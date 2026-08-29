FSSAI ने एवरेस्ट और लालजी गोधू की हींग की बिक्री पर रोक लगाई
FSSAI की जांच में एवरेस्ट और लालजी गोधू की हींग के सैंपल मिसब्रांडेड और सब-स्टैंडर्ड पाए गए.
Published : August 29, 2026 at 6:16 PM IST
नई दिल्ली : फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मसाला ब्रांड्स एवरेस्ट और लालजी गोधू के कम्पाउंडेड हींग पर बिक्री रोकने का आदेश जारी कर दिया है. यह निर्णय दोनों कंपनियों के हींग के सैंपल जांच में मानक से नीचे पाए जाने के बाद लिया गया है.
साथ ही एजेंसी ने साफ किया है कि यह बैन सिर्फ हींग प्रोडक्ट्स पर लागू होगा और इन कंपनियों के अंडा करी मसाला, चिकन करी मसाला या गरम मसाला जैसे बाकी प्रोडक्ट्स पर कोई रोक नहीं है. यह जांच एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद की गई थी, जिसके बाद पूरे बाजार में मौजूद हींग ब्रांड्स की जांच की गई.
The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) has taken regulatory enforcement action under the Food Safety and Standards Act, 2006, issuing Prohibition Orders against M/s Everest Food Products Private Limited and M/s Laljee Godhoo and Company. pic.twitter.com/9kcjoaX2Sw— ANI (@ANI) August 29, 2026