सब्जी बेचने वाली से लेकर पार्षद तक, कविता लोखंडे का प्रेरणादायक सफर

मेस टिफिन सर्विस की वजह से गाड़ी पटरी पर लौटी कविता की शादी बीस साल पहले आनंदवली इलाके के दशरथ लोखंडे से हुई थी. जिंदगी की शुरुआत बहुत मुश्किलों भरी रही. दशरथ लोखंडे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करते थे. किसी तरह परिवार का गुजारा चल रहा था. ऐसे में कविता लोखंडे ने अपने पति का खर्च चलाने के लिए घर के बाहर सब्जी बेचने का काम शुरू किया.

नासिक नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा सफलता मिली. भाजपा के चुने हुए कई कॉर्पोरेटर आर्थिक रूप से सक्षम हैं. ऐसे में बिना किसी राजनीतिक विरासत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की सब्जी बेचने वाली कविता दशरथ लोखंडे ने वार्ड नंबर आठ से जीत हासिल की है. कड़ी मेहनत, पक्के इरादे और लगन की वजह से कविता ने राजनीति में सफलता हासिल कर पाई हैं.

सब्जी बेचने, वड़ा पाव का ठेला लगाने, सिलाई का काम करने, मेस टिफिन सर्विस जैसे मुश्किल सफर के बाद नासिक के आनंदवली इलाके में रहने वाली कविता लोखंडे सीधे वार्ड नंबर आठ से कॉर्पोरेटर बन गईं.

नासिक: महाराष्ट्र में हुए नगर निगम चुनाव में सब्जी बेचने वाली नासिक की कविता लोखंडे अपनी मेहनत के बल पर कॉर्पोरेटर बन गईं. वैसे यह आम धारणा है कि चुनाव में नॉमिनेशन पाने और जीतने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है. लेकिन, नासिक की कविता ने अलग ही मिसाल पेश की है.

ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा था. इसलिए उन्होंने वड़ा पाव बेचने का काम शुरू किया. इसके साथ ही, वह सिलाई भी करती थीं. लेकिन, इससे उनके बच्चों की पढ़ाई और गुजारे का खर्च नहीं निकल रहा था, इसलिए उन्होंने मेस टिफिन सर्विस शुरू की.

घर के बने स्वादिष्ट खाने की वजह से उन्हें इस काम में सफलता मिली. उनके परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई. दशरथ लोखंडे ने पंद्रह साल पहले राजनीति में आने का फैसला किया क्योंकि उन्हें समाज सेवा में दिलचस्पी थी. ऐसे में उन्होंने राम लखन स्पोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन के जरिए समाज सेवा शुरू की.

शुरुआत में टिकट नहीं मिला

वार्ड में अच्छे चल रहे समाज सेवा के दम पर दशरथ लोखंडे ने 2017 में अपनी पत्नी कविता लोखंडे के लिए उम्मीदवारी मांगी थी. नई चुनी गई पार्षद कविता ने दुख जताते हुए कहा कि, उस समय समाज सेवा से ज़्यादा आर्थिक रूप से मजबूत उम्मीदवार मिला था. उन्होंने आगे कहा कि, टिकट न मिलने से परेशान होकर दशरथ शिवसेना पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए. कविता ने कहा कि, भाजपा ने उन्हें सामाजिक काम के साथ न्याय करते हुए उन्हें उम्मीदवारी दी. उन्होंने कहा कि, उनके पति दशरथ लोखंडे का वार्ड में बहुत अच्छा जनसंपर्क है.

कविता लोखंडे लोगों के साथ (ETV Bharat)

कविता लोखंडे ने कहा कि, इलाके के लोगों ने उन पर जो भरोसा दिखाया, उसी की वजह से आज वह भारी वोटों से चुनी गईं. महिलाओं को मजबूत बनाएंगी. पार्षद कविता लोखंडे ने कहा, "मैं पार्षद बनने का श्रेय भारतीय जनता पार्टी, अपने पति और वार्ड के वोटरों को दूंगी.

उन्होंने कहा कि, वार्ड 8 में पानी, सड़क और हेल्थ से जुड़ी कई दिक्कतें हैं. वह उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश करेंगी. इसके साथ ही, वह महिलाओं को मजबूत बनाने और छात्रों की पढ़ाई के लिए भी काम करेंगी. आम लोगों को लगता है कि कविता लोखंडे ने संघर्ष करके जो कामयाबी हासिल की है, उसका फायदा वार्ड में विकास के कामों में मिलना चाहिए.

नई चुनी गई पार्षद कविता लोखंडे की कामयाबी ने यह संदेश दिया है कि गरीब, मेहनती परिवारों के उम्मीदवार भी राजनीति में ईमानदारी से काम करने का मौका पा सकते हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आम गरीब परिवारों की महिलाएं बिना किसी राजनीतिक विरासत या पैसे की काबिलियत के भी राजनीति में कामयाबी हासिल कर सकती हैं.

