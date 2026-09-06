Explainer: 'तेरहवीं के समोसे' के तंज से स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी... और अब गाजियाबाद में पथराव; जानिए जंतर-मंतर विवाद ने कैसे लिया हिंसक मोड़ ?
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार के आरोप और दिल्ली पुलिस का एक्शन, जानिए उस रात जंतर-मंतर पर क्या हुआ था. रिपोर्ट- धनंजय वर्मा
Published : September 6, 2026 at 8:14 PM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर-मंतर मैदान... और वहां से शुरू हुआ एक मामूली सा विवाद आज दिल्ली की सरहदों को लांघकर गाजियाबाद की गलियों में खूनी रंजिश की शक्ल ले चुका है. ये कहानी अब सिर्फ एक मारपीट तक ही सीमित नहीं रह गई है. इस विवाद के एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कथित ‘तेरहवीं के समोसे’ बांटने का तंज है, तो दूसरी तरफ हिंदू देवी-देवताओं पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर हिंदू संगठनों का आक्रोश उबल रहा है.
वहीं, विवाद का दूसरा छोर देखें, तो जंतर-मंतर की इस लड़ाई ने लोगों का ध्यान तब खींचा जब इसमें लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का समर्थन मिला. इसके तुरंत बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और सांसद पप्पू यादव जैसी सियासी ताकतें संसद मार्ग थाने के बाहर सड़क पर उतर आईं. बढ़ते राजनैतिक और सामाजिक आक्रोश के बीच, स्वतंत्र भारद्वाज दिल्ली से फरार होकर यूपी चला गया. लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे बुलंदशहर से गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया.
इस कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद, गाजियाबाद में पीड़ित परिवार के घर को निशाना बनाया गया. प्रदर्शन से जुड़े पीड़ित परिवार का आरोप है कि आधी रात को उनके गाजियाबाद स्थित घर पर पथराव किया गया, जिससे घर की खिड़कियां टूट गईं. पूरा परिवार दहशत में जीने को मजबूर है.
विवाद के बीच स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी और उसके खिलाफ अलग-अलग कानूनी धाराएं जुड़ने से मामला और पेचीदा हो गया है. दिल्ली पुलिस ने जहां वायरल दावों में बताए गए गंभीर सिर की चोट व मेडिकल रिपोर्ट के बीच अंतर स्पष्ट किया है, वहीं पुलिस ने यह भी कहा है कि मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई. आखिर क्या है जंतर-मंतर से शुरू होकर गाजियाबाद की टूटी खिड़कियों तक पहुंचे इस पूरे बवाल की इनसाइड स्टोरी? आइए, इस एक्सप्लैनर में इस पूरे घटनाक्रम की एक-एक कड़ी को बारीकी से जानते हैं.
अगर आज रात हमारे साथ कुछ हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा??.. pic.twitter.com/MTjKP8llFO— Nishu Aazad (@Nishuazad11) September 5, 2026
23 जून: जंतर-मंतर पर आखिर हुआ क्या था ?
इस पूरे विवाद की जड़ 23 जून को जंतर-मंतर पर हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन से जुड़ी है. सीजेपी प्रदर्शन के दौरान गाजियाबाद की किशोरी की प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ‘तेरहवीं के समोसे’ से जुड़ी टिप्पणी व प्रदर्शन करती नजर आई थी. इस वीडियो को लेकर हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई. दूसरी ओर किशोरी की ओर से बाद में इस टिप्पणी पर सफाई भी दी गई कि उन्होंने बोर्ड पर लिखी बात को पढ़ा था और वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं थी.
‘तेरहवीं’ हिंदू परिवारों में मृत्यु के बाद होने वाला एक संस्कार है. इसी वजह से हिंदू संगठनों ने प्रधानमंत्री के संदर्भ में इस शब्द के इस्तेमाल को अपमानजनक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है. सीजेपी प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज समेत कुछ लोग जंतर मंतर पर पहुंचे थे. इसी दौरान किशोरी के पिता और दूसरे पक्ष के लोगों के बीच हाथापाई हुई. किशोरी पक्ष का आरोप है कि स्वतंत्र भारद्वाज ने उसके पिता के सिर पर कड़े से हमला किया. जिससे सिर में गंभीर चोटें आईं. मामले में संसद मार्ग थाने में एफआईआर और कार्रवाई भी हुई. फिर मामला शांत हो गया था.
3-4 सितंबर को वायरल पॉडकास्ट के बाद फिर गरमाया मामला
सितंबर की शुरुआत में स्वतंत्र भारद्वाज के पॉडकास्ट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. जिसमें स्वतंत्र भारद्वाज ने कहा कि उसने कड़े से वार कर किशोरी के पिता का सिर फाड़ दिया, कई टांगे आए. इसके लिए उसपर हत्या के प्रयास की धारा लगनी चाहिए थी, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ. उसने दावा किया कि कई सत्ताधारी मंत्री उसके बड़े भाई जैसे हैं.
निशु, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2026
साफ है कि तुम्हें इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि तुम अपने समुदाय और छात्रों के हक़ की आवाज़ उठाती हो।
अमित शाह की दिल्ली पुलिस एक तरफ़ छात्रों के साथ अमानवीय बर्बरता करती है। दूसरी तरफ़ एक दलित लड़की के पिता का सिर फोड़ने… https://t.co/m1mgH655hw
इसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से जुड़े लोग, कांग्रेस नेता एवं सांसद पप्पू यादव, चंद्रशेखर आजाद समेत अन्य लोग किशोरी व उसके पिता के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे और स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी की मांग की. संसद मार्ग थाने पर करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन चला. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि भारद्वाज ने खुद घटना को स्वीकार किया व राजनीतिक संपर्कों के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामले में पीड़िता की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट लगाया, साथ ही एससी-एसटी की धाराएं भी लगाई.
इस कार्रवाई के बाद स्वतंत्र भारद्वाज ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए खुद को फंसाए जाने की बात कही. स्वतंत्र भारद्वाज ने उस घटना के बारे में बात की और अपने बचाव में इसे आत्मरक्षा से जोड़कर बताया. बाद में उसने यह भी कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो स्थिति मॉब लिंचिंग तक पहुंच सकती थी. इसी बीच किशोरी और उसके पिता का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उसके पिता द्वारा कहा गया कि दो मिनट तक और पुलिस नहीं आती तो स्वतंत्र भारद्वाज के साथ बहुत बुरा होता.
सिर फोड़ने के दावे पर पुलिस ने क्या कहा ?
मामले ने तब ज्यादा तूल पकड़ा जब स्वतंत्र भारद्वाज से जुड़े वायरल वीडियो में संजय आजाद को गंभीर चोट पहुंचाने की बात कही गई. सोशल मीडिया पर सिर फोड़ने जैसे दावे भी चर्चा में आए. लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन दावों को मेडिकल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाने वाला बताया. पुलिस के किशोरी के पिता को कड़े से चोट लगी थी, लेकिन मेडिकल जांच में चोट सामान्य प्रकृति की पाई गई और खोपड़ी में फ्रैक्चर जैसी बात मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि नहीं हुई थी. पुलिस ने राजनीतिक हस्तक्षेप के आरोपों को भी खारिज किया था. यानी इस मामले में दो अलग-अलग बातें सामने आती हैं एक वायरल वीडियो में आरोपी का कथित दावा और दूसरी पुलिस की मेडिकल रिपोर्ट पर आधारित स्थिति. हालांकि, अंतिम कानूनी निष्कर्ष जांच व अदालत की प्रक्रिया से ही निकलना है.
#WATCH | Bulandshahr, Uttar Pradesh | On his claim made on a podcast of attacking CJP activist Nishu Azad's father during CJP protest at Jantar Mantar, Swatantra Bharadwaj says, " what people are calling an attack was an act of self-defence. if i had not acted in self-defence, i… pic.twitter.com/iU9fpeNxVC— ANI (@ANI) September 4, 2026
स्वतंत्र भारद्वाज गिरफ्तार, पुलिस कस्टडी के बाद भेजा जेल
4 सितंबर को संसद मार्ग थाने के बाहर करीब तीन घंटे तक प्रदर्शन के बाद लगातार बढ़ते दबाव के बीच दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्र भारद्वाज को गिरफ्तार करने के लिए 72 घंटे का वक्त मांगा था. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और अदालत में पेश किया गया. कोर्ट ने उसे एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया था. पुलिस ने मामले में एससी/एसटी एक्ट और आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधान जोड़े. इसके अतिरिक्त नाबालिग से संबंधित शिकायत के बाद पॉक्सो के तहत भी अलग कार्रवाई की गई है.
स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ़्तारी पर वकील उमेश शर्मा ने कहा,
"उन्हें वर्चुअल तरीके से पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. देखते हैं आगे क्या होता है। विरोधी पक्ष के वकील की पूरी टीम मौजूद है और मौजूदा हालात को देखते हुए, हम दलील देंगे कि उनकी जान को खतरा है. हम इस मामले को मुख्य न्यायाधीश और सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाएंगे ताकि यह पक्का किया जा सके कि हर हाल में उनकी सुरक्षा हो. हमें यह पक्का करना होगा कि राजनीतिक दबाव के कारण उनकी बलि न चढ़ाई जाए."
अब गाजियाबाद में किशोरी के घर पर पथराव का आरोप
5 सितंबर की रात इस विवाद का नया अध्याय गाजियाबाद के शालीमार गार्डन से सामने आया है. किशोरी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर अपने घर पर पथराव किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने घर में पड़े पत्थर दिखाते हुए अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई. इतना ही नहीं किशोरी ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके घर के नीचे कुछ लोग खड़े होकर खुद को बीजेपी व आरएसएस का कार्यकर्ता बता रहे हैं. हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी पुलिस जांच से होनी बाकी है. इस घटना ने सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जंतर-मंतर से शुरू हुआ विवाद अब राजनीतिक विरोध से आगे बढ़कर निजी सुरक्षा व कानून-व्यवस्था का मुद्दा बन चुका है.
#WATCH | Delhi: On filing a complaint alleging that one side is allowed to hold protests here, while the other side is sent away when they come to protest, Advocate Prateek Jha says, " a representation was submitted to the commissioner of police and the sho of sansad marg police… pic.twitter.com/w6wEOZe1ON— ANI (@ANI) September 5, 2026
हिंदू संगठनों ने भी संसद मार्ग थाने में दी शिकायत
कई हिंदू संगठनों ने कहा कि 5 और 6 सितंबर को जंतर-मंतर प्रदर्शन के दौरान हिंदू देवी-देवताओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों व सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की भी जांच होनी चाहिए. संगठनों ने ये भी सवाल उठाया है कि जिस मामले में स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ कार्रवाई हुई, उसमें कथित आपत्तिजनक धार्मिक टिप्पणियों को लेकर भी समान रूप से कानून के तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही. इसी मुद्दे को लेकर हिंदू संगठनों के लोग वकीलों के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचकर शिकायत देने व कार्रवाई की मांग करने की तैयारी में हैं. अब पुलिस के सामने चुनौती यह है कि वह दोनों पक्षों से जुड़े आरोपों की निष्पक्ष जांच करे व सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की वास्तविकता, उसके संदर्भ और उसमें मौजूद लोगों की भूमिका की भी जांच करे.
14 वर्षीय बच्ची से जुड़े मामले में क्या है कानूनी स्थिति
- 11 साल की उम्र में सोशल मीडिया अकाउंट कैसे सार्वजनिक हुआ ?
यदि बच्ची वास्तव में 11 वर्ष की उम्र में किसी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक अकाउंट चला रही थी, तो यह अलग जांच का विषय है. केवल उम्र कम होने से किसी कंपनी की आपराधिक जिम्मेदारी स्वतः तय नहीं हो जाती है. यह देखना होगा कि अकाउंट किसने बनाया, उम्र की जानकारी क्या दी गई, प्लेटफॉर्म की उस समय की आयु-नीति क्या थी और अभिभावक की भूमिका क्या थी.
- क्या बच्ची को प्रदर्शन में इस्तेमाल करने पर जेजे एक्ट लग सकता है?
किसी बच्चे को अवैध गतिविधि में इस्तेमाल करने के आरोप पर जेजे एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों की जांच हो सकती है. कानून में बच्चों के शोषण व उन्हें आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल करने से संबंधित प्रावधान मौजूद हैं. लेकिन सिर्फ प्रदर्शन में बच्चे की मौजूदगी से स्वतः जुबेनाइल जस्टिस एक्ट का मुकदमा बन जाता है, ऐसा कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा. जांच में यह स्थापित करना होगा कि बच्चे का इस्तेमाल किस उद्देश्य से और किसके द्वारा किया गया.
- बच्ची को आरोपी से पहले बच्चा मानने की जरूरत
किसी कथित आपत्तिजनक बयान के बावजूद बच्चे के प्रति कानून का मूल दृष्टिकोण सुधार, संरक्षण व पुनर्वास का है. यदि किसी वयस्क ने बच्ची को प्रभावित, उकसाया या उसका इस्तेमाल किया है तो उस भूमिका की अलग से जांच होनी चाहिए इस मामले में सबसे जरूरी बात ये है कि कथित आपत्तिजनक बयान की जांच अपनी जगह हो. लेकिन नाबालिग की पहचान सार्वजनिक करके उसे सोशल मीडिया ट्रायल का हिस्सा न बनाया जाए.
विवाद में कैसे हो रही है राजनीति
जंतर-मंतर की घटना अब महज मारपीट व पुलिस कार्रवाई का मामला नहीं रह गई है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी सामने आने लगे हैं. एक तरफ सीजेपी के समर्थन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं की सक्रियता ने इसे कानून-व्यवस्था व कथित राजनीतिक संरक्षण का मुद्दा बनाया है. वहीं, दूसरी तरफ हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू भावनाओं के अपमान व कथित एकतरफा कार्रवाई के सवाल से जोड़ दिया है. बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस व सीजेपी पर राजनीतिक लाभ के लिए मामले को तूल देने का आरोप लगाया है. यानी एक ही घटना पर दो नैरेटिव बन गए हैं, एक पक्ष न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है, तो दूसरा धार्मिक भावनाओं और समान कार्रवाई का मुद्दा उठा रहा है.
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