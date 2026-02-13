ETV Bharat / bharat

FSSAI कोलकाता के 7000 से अधिक फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देगा, कई लाख लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) कोलकाता में फूड वेंडर्स को फूड सेफ्टी और सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग देगा.

FSSI will provide training to food vendors
फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देगा एफएसएसआई (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 13, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
कोलकाता: शहर के सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का एक हिस्सा अपना नाश्ता या दोपहर का खाना सड़कों पर खाता है. सिर्फ वे ही नहीं, अलग-अलग जिलों से 10 लाख से अधिक लोग काम के लिए कोलकाता आते हैं. उनमें से अधिकांश स्ट्रीट फ़ूड खाते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हेल्थ और सेफ्टी पक्का करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) अच्छी क्वालिटी का खाना बनाने से लेकर पर्यावरण तक, हर चीज पर ट्रेनिंग देगा.

यह जरूरी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तभी फुटपाथ पर खाना बेचने वालों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या सीओवी मिलेगा.

FSSAI to monitor food quality at food vendors
फूड वेंडर्स के खाने की क्वालिटी पर ध्यान देगा देगा एफएसएसआई (ETV Bharat)

यह फैसला टाउन वेंडिंग कमेटी ने सुडा के हाल के निर्देश के आधार पर लिया. इसके चलते शहर के फुटपाथ पर खाना बेचने वाले 7,000 से अधिक फूड वेंडर को ट्रेनिंग दी जाएगी. अधिकारियों का मानना ​​है कि इससे करीब कई लाख लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी.

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सूत्रों के अनुसार, शहर की सड़कों पर, खासकर न्यू मार्केट एरिया या धर्मतला एरिया में खाना बेचने वाले कई फूड वेंडर को एफएसएसआई (FSSAI) ने ट्रेनिंग दी थी.

यह कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खाद्य सुरक्षा विभाग की एक पहल थी. लेकिन, इस बार एफएसएसआई (Food Safety and Standards Authority of India) शहर के उत्तर से दक्षिण तक के लगभग सात हजार फूड वेंडर में से हर एक को जरूरी ट्रेनिंग देगा. हालांकि, दो ट्रेनिंग से जिन कुल नौ हजार फूड वेंडर को कोविड-19 की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें से 1500-2000 स्ट्रीट फूड वेंडर हैं. यह ट्रेनिंग पहले फ़ेज़ में इन स्ट्रीट फ़ूड हॉकर्स को दी जाएगी.

ट्रेनिंग का मकसद यह सिखाना है कि कच्चे खाने को सही तरीके से कैसे स्टोर करें, कोई चीज़ कितने समय तक रखी जा सकती है, तैयार खाने को किस कंटेनर में कैसे स्टोर और सर्व करें, ट्रेनिंग में यह सब ए से जेड तक सिखाया जाएगा.

Training of food vendors will keep people's health safe.
फूड वेंडर्स की ट्रेनिंग से लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी (ETV Bharat)

इस ट्रेनिंग के आखिर में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. उस सर्टिफिकेट मेले के बाद, टीवीसी इन सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स को सीओवी देगा. हॉकर जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष असित साहा ने कहा, "सूडा ने ऑर्डर दिया था. अगर इसे लागू नहीं किया गया, तो इन सभी फूड हॉकर को सीओवी नहीं मिलेगा."

कुछ हॉकर संगठनों ने इसका विरोध किया है. लेकिन यह काम कोलकाता नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और एफएएसआई के सहयोग से किया जाएगा.

वह फ़ैसला ले लिया गया है. इसके नतीजे में, अनगिनत लोग जो खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी बढ़ेगी. यह सेहत के लिए सुरक्षित होगा. हर दिन, लाखों लोग कोलकाता में फैले स्ट्रीट फ़ूड हॉकर्स से खाना खाते हैं. उनकी हेल्थ की चिंताएं दूर हो जाएंगी.

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक अधिकारी ने कहा, "हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी इस बात पर नज़र रखेंगे कि ट्रेनिंग के बाद हॉकर सर्टिफ़िकेट पाने वाले लोग भविष्य में उस ऑर्डर का पालन कर रहे हैं या नहीं."

