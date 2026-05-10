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तमिल सुपरस्टार से मुख्यमंत्री तक... विजय का असाधारण राजनीतिक सफर

उसके बाद, थुप्पक्की (Thuppakki), कत्थी (Kaththi), मर्सल (Mersal) और लियो जैसी फिल्मों ने विजय को तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सितारों की पंक्ति में खड़ा कर दिया.

जन नायक के रूप में मिली पहचान रोमांटिक हीरो के तौर पर दर्शकों को लुभाने के बाद, विजय ने 2003 में खुद को एक एक्शन स्टार के तौर पर फिर से स्थापित किया. थिरुमलाई (Thirumalai) से शुरुआत करने के बाद, घिल्ली (Ghilli) और थिरुपाची (Thirupaachi) जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ, वह एक बड़े हीरो का दर्जा हासिल कर चुके थे.

इन फिल्मों के कारण उनके फैंस बढ़ते गए, खासकर महिला दर्शकों के बीच, जो आज भी विजय को काफी पसंद करते हैं.

हालांकि उन्होंने इसके बाद कई फिल्मों में काम किया, लेकिन उनके करियर में बड़ा टर्निंग पॉइंट 1996 में विक्रमन की फिल्म 'पूवे उनक्कागा' (Poove Unakkaga) से आया. इस फिल्म ने विजय को एक रोमांटिक हीरो बना दिया. इसके बाद उन्होंने 'कधालुक्कू मरियाधई' (Kadhalukku Mariyadhai), 'थुल्लाधा मनमुम थुल्लुम', 'कुशी' और 'फ्रेंड्स' जैसी सफल फिल्में दीं.

विजय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह के दौरान बोलते हुए (ANI)

सयम बीतने के साथ विजय का एक्टिंग में अनुभव बढ़ता गया और उनके पिता की फिल्म नालैया थीरपु (1992) में लीड एक्टर के तौर पर उन्होंने तमिल सिनेमा में डेब्यू किया.

सिनेमा में प्रवेश विजय के पिता पहले से ही फिल्म इंडस्ट्री में जमे हुए थे, इसलिए विजय ने 10 साल की उम्र में फिल्म वेत्री (1984) में एक बाल कलाकार के तौर पर डेब्यू किया. बाद में वह अपने पिता एस.ए. चंद्रशेखर द्वारा निर्देशित कई फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर दिखे.

उन्होंने चेन्नई के लोयोला कॉलेज से B.Sc. विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई की, लेकिन एक्टिंग के शौक के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी.

विजय की एक छोटी बहन थी जिसका नाम विद्या था, लेकिन दो साल की उम्र में बीमारी की वजह से निधन हो गया. बहन की मौत ने विजय को बहुत प्रभावित किया. दुखद घटना से पहले एक जिंदादिल और बातूनी बच्चे के रूप में जाने जाने वाले विजय बाद में शांत और संकोची हो गए - यह आदत आज भी जारी है.

विजय का जन्म 22 जून 1974 को फिल्ममेकर एस.ए. चंद्रशेखर और प्लेबैक सिंगर शोभा चंद्रशेखर के घर हुआ था. उनके पिता ने डायरेक्टर बनने से पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, जबकि उनकी मां ने सिंगर के तौर पर अपना करियर बनाया.

चेन्नई: पिछले तीन महीनों से, तमिलनाडु में एक तीन अक्षरों का नाम गूंज रहा है — विजय. तमिल सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक होने से लेकर तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने तक, विजय की जिंदगी में भी कई मोड़ आए.

समाज सेवा और राजनीति में प्रवेश

अभिनय की दुनिया में शिखर पर पहुंचने के बाद भी विजय ने प्रशंसकों के लिए बनाए गए अपने संगठन, विजय मक्कल इयक्कम (Vijay Makkal Iyakkham) के जरिये समाज सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया. कई वर्षों तक, इस संगठन ने पूरे तमिलनाडु में कल्याणकारी कार्यों को अंजाम दिया. पिछले तीन वर्षों में, विजय ने अलग-अलग चुनाव क्षेत्रों से कक्षा 10 और 12 के स्टेट टॉपर्स को व्यक्तिगत रूप से सम्मानित किया.

TVK चीफ विजय और राहुल गांधी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हाथ मिलाया (ANI)

समाज के वंचित, जरूरतमंद लोगों तक सीधे पहुंचने और उनकी मदद करने के अपने अभियान को जारी रखते हुए, विजय ने 2 फरवरी, 2024 को आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी, तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) लॉन्च की. उनकी ज्यादातर राजनीतिक गतिविधियां चेन्नई के पनायूर में पार्टी हेडक्वार्टर से होती थीं. आलोचकों ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें "वर्क-फ्रॉम-होम पॉलिटिशियन" और "पनायूर लैंडलॉर्ड" जैसे लेबल दिए, लेकिन विजय ने इन बातों की प्रवाह नहीं की.

तमिलनाडु की राजनीति में चौंकाने वाली जीत

हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया. न तो DMK और न ही AIADMK को उम्मीद थी कि द्रविड़ दिग्गजों को इतनी जल्दी चुनौती देने के लिए कोई नई राजनीतिक ताकत सामने आएगी.

शुरू में, विजय के समर्थकों और प्रचार अभियान के तरीकों का राजनीतिक जानकारों ने मजाक उड़ाया. लेकिन, 4 मई को आए चुनाव नतीजों ने तमिलनाडु के राजनीतिज्ञों को हैरान कर दिया.

विजय ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला (ANI)

TVK ने 108 विधानसभा सीटें जीतीं — यह उस पार्टी के लिए एक बड़ी कामयाबी थी जिसका गठन सिर्फ दो साल पहले हुआ था. तमिलनाडु के इतिहास में किसी भी राजनीतिक पार्टी ने अपने गठन के इतने कम समय में इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं की थी.

विजय और कुछ वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर, ज्यादातर TVK उम्मीदवारों की लोगों के बीच कोई पहचान नहीं थी. फिर भी, पूरे तमिलनाडु में लोगों ने TVK को वोट दिया जिसे कई लोगों ने 'विजय फैक्टर' बताया.

खास बात यह है कि विजय ने हर चुनाव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रचार नहीं किया. इसके बावजूद, उनके लिए लोगों का प्यार वोटों में बदल गया. कई घरों में, खबर है कि बड़ों ने भी TVK को वोट दिया, जब परिवार के छोटे सदस्यों ने उन्हें मनाया, जो विजय को पसंद करते थे.

अलग नेता के रूप में पहचान

लंबे भाषण देने वाले पारंपरिक राजनीतिक नेताओं के उलट, विजय को अक्सर कम बोलने वाला व्यक्ति माना जाता है. समर्थकों का दावा है कि वह बयानबाजी के बजाय काम करना पसंद करते हैं. हालांकि TVK सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन शुरू में उसे बहुमत नहीं मिला, जिससे विजय के मुख्यमंत्री बनने में देरी हुई. कई पार्टियों से मिले समर्थन और राजनीतिक बातचीत के बाद, विजय अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन गए हैं.

रास्ते में चुनौतियां

अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने के बाद, विजय को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. सेंसर सर्टिफिकेशन की दिक्कतों की वजह से उनकी आखिरी फिल्म जन नायकन (Jana Nayagan) की रिलीज में देरी हुई. बाद में, फिल्म को गैर-कानूनी तरीके से ऑनलाइन लीक कर दिया गया, जिससे और विवाद खड़ा हो गया.

उन्हें करूर की रैली में भगदड़ विवाद और उनकी पत्नी द्वारा दायर तलाक की अर्जी से जुड़ी खबरों जैसी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा. इन निजी और राजनीतिक चुनौतियों के बावजूद, जनता के बीच विजय की लोकप्रियता बढ़ती रही.

अपने फिल्मी करियर के शिखर पर, विजय ने फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध को पीछे छोड़कर पूरी तह सार्वजनिक जीवन में आने का फैसला किया.

तमिल सिनेमा में अपनी जगह बनाने के बाद, विजय ने अब राजनीति में एक नया सफर शुरू किया है, और खुद को तमिलनाडु के लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले नेता के तौर पर पेश किया है. उनकी पार्टी बनने के बाद से, उनके समर्थक और राजनीतिक विरोधी दोनों ही उनके आगे बढ़ने पर चर्चा करते रहे हैं — और चुनाव के नतीजों के एक हफ्ते बाद भी, 'विजय' नाम तमिलनाडु की राजनीति में छाया हुआ है.

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