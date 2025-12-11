लखनऊ की गलियों से USA तक का सफर; पढ़िए रेडमंड की काउंसिल मेंबर मेनका सोनी ने कैसे हासिल किया बड़ा मुकाम?
अपने परिवार से मिलने पहुंचीं, ईटीवी भारत से कई मुद्दों पर की बातचीत, कहा- भारतीय मूल की महिलाओं के लिए करूंगी काम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 7:40 PM IST
लखनऊ : 'मैं भारतीय पोशाक धारण कर भागवत गीता हाथ में लेकर गई थी. मुझे भारतीय संस्कृति और मान्यताओं से बहुत लगाव है. मैंने विदेश में भी इसे संजोकर रखा है. होली-दीपावली भी अमेरिका के लोगों के साथ मनाती हूं. होली के कार्यक्रम में 15 हजार लोग पहुंचे थे. मैं अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की महिलाओं के लिए काम करूंगी'.
ये बातें अमेरिका में भारत का झंडा बुलंद करने वाली मेनका सोनी ने कही. हाल ही में उन्हें अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के रेडमंड शहर की सिटी काउंसिल मेंबर चुना गया. यह मुकाम हासिल करने वाली वह पहली 'प्रवासी भारतीय-अमेरिकी महिला' हैं. वह मूल रूप से लखनऊ के सरोजनीनगर इलाके की हिंद नगर कालोनी की रहने वाली हैं. इस समय वह अपने परिवार के साथ हैं. ईटीवी भारत ने उनसे खास बातचीत की. पढ़िए रिपोर्ट...
14 साल से समाज के लिए कर रहीं काम : लखनऊ में पली-बढ़ी मेनका सोनी हाल ही में 2 दिसंबर को वाशिंगटन राज्य के रेडमंड शहर की सिटी काउंसिल मेंबर बनीं. इसके बाद गुरुवार रात को पहली बार घर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया. हिंद नगर कालोनी में उनकी मां और भाई रहते हैं. मेनका सोनी ने बताया कि 30 साल तक अमेरिका में रहने के दौरान अलग-अलग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी की. इसके बाद पिछले 14 साल से नॉन प्रॉफिट आर्गेनाइजेशन में समाज के लिए काम कर रहीं हूं.
'लखनऊ की गलियों से यूएसए तक पहुंचीं' : मेनका सोनी ने बताया कि 'मेरी पैदाइश आगरा की है. लखनऊ में पैरेंट्स का ट्रांसफर हुआ था. इसके बाद हम लखनऊ आ गए थे. मैंने अपनी पढ़ाई यहां से की. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने का बाद में यूएसए शिफ्ट हो गई. वहां मेरे हसबैंड भी काम कर रहे थे. वहां से हम रेडमंड सिटी गए. मेरी जर्नी लखनऊ की गलियों से यूएसए तक पहुंची. मुझे वहां काउंसिल मेंबर चुना गया. इसके लिए भगवान समेत परिवार का आभार. सबसे बड़ा आभार उन्हें जिन्होंने मुझे वोट दिया'.
एम पावरिंग की स्थापना कर लोगों की मदद : मेनका सोनी ने बताया कि मैंने 14 वर्ष पहले एम पावरिंग नामक गैर-लाभकारी संस्था बनाई. उसके जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण, बेघर लोगों की मदद, बीमार लोगों की सेवा की, अब तक 5 लाख से अधिक लोगों की सहायता की है. काउंसिल मेंबर बनने से पहले भी मुझे कई पुरस्कार मिल चुके हैं. पूर्व राष्ट्रपति जू बाइडन द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 में मिला था. यूएस कांग्रेस की ओर से 20 प्रभावशाली महिलाओं में उन्हें शामिल कर इसके लिए अवार्ड दिया गया.
मेनका ने बताया कि एम पावरिंग संस्था यूएसए बेस्ड है. हमारी एक शाखा इंडिया में भी है. अमेरिका में हम 2500 से ज्यादा लोगों को डेली खाना देते हैं. उन्हें आश्रय भी देते हैं. इंडिया में हम मां की रसोई के नाम से इसे आगे बढ़ा रहे हैं. इसके तहत लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के बाहर खाना भेजा जाता है.
कई कंपनियों में कर चुकी हैं काम : मेनका ने बताया कि 'मेरे पास कॉरपोरेट सेक्टर में 30 वर्षों तक काम करने का अनुभव है. माइक्रोसाफ्ट, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स, टी एंड मोबाइलल जैसी कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है. इसके साथ ही वॉशिंगटन राज्य में विभिन्न सिटी और काउंटी बोर्ड/कमिशन पर सेवा देते हुए, महिलाओं के सशक्तिकरण, घरेलू हिंसा सहायता, युवाओं के विकास, मानसिक स्वास्थ्य, सामुदायिक सुरक्षा, बेघर समुदाय समर्थन जैसे क्षेत्रों में भी काम किया'.
'विदेश में भी भारतीय संस्कृति को संजोकर रखा' : मेनका ने बताया कि 'रेडमंड को माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक मुख्यालय और अमेरिका के सबसे प्रभावशाली टेक हब के रूप में जाना जाता है. शपथ ग्रहण समारोह में मैं भारतीय पोशाक पहनकर भागवत गीता लेकर पहुंची थी. मुझे भारतीय सांस्कृति और मान्यताओं से बहुत लगाव है. अपनी संस्कृति को विदेश में भी संजोकर रखा है. सिटी हॉल में भारतीय मूल के लोगों की भारी भीड़ थी. शपथ जज रसेल ने दिलाई. कार्यक्रम में रेडमंड की मेयर एंजेला बिर्नी, सिटी काउंसिल के सदस्य और अनेक स्थानीय नेता मौजूद थे'.
8 साल के कार्यकाल वाले तगड़े प्रतिद्वंद्वी को हराया : मेनका सोनी ने 8 वर्षीय कार्यकाल वाले मौजूदा काउंसिल सदस्य और एक अन्य पैसे वाले प्रतिद्वंदी को हराते हुए यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की. यह चुनाव पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक चर्चित रहा. इससे भारतीय समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई. मेनका ने बताया कि मेरी जीत के बाद सिएटल में भारत के काउंसिल जनरल प्रकाश गुप्ता ने सम्मानित किया. इस उपलब्धि को भारतीय मूल के लोगों की बढ़ती नेतृत्व क्षमता का प्रतीक बताया.
भारतीय मूल की महिलाओं के लिए करेंगी काम : मेनका सोनी ने कहा कि रेंडमड सिटी में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग हैं. प्रमुख रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करेंगी. महिलाओं की वहां पर स्थिति काफी खराब है. उनके उत्थान के लिए काम करने के साथ सिटी की ग्रोथ पर मुख्य रूप से फोकस रहेगा. मेरी जीत से भारतीय समुदाय को अपनी बात पहुंचाने का एक जरिया मिला है.
मेनका सोनी ने कहा कि जो महिलाएं डिपेन्डेंट वीजा पर अमेरिका आती हैं, उनके बच्चे जो अमेरिका में जन्म लेते है उन्हें तो वहां की नागरिकता मिल जाती है लेकिन महिलाओं को वीजा नहीं मिल पाता. पति से अनबन होने की दशा में व बेसहारा हो जाती हैं. उन्हें वापस भारत आने पर मजबूर होना पड़ता है. इस तरह की पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए वे कार्य करेंगी.
