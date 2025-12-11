ETV Bharat / bharat

दुखद घटना से जीत तक, ओडिशा के पुलिस अधिकारी सुकांत साहू बने चैंपियन शूटर

'पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिला' सुकांत अपने स्ट्रगल के बारे में कहते हैं, "बदकिस्मती से 2006 में एक रोड एक्सीडेंट में मेरा बायां पैर घुटने के ऊपर से काटना पड़ा. बाद में मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट मिला. मुझे फील्ड ड्यूटी के बजाय सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी दी गई. बचपन से ही मेरी शूटिंग कमजोर थी. इसीलिए मैंने NCC की ट्रेनिंग भी ली."

सुकांत की पत्नी ने उन्हें हिम्मत दी कि बिना एक पैर वाला आदमी भी शूटर बन सकता है. बाद में सुकांत ने एक आर्टिफिशियल पैर लगवाया और राइफल शूटिंग की प्रैक्टिस करने लगे. प्रोफेशनल शूटर बनने के लिए यह काफी नहीं था. बाद में उन्होंने संबलपुर के भालुपाली में मौजूद वेस्टर्न ओडिशा VSS शूटिंग एकेडमी जॉइन कर ली. यहां उन्हें प्रोफेशनल शूटर बनने की सारी टेक्नीक सिखाई गईं. इसके बाद उन्हें सफलता मिलने लगी.

बायां पैर पूरी तरह काटना पड़ा एक्सीडेंट के बाद उनका बायां पैर पूरी तरह काटना पड़ा. कटे पैर के साथ ही सुकांत के पैरों तले से जमीन खिसक गई. उनके सारे सपने टूट गए. ऐसे में वह डिप्रेशन में चले गए, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने ऐसे हालात में उनका मजबूती से साथ दिया और उन्हें सिर्फ ऑफिस ड्यूटी दी. जिंदगी किसी तरह चल रही थी, लेकिन उनके मन में शूटर बनने की चाहत अभी मरी नहीं थी. यह बात उनकी पत्नी जानती थीं और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और उनके साथ खड़ी रहीं.

इस बीच समय निकलता जा रहा था और 6 अप्रैल 2006 को उनकी शादी हो गई. शादी के ठीक 6 महीने बाद सुकांत की जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ और उनका शूटर बनने का सपना टूट गया. 4 सितंबर 2006 को जब वह देवगढ़ से अपनी ड्यूटी पूरी करके बाइक से संबलपुर लौट रहे थे, तभी एक ट्रक ने पीछे से उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी.

बता दें कि एक हादसे में उन्होंने अपना पैर खो दिया, लेकिन उनके मजबूत हौसले ने उन्हें कामयाबी के शिखर पर पहुंचा दिया. सुकांत साहू पेशे से पुलिस कांस्टेबल हैं. बचपन से ही उन्हें स्पोर्ट्स का शौक था. 1999 में उन्हें पुलिस कांस्टेबल की नौकरी मिल गई. पुलिस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने शूटिंग की बेसिक जानकारी और स्किल्स हासिल कीं, लेकिन शूटर बनने के लिए जरूरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग उन्हें नहीं मिल पाई.

भुवनेश्वर: एक हादसे ने सुकांत साहू के शूटर बनने के सपने को तोड़ दिया, लेकिन कोई भी उनके पक्के इरादे और इच्छाशक्ति की वजह से उन्हें तमाम मुश्किल हालातों का सामना करते हुए आगे बढ़ने से नहीं रोक सका. वह एक ऐसे ही एक इंसान हैं, जिन्होंने दर्द और तकलीफ को खुशी में बदलकर कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ीं. उनके पक्के इरादे के आगे सारी मुश्किलें हार मान गईं.

पुलिस डिपार्टमेंट में आने के बाद मुझे और सीखने का मौका मिला. यहां मुझे शूटिंग करने, निशाना लगाने और ट्रिगर दबाने की बेसिक ट्रेनिंग मिली. तभी से मुझे शूटिंग का बहुत मन हुआ. एक्सीडेंट के बाद मैं टूट गया था. उस समय मेरी पत्नी ने मेरा बहुत साथ दिया और मुझे मेंटल स्ट्रेंथ दी. एक्सीडेंट के बाद मेरी पत्नी ने ही मेरा हौसला बढ़ाया. ऐसे में मैं आगे बढ़ा. बाद में संबलपुर के भालूपाली में VSS शूटिंग एकेडमी में जाने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा और इसीलिए मुझे यह सफलता मिली है. मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है. शूटिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कॉन्संट्रेशन, विलपावर और डिटरमिनेशन.

नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की जनरल कैटेगरी में हिस्सा लिया

सुकांता ने भुवनेश्वर में हुई नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप की जनरल कैटेगरी में हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल जीता. उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न ओडिशा एयर वेपन ओपन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता. बाद में उन्होंने सेकंड ओडिशा स्टेट ओपन शूटिंग चैंपियनशिप-2025 में फिर से ब्रॉन्ज मेडल जीता.

कुछ दिन पहले उन्होंने नेशनल राइफल एसोसिएशन इंडिया द्वारा भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित इंडियन ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था. अब सुकांता को भोपाल में फिर से होने वाली नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए ओडिशा से एकमात्र पैरा एथलीट शूटर के रूप में चुना गया है.

हालांकि, अपने संघर्ष और सफलता से सुकांत यह संदेश देते हैं कि जिंदगी में बहुत दुख, घटनाएं और हादसे आएंगे. बिना टूटे आगे बढ़ने की कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए. लोगों की बात सुने बिना हौसला मजबूत करने और अपने जीवन के लक्ष्यों की ओर बढ़ने की जरूरत है. अभी, मैं एक पैरा एथलीट के तौर पर नेशनल कॉम्पिटिशन में खेल रहा हूं. मेरा लक्ष्य भविष्य में इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेना है. "

सुकांत की कामयाबी के पीछे पत्नी का हाथ

कहते हैं कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है. सुकांत की कामयाबी के पीछे भी पत्नी रीना साहू का हाथ है. रीना अपने पति की सफलता से बहुत खुश हैं. उन्होंने कहा, "एक एक्सीडेंट में अपना पैर खोने के बाद वह पूरी तरह से टूट गए थे. वह डिप्रेस्ड हो गए थे और कहते थे कि वह ज़िंदगी में और कुछ नहीं कर सकते. उनमें अभी भी स्पोर्ट्स का पैशन था. इसलिए मैंने उन्हें संबलपुरमें शूटिंग एकेडमी जॉइन करने के लिए कहा.क्योंकि शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसे बिना एक पैर के भी खेला जा सकता है. बाद में, उन्होंने वहां ट्रेनिंग ली.

सुकांत को शूटिंग में सफल होने के लिए संबलपुर के शूटर अर्धेंदु पाधी ने ट्रेनिंग दी थी. एकेडमी के हेड अर्धेंदु पाधी ने कहा, "मैंने सुकांता को ट्रेनिंग देने को एक चैलेंज के तौर पर लिया. शुरू में सुकांता की गोलियां टारगेट पर नहीं लगती थीं. सारी गोलियां टारगेट से बाहर जाती थीं. धीरे-धीरे वह बेहतर होता गया. शूटिंग के लिए उसे हाई-लेवल मेडिटेशन, प्राणायाम से सांस लेने की टेक्नीक, मसल मेमोरी डेवलपमेंट, शूटिंग साइकिल, बॉडी बैलेंस एक्सरसाइज वगैरह सिखाने के बाद वह एक अच्छा शूटर बन गया है।. अब वह एक के बाद एक कामयाबी हासिल कर रहा है."

सुकांता की कामयाबी कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है. पुलिस डिपार्टमेंट के कई कर्मचारी इसके लिए उसकी बहुत तारीफ करते हैं. संबलपुर के रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और एथलीट रामदास पांडा के मुताबिक सुकांता की मजबूत इच्छाशक्ति की वजह से ही उसने आज यह कामयाबी हासिल की है.

