सरकार की निगरानी के बीच ईंधन आपूर्ति स्थिर, एलपीजी की आपूर्ति निर्बाध रूप से जारी.
Published : April 24, 2026 at 6:08 PM IST
नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद एलपीजी सहित घरेलू ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है. सरकार क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.उपलब्धता संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति संबंधी उपायों और मांग प्रबंधन रणनीतियों ने प्रमुख ईंधनों में स्थिरता बनाए रखने में मदद की है.
उन्होंने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, मांग प्रबंधन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं. बुकिंग को कुछ हद तक युक्तिसंगत बनाया गया है. परिणामस्वरूप, पेट्रोल और डीजल की घरेलू आपूर्ति बिना किसी कटौती के सुचारू रूप से चल रही है. घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी बिना किसी रुकावट के हो रही है. वाणिज्यिक क्षेत्र में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सरकार ने वहां आपूर्ति को धीरे-धीरे बढ़ाकर लगभग 70% कर दिया है."
तेल उत्पादक क्षेत्रों में तनाव के कारण संभावित व्यवधानों को लेकर जनता की बढ़ती चिंता के बीच यह आश्वासन दिया गया है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि घबराकर खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा रहा है.शर्मा ने आगे कहा कि औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है.
उन्होंने कहा, "उद्योगों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कोयला और केरोसिन जैसे अतिरिक्त ईंधनों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है. घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन (सीएनजी) के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 100% है, और ग्रिड पर औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग 80% है. सरकार ने हर स्तर पर जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए कदम उठाए हैं.”
घरेलू आपूर्ति काफी हद तक अप्रभावित रही है, लेकिन सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी क्षेत्र में कुछ बाधाओं को स्वीकार किया, हालांकि संकेत दिया कि आपूर्ति में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ स्थिति में सुधार हो रहा है.
अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर, विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह खाड़ी और पश्चिम एशिया में स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है और इस क्षेत्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे रहा है.अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समन्वय के प्रयास जारी हैं, जबकि विदेशों में भारतीय दूतावासों ने नागरिकों की सहायता के लिए विशेष नियंत्रण कक्ष और 24x7 हेल्पलाइन सक्रिय कर दी हैं.
दूतावास नियमित रूप से सलाह जारी कर रहे हैं और चिंताओं के समाधान के लिए भारतीय समुदाय समूहों और कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में हैं. सरकार विशेष रूप से व्यवधानों से प्रभावित भारतीय नाविकों के लिए कांसुलर सहायता और वापसी अनुरोधों को सुविधाजनक बना रही है.अधिकारियों ने संकेत दिया कि उड़ान संचालन धीरे-धीरे स्थिर हो रहा है. 28 फरवरी से अब तक इस क्षेत्र से 12.38 लाख से अधिक यात्री भारत आ चुके हैं, जो इस स्थिति के बीच लोगों की स्थिर आवाजाही को दर्शाता है.
शुक्रवार को ही संयुक्त अरब अमीरात से लगभग 110 उड़ानें आने की उम्मीद थी. साथ ही सऊदी अरब, ओमान और कतर से भी अतिरिक्त सेवाएं उपलब्ध थीं. अधिकारियों ने बताया कि बहरीन, इराक और इज़राइल का हवाई क्षेत्र सीमित परिचालन के साथ खुला है, जबकि ईरान में मालवाहक और चार्टर उड़ानों के लिए आंशिक रूप से खुला है.एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी है और अब तक 2,432 भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता की है. कुवैत से भी सीमित उड़ान सेवाएं जल्द ही फिर से शुरू होने की उम्मीद है, जिससे और राहत मिलेगी.
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