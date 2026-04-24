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'घरेलू ईंधन की आपूर्ति स्थिर', सरकार ने फिर दिया आश्वासन

नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कहा कि पश्चिम एशिया में बदलती भू-राजनीतिक स्थिति के बावजूद एलपीजी सहित घरेलू ईंधन की आपूर्ति स्थिर बनी हुई है. सरकार क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित कर रही है.उपलब्धता संबंधी चिंताओं को दूर करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (विपणन एवं तेल शोधन) सुजाता शर्मा ने कहा कि आपूर्ति संबंधी उपायों और मांग प्रबंधन रणनीतियों ने प्रमुख ईंधनों में स्थिरता बनाए रखने में मदद की है.

उन्होंने कहा, “जैसा कि आप जानते हैं, मांग प्रबंधन के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं. बुकिंग को कुछ हद तक युक्तिसंगत बनाया गया है. परिणामस्वरूप, पेट्रोल और डीजल की घरेलू आपूर्ति बिना किसी कटौती के सुचारू रूप से चल रही है. घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति भी बिना किसी रुकावट के हो रही है. वाणिज्यिक क्षेत्र में अभी भी कुछ समस्याएं हैं, लेकिन सरकार ने वहां आपूर्ति को धीरे-धीरे बढ़ाकर लगभग 70% कर दिया है."

तेल उत्पादक क्षेत्रों में तनाव के कारण संभावित व्यवधानों को लेकर जनता की बढ़ती चिंता के बीच यह आश्वासन दिया गया है. अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि घबराकर खरीदारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाओं को सक्रिय रूप से प्रबंधित किया जा रहा है.शर्मा ने आगे कहा कि औद्योगिक मांग को पूरा करने के लिए वैकल्पिक ईंधनों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है.

उन्होंने कहा, "उद्योगों को किसी भी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए कोयला और केरोसिन जैसे अतिरिक्त ईंधनों की आपूर्ति बढ़ाई जा रही है. घरेलू उपभोक्ताओं और परिवहन (सीएनजी) के लिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति 100% है, और ग्रिड पर औद्योगिक उपयोगकर्ताओं के लिए लगभग 80% है. सरकार ने हर स्तर पर जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए कदम उठाए हैं.”

घरेलू आपूर्ति काफी हद तक अप्रभावित रही है, लेकिन सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी क्षेत्र में कुछ बाधाओं को स्वीकार किया, हालांकि संकेत दिया कि आपूर्ति में धीरे-धीरे वृद्धि के साथ स्थिति में सुधार हो रहा है.