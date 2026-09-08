जबलपुर में बनी हेल्दी वाइन, दावा- हार्ट हेल्थ व कोलेस्ट्रॉल में होगी मददगर, बायो इनोवेशन के छात्रों का अनोखा एक्सपेरिमेंट
आरडीवीवी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों का दावा- फ्रूट वाइन सेहत के लिए फायदेमंद, बतौर एक्सपेरिमेंट बनाई गई तरह-तरह की वाइन, विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 8, 2026 at 2:52 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 2:59 PM IST
जबलपुर : एक ओर जहां मध्य प्रदेश के सागर में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी ओर जबलपुर में एक ऐसी वाइन तैयार की जा रही है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होगी. ये दावा है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बायो इनोवेशन डिपार्टमेंट का. हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एस एस संधू का दावा है कि देश में कुछ ऐसी बेहतरीन वाइन बनाई जा रही हैं, जिनसे हृदय रोग तक ठीक किया जा सकता है और कुछ इसी तरह का प्रयोग जबलपुर में भी किया गया है.
वाइन में रेस्वेराट्रोल होता है फायदेमंद
जबलपुर के रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के बायो इन्नोवेशन एंड डिजाइन सेंटर के एचओडी डॉ. एसएस संधू ने बताया कि शराब बनाना दरअसल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस बायो केमिस्ट्री का हिस्सा है, इसके बाद डिस्टिलेशन की प्रक्रिया भी पूरी तरह वैज्ञानिक है. हमारी कोशिश है कि वाइन बनाने की प्रक्रिया में रेस्वेराट्रोल (Resveratrol) नामक तत्व आए, जो शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है.
केरल की वाइन देखकर किया एक्सपेरिमेंट
डॉक्टर संधू कहते हैं, '' भारत के कई प्रदेशों में परंपरागत रूप से वाइन बनाई जाती है. बीते दिनों ऐसी ही वाइन केरल में देखी जिसके फायदेमंद होने का दावा किया गया, जिसके बाद हमने इसी वाइन पर अपनी प्रयोगशाला में भी काम करने के लिए छात्रों को प्रोजेक्ट दिया. प्रोजेक्ट के तहत छात्रों ने रिसर्च कर कई किस्म की वाइन बनाईं. इनमें से कुछ वाइन प्रदर्शन के लिए बाहर भेजी गई हैं और कुछ अभी भी डिपार्टमेंट में रखी हुई हैं.''
दावा- कई वाइन कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार
डॉक्टर संधू ने बताया कि उन्होंने लाल अंगूर और अनार से वाइन बनवाई हैं. दावा किया जाता है कि जिन मीठे फलों में लाल रंग होता है, वह शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं. और इनसे खास तौर पर खून के संचार को बेहतर करने में मदद मिलती है. इसलिए इनसे बनी हुई वाइन से भी हृदय रोग से लड़ने की क्षमता बेहतर हो सकती है. इतना ही नहीं, रिसर्च में यह भी दावा है कि यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को काम कर सकती है और स्वाद में भी अच्छी होती है, बशर्ते इसे दवा के तौर पर लिया जाए.
वाइन में अल्कोहल, इसलिए एहतियात बरतना जरूरी
डॉक्टर संधू का कहते हैं, '' रेड फ्रूट्स, अंगूर आदि से तैयारी की गई इन वाइन में अल्कोहल भी होता है. इसलिए इसे एहतियात के साथ और एक सालीके से पिया जाता है. इसे शराब की तरह नशे के लिए नहीं पिया जाता. बल्कि वाइन पीने के अपने तौर तरीके होते हैं, जिसमें बहुत थोड़ी सी मात्रा को बहुत देर तक पीना पड़ता है. तब जाकर इसका शरीर पर सकारात्मक असर होता है. अन्यथा नुकसान भी हो सकता है.''
छात्रों को प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए एक्सपेरिमेंट
डॉ. एसएस संधू कहते हैं, '' हमने तो केवल प्रयोग के लिए यह वाइन अपने डिपार्टमेंट में बनवाई थी जिससे, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ने वाले छात्रों को डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को प्रयोग तरीके से सिखाया जा सके और इसके कैसे सकारात्मक उपयोग किया जा सकते हैं, यह जानकारी दी थी. लेकिन यदि इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाए, तो यह एक उद्योग बन सकता है. सरकार यदि यहां से पढ़कर सीखाने वाले छात्र-छात्राओं को स्टार्टअप में मदद करती है तो इन छात्र-छात्राओं को एक बेहतर रोजगार मिलेगा और बाजार में एक स्वास्थ्यवर्धक वाइन उपलब्ध होगी.''
मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों की तरह नियम नहीं
मध्य प्रदेश में इस तरह की वाइन को बनाकर बिना आबकारी विभाग की अनुमति के बाजार में नहीं बेचा जा सकता. आबकारी विभाग इसके लिए लाइसेंस जारी करता है और ये प्रक्रिया काफी कठिन है. भारत में केरल सरकार ने 2022 में छोटे वाइन उत्पादकों के लिए एक नए लाइसेंस की व्यवस्था की थी, जिसे केरल सरकार की आबकारी वेबसाइट में देखा जा सकता है. इसके तहत सरकार ने विशेष रूप से कटहल (Jackfruit), काजू, अनानास, केला और अन्य फलों से कम अल्कोहल वाली वाइन/पेय बनाने को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई थी.
केरल सरकार के एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑनलाइन सेवा में आज भी “Fresh Small Scale Winery License HW1 & HW3 – HORTI WINE” के लिए आवेदन की सुविधा उपलब्ध है. इसके तहत सरकार वाइन में मौजूद शराब की मात्रा का परीक्षण करती है. परीक्षण में एक तय मात्र से कम अल्कोहल होने की स्थिति में इसे बाजार में बेचे जाने का लाइसेंस मिल जाता है. देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी फ्रूट वाइन को लेकर पॉलिसी बनाई गई है. महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, केरल, गोवा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश में फ्रूट वाइन को लेकर पॉलिसी स्पष्ट है.
हर राज्य में फलों से बन रहीं तरह-तरह की वाइन
महाराष्ट्र में जामुन, आम, कीवी, स्टारफ्रूट, पाइनएप्पल, प्लम, पीच आदि से फ्रूट वाइन बनाई जा रही है. केरल इस मामले में कुछ अलग है. केरल में कटहल से वाइन बनाई जा रही है. वहीं, कर्नाटक में कॉफी से वाइन बनाई जा रही है. इसके अलावा गोवा की काजू की वाइन अपना अलग स्थान रखती है. पूर्वोत्तर राज्यों में तो कई फलों से वाइन बनाई जाती है.
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अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेस सरकार भी फ्रूट वाइन बनाने की एक पॉलिसी बना सकती है. इसकी मॉनीटरिंग भी फूड विभाग और आबकारी विभाग के माध्यम से होनी चाहिए जिससे बाजार में बिकने वाली गैर कानूनी व गलत ढंग से बनने वाली शराब को फ्रूट वाइन से रिप्लेस किया जा सके और लोगों को सही रोजगार मिले. इससे सरकार को टैक्स भी मिलेगा और शराब पीने वालों को कम नुकसान होगा.