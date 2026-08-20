ETV Bharat / bharat

दिल्ली के तीन बार के सांसद से तिहाड़ जेल के कैदी तक: जानिए सज्जन कुमार और 1984 दंगों की कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी

राजनीति से सलाखों तक: पूर्व सांसद सज्जन कुमार की पूरी कहानी ( ETV Bharat )

साल 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने सज्जन कुमार को सलाखों के पीछे भेज दिया. हाईकोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. तीन बार दिल्ली का प्रतिनिधित्व करने वाला यह राजनेता अपने जीवन के आखिरी दिनों में तिहाड़ जेल का कैदी नंबर बनकर रह गया.

सज्जन कुमार का 80 वर्ष की आयु में निधन हुआ. दिल्ली की राजनीति के एक ताकतवर नेता से लेकर तिहाड़ जेल के कैदी और अंततः कानूनी शिकंजे में फंसने तक का उनका सफर भारतीय न्यायिक इतिहास के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक रहा है. 1984 के दंगों में नाम आने के बाद सज्जन कुमार का राजनीतिक करियर विवादों में घिर गया. दशकों तक चले कानूनी दांव-पेच और पीड़ितों के लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच गए.

सज्जन कुमार को वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान दिल्ली कैंट और सरस्वती विहार समेत अन्य मामलों में विशेष अदालतों और उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था. इन मामलों में उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी और वह पिछले कुछ समय से कानूनी प्रक्रियाओं और अपनी सजा के तहत जेल व कानूनी निगरानी के दायरे में थे. वह लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद थे.

नई दिल्ली: 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में सजायाफ्ता और कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन हो गया है. उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मृत अवस्था में लाया गया था. अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, पूर्व सांसद को जब अस्पताल लाया गया, तब उनकी सांसें थम चुकी थीं. हालांकि, उनकी मृत्यु के स्पष्ट कारणों की आधिकारिक पुष्टि और विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट का अभी इंतजार किया जा रहा है.

सज्जन कुमार पर 3 केस, 1 में बरी, 2 में दोषी

दिल्ली कैंट की पालम कॉलोनी में 5 सिखों की हत्या के बाद गुरुद्वारा जला दिया गया था. इस केस में सज्जन कुमार को दोषी पाया गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर, 2018 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. सितंबर, 2023 को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सुल्तानपुरी में 3 सिखों की हत्या मामले में बरी कर दिया था. 1 नवंबर, 1984 को सरस्वती विहार में सरदार जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या हुई थी. 12 फरवरी, 2025 को सज्जन कुमार को इस मामले में दोषी ठहराया गया था. 25 फरवरी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

सरस्वती विहार मामले में कब क्या हुआ ? (ETV Bharat)

सरस्वती विहार मामले में कब क्या हुआ?

1 नवंबर 1984: सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी. पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और तरुणदीप सिंह की हत्या की गई थी. पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 16 दिसंबर 2021: पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए थे. इस दौरान पीड़ित के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, भीड़ खतरनाक हथियार लेकर सरस्वती विहार में घुसी. उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी. वे सिखों की प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे थे. वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे. भीड़ ने जसवंत के घर हमला किया, उसकी और बेटे की हत्या कर दी. लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी.''

पुलिस जांच को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने सज्जन के खिलाफ आरोप तय किए थे. इस दौरान पीड़ित के वकील ने दलील दी थी, "वकील ने कहा था, भीड़ खतरनाक हथियार लेकर सरस्वती विहार में घुसी. उन्होंने लूटपाट, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी. वे सिखों की प्रॉपर्टीज पर हमला कर रहे थे. वे इंदिरा गांधी की हत्या का बदला ले रहे थे. भीड़ ने जसवंत के घर हमला किया, उसकी और बेटे की हत्या कर दी. लूटपाट के बाद घर में आग लगा दी.'' 12 फरवरी 2025: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने फैसला सुनाया- इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि सज्जन कुमार न केवल भीड़ में शामिल थे, बल्कि भीड़ की अगुआई भी कर रहे थे.

सरस्वती विहार मामले में कब क्या हुआ ? (ETV Bharat)

जनकपुरी-विकासपुरी मामले में बरी

जनकपुरी और विकासपुरी मामले की पृष्ठभूमि में 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के दंगों से जुड़ा है. 1 नवंबर 1984 को जनकपुरी में दो सिखों सोहन सिंह और उनके दामाद अवतार सिंह की हत्या कर दी गई थी. जिसे जनकपुरी कांड और 2 नवंबर 1984 को विकासपुरी कांड में गुरुचरण सिंह नाम के व्यक्ति को भीड़ ने आग के हवाले कर दिया था. इन मामलों में 2015 में केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने नई एफआईआर दर्ज की थी. हालांकि, 2023 में कोर्ट ने सज्जन कुमार को हत्या (302) और आपराधिक साजिश (120B) के आरोपों से पहले ही डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन दंगों और भीड़ को उकसाने के आरोपों पर ट्रायल जारी रहा.

1984 सिख विरोधी दंगा मामला (ETV Bharat)

सज्जन कुमार और 1984 दंगे: कानूनी लड़ाई की टाइमलाइन

नवंबर 1984 (दंगों की शुरुआत): तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के. सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याएं हुईं, जिसमें सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने और भड़काने के गंभीर आरोप लगे.

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़के. सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर हिंसा और हत्याएं हुईं, जिसमें सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने और भड़काने के गंभीर आरोप लगे. दशक दर दशक जांच का अभाव (1985–2000): शुरुआती दौर में स्थानीय पुलिस की जांच में राजनीतिक प्रभावों के चलते उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी. कई आयोग (जैसे रंगनाथ मिश्रा आयोग) बने, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला.

शुरुआती दौर में स्थानीय पुलिस की जांच में राजनीतिक प्रभावों के चलते उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी. कई आयोग (जैसे रंगनाथ मिश्रा आयोग) बने, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिला. वर्ष 2000 (नानावटी आयोग का गठन): केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जी.टी. नानावटी आयोग का गठन किया. आयोग के सामने पीड़ितों और चश्मदीदों ने खुलकर सज्जन कुमार की भूमिका के बारे में बयान दिए.

केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति जी.टी. नानावटी आयोग का गठन किया. आयोग के सामने पीड़ितों और चश्मदीदों ने खुलकर सज्जन कुमार की भूमिका के बारे में बयान दिए. वर्ष 2005 (सीबीआई जांच की सिफारिश): नानावटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस सरकार ने मामले की नए सिरे से जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश की. इसके बाद सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और हत्या के मामलों में शिकंजा कसना शुरू किया.

नानावटी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस सरकार ने मामले की नए सिरे से जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने की सिफारिश की. इसके बाद सीबीआई ने सज्जन कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और हत्या के मामलों में शिकंजा कसना शुरू किया. वर्ष 2010 (औपचारिक ट्रायल शुरू): सीबीआई द्वारा पर्याप्त सबूत जुटाए जाने के बाद दिल्ली की अदालत में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ. कोर्ट में गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी कि कैसे उन्होंने भीड़ को उकसाया था.

सीबीआई द्वारा पर्याप्त सबूत जुटाए जाने के बाद दिल्ली की अदालत में सज्जन कुमार और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ. कोर्ट में गवाहों ने उनके खिलाफ गवाही दी कि कैसे उन्होंने भीड़ को उकसाया था. मई 2013 (निचली अदालत का फैसला): दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सज्जन कुमार को मुख्य मामले में बरी कर दिया, हालांकि इस फैसले के खिलाफ पीड़ितों और सीबीआई ने उच्च न्यायालय का रुख किया.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए सज्जन कुमार को मुख्य मामले में बरी कर दिया, हालांकि इस फैसले के खिलाफ पीड़ितों और सीबीआई ने उच्च न्यायालय का रुख किया. 17 दिसंबर 2018: दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उन्हें आपराधिक षड्यंत्र रचने और दंगे भड़काने का दोषी मानते हुए उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने उन्हें आपराधिक षड्यंत्र रचने और दंगे भड़काने का दोषी मानते हुए उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया. दिसंबर 2018 के बाद : सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उम्रकैद की सजा के खिलाफ उनकी अपील शीर्ष अदालत में लंबित रही. इस बीच वह तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे.

: सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और उम्रकैद की सजा के खिलाफ उनकी अपील शीर्ष अदालत में लंबित रही. इस बीच वह तिहाड़ जेल में सजा काट रहे थे. फरवरी 2025: एक अन्य से जुड़े मामले (सरस्वती विहार दंगा मामला, जिसमें पिता-पुत्र की हत्या हुई थी) में भी राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई.

एक अन्य से जुड़े मामले (सरस्वती विहार दंगा मामला, जिसमें पिता-पुत्र की हत्या हुई थी) में भी राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई. 20 अगस्त 2026: तिहाड़ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे सज्जन कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की राजनीति पृष्ठभूमि

सज्जन कुमार भारतीय राजनीति के एक पूर्व चर्चित चेहरे और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं. हालांकि, उनकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़ी कानूनी कार्रवाइयों और उनमें मिली सजाओं से भी जुड़ा है. राजनीतिक करियर की बात करें तो सज्जन कुमार दिल्ली की बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से तीन बार (1980, 1991 और 2004) कांग्रेस के टिकट पर सांसद चुने गए. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पार्षद के रूप में की थी और वे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी रहे.

दिसंबर 2018 में, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें दंगों के एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई, तब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. वे वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे और अपनी उम्रकैद की सजा काट रहे थे. उनका जन्म 23 सितंबर 1945 को हुआ था. राजनीति में आने से पहले वे बेकरी के व्यवसाय से जुड़े थे और उन्हें संजय गांधी का वफादार माना जाता था.

1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते जनवरी में बड़ा फैसला सुनाया था. अदालत ने तब पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को जनकपुरी और विकासपुरी इलाकों में हुई हिंसा और दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है. यह फैसला उस समय आया है जब सज्जन कुमार पहले से ही दंगों के अन्य मामलों में उम्रकैद की सजा काट रहे थे.

ये भी पढ़ें: