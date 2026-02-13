ETV Bharat / bharat

FSSAI कोलकाता के 7000 से अधिक फूड वेंडर्स को ट्रेनिंग देगा, कई लाख लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी

कोलकाता: शहर के सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों का एक हिस्सा अपना नाश्ता या दोपहर का खाना सड़कों पर खाता है. सिर्फ वे ही नहीं, अलग-अलग जिलों से 10 लाख से अधिक लोग काम के लिए कोलकाता आते हैं. उनमें से अधिकांश स्ट्रीट फ़ूड खाते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हेल्थ और सेफ्टी पक्का करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) अच्छी क्वालिटी का खाना बनाने से लेकर पर्यावरण तक, हर चीज पर ट्रेनिंग देगा.

यह जरूरी ट्रेनिंग पूरी करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा. तभी फुटपाथ पर खाना बेचने वालों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग या सीओवी मिलेगा.

फूड वेंडर्स के खाने की क्वालिटी पर ध्यान देगा देगा एफएसएसआई (ETV Bharat)

यह फैसला टाउन वेंडिंग कमेटी ने सुडा के हाल के निर्देश के आधार पर लिया. इसके चलते शहर के फुटपाथ पर खाना बेचने वाले 7,000 से अधिक फूड वेंडर को ट्रेनिंग दी जाएगी. अधिकारियों का मानना ​​है कि इससे करीब कई लाख लोगों की सेहत सुरक्षित रहेगी.

कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सूत्रों के अनुसार, शहर की सड़कों पर, खासकर न्यू मार्केट एरिया या धर्मतला एरिया में खाना बेचने वाले कई फूड वेंडर को एफएसएसआई (FSSAI) ने ट्रेनिंग दी थी.

यह कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खाद्य सुरक्षा विभाग की एक पहल थी. लेकिन, इस बार एफएसएसआई (Food Safety and Standards Authority of India) शहर के उत्तर से दक्षिण तक के लगभग सात हजार फूड वेंडर में से हर एक को जरूरी ट्रेनिंग देगा. हालांकि, दो ट्रेनिंग से जिन कुल नौ हजार फूड वेंडर को कोविड-19 की ट्रेनिंग दी जाएगी, उनमें से 1500-2000 स्ट्रीट फूड वेंडर हैं. यह ट्रेनिंग पहले फ़ेज़ में इन स्ट्रीट फ़ूड हॉकर्स को दी जाएगी.