संघर्ष से गौरव तक संबलपुर की कोच रेखा डे का एथलीट से मेंटर बनने का प्रेरणादायी सफर
एथलीट और कोच रेखा डे को पीटी उषा को देखकर उन्हें इस खेल से जुड़ने की प्रेरणा मिली.
Published : December 18, 2025 at 7:02 PM IST
संबलपुर (ओडिशा): मजबूत सोच और कड़ी मेहनत ही कामयाबी का रास्ता बनाती है. कामयाबी का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है.ओडिशा के संबलपुर की 48 साल की एथलीट और कोच रेखा डे ने इसी कांटों भरे रास्ते पर चलकर अपनी एक अलग पहचान बनाई है.
एक दिन टीवी पर पीटी उषा को देखकर उन्हें इस खेल से जुड़ने की प्रेरणा मिली. उनका सपना था कि वह भी उनकी तरह इंटरनेशनल लेवल पर राज्य का नाम रोशन करें, जो सच हो गया.उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल समेत कई मेडल और तारीफें जीतीं, लेकिन रेखा डे के लिए यह सफर इतना आसान नहीं था.
रेखा ने अपने परिवार का नजरिया बदलने से लेकर गोल्ड मेडल जीतने और अब और भी टैलेंटेड खिलाड़ी बनने तक अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना किया. रेखा ने 50 से अधिक स्टेट और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया और कई मेडल जीते. उन्होंने न सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी कई कामयाबियां हासिल की हैं.
रेखा ने कई अवार्ड अपने नाम किए
उन्होंने साउथ एशियन गेम्स और एशियन गेम्स में भी अच्छा परफॉर्म किया है और कई अवॉर्ड जीते हैं. 200 मिटर रेस में सिल्वर मेडल जीतना शामिल है.उन्होंने 2018 में मलेशिया में हुए साउथ एशियन पैसिफिक गेम्स में 200 मीटर रेस में सिल्वर मेडल जीता. इसके अलावा उन्होंने 2019 सिंगापुर ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स गेम्स में 3 ब्रॉन्ज और एक सिल्वर मेडल , 2025 में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित मास्टर्स ओपन एथलेटिक्स गेम्स में ट्रिपल जंप और 100 मीटर रेस में गोल्ड और लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए.
माता-पिता करते थे मना
अपने संघर्ष के सफर को याद करते हुए रेखा कहती हैं, "पीटी उषा मेरी पहली प्रेरणा थीं. अगर वह लड़की होकर दौड़ सकती हैं, तो मैं क्यों नहीं? उन्हें देखकर ही मैं स्पोर्ट्स फील्ड में आई और उसी दिन से मैंने रनर बनने की प्रैक्टिस शुरू कर दी. उस समय लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स फील्ड में ज़्यादा मौके नहीं थे. इसलिए मेरे पापा और मम्मी मुझे मना करते थे और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहते थे. फिर स्पोर्ट्स के प्रति मेरा लगाव देखकर मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाई के साथ खेलने के लिए हरी झंडी दे दी."
सफलता के बाद असफलता
रेखा को पहला मौका संबलपुर के 4-C ग्राउंड में हुए विमेंस फेस्टिवल में मिला. उस समय, उन्होंने विमेंस फेस्टिवल में 100-मीटर रेस में पहला स्थान जीता और कटक कॉम्पिटिशन के लिए चुनी गईं. 1994 में उन्होंने संबलपुर स्पोर्ट्स हॉस्टल जॉइन किया. वहां उनकी कोच सुष्मिता दत्त थीं. रेखा सुबह 2 घंटे और शाम को 3 घंटे प्रैक्टिस करती थीं.
रेखा ने कहा, "उस समय मैं सिर्फ 100-मीटर और 200-मीटर रेस और लॉन्ग जंप में हिस्सा लेती थी, लेकिन अब मैं ट्रिपल जंप में भी हिस्सा ले रही हूं. अब तक मैंने छह नेशनल और 3 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया है और मेडल जीते हैं."
वर्तमान में रेखा 15 बच्चों को फ्री कोचिंग दे रही हैं. उनकी कोचिंग के बारे में केंद्रीय विद्यालय संबलपुर के स्टूडेंट आशुतोष दास ने कहा, "हमारी कोच रेखा मैम इंटरनेशनल मेडलिस्ट हैं. मैं यहां 800 मीटर और 1500 मीटर रेस की कोचिंग ले रहा हूं. मैंने उनकी कोचिंग में स्टेट और नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया. अब मैं कई स्पोर्ट्स में अपना पर्सनल बेस्ट दे रहा हूं. कुछ दिन पहले तिरुवनंतपुरम में हुए एक इवेंट में मैंने रेखा मैम की कोचिंग में अच्छा परफॉर्म किया था."
'रेखा मैम की सफलता प्रेरणा देने वाली है'
रेखा डे 2023 से एक और युवा एथलीट कृष्णा प्रधान को कोचिंग दे रही हैं. उनका कहना है, "मैम एडवांस्ड लेवल की कोचिंग देती हैं. उनके गाइडेंस में हमारे इलाके के माता-पिता स्पोर्ट्स में करियर बनाने में विश्वास करते हैं. रेखा मैम एक पिछड़े बैकग्राउंड से आई हैं और उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबला किया है. उन्होंने सफलता हासिल की है. इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है."
रेखा की कोचिंग यूनिक है
स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चों के साथ-साथ उनके पेरेंट्स को भी रेखा की कोचिंग पर पूरा भरोसा है. संबलपुर केंद्रीय विद्यालय के एक स्टूडेंट के गार्जियन दुलाल रॉय ने कहा, "मैं रेखा को बहुत पहले से जानता हूं. उसने छोटी उम्र से ही स्ट्रगल किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक सफलता हासिल की है. इंटरनेशनल लेवल पर जितनी सफलता उसे मिली है, उतनी उसे कहीं और से नहीं मिली. अब वह केंद्रीय विद्यालय में गेस्ट कोच के तौर पर काम कर रही है और उसे देखकर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं."
