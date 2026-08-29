ETV Bharat / bharat

FSSAI ने एवरेस्ट और लालजी गोधू की हींग की बिक्री पर रोक लगाई

FSSAI की जांच में एवरेस्ट और लालजी गोधू की हींग के सैंपल मिसब्रांडेड और सब-स्टैंडर्ड पाए गए.

Food Safety and Standards Authority of India
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2026 at 6:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मसाला ब्रांड्स एवरेस्ट और लालजी गोधू के कम्पाउंडेड हींग पर बिक्री रोकने का आदेश जारी कर दिया है. यह निर्णय दोनों कंपनियों के हींग के सैंपल जांच में मानक से नीचे पाए जाने के बाद लिया गया है.

साथ ही एजेंसी ने साफ किया है कि यह बैन सिर्फ हींग प्रोडक्ट्स पर लागू होगा और इन कंपनियों के अंडा करी मसाला, चिकन करी मसाला या गरम मसाला जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पर कोई रोक नहीं है. यह जांच एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद की गई थी, जिसके बाद पूरे बाजार में मौजूद हींग ब्रांड्स की जांच की गई.

TAGGED:

LALJEE GODHOO HING
FSSAI ORDER
SUBSTANDARD FOOD
FSSAI
EVEREST HING BAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.