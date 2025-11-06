ETV Bharat / bharat

सोनमर्ग से अमरनाथ तक जम्मू कश्मीर की यात्रा को अनुभव में बदलने को तैयार रोपवे प्रोजेक्ट्स

जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक-निजी भागीदारी वाले सात रोपवे प्रोजेक्ट्स से पर्वतीय संपर्क और पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार होगा.

JK
श्रीनगर का लाल चौक (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: द नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) ने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड के तहत जम्मू-कश्मीर में सात रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए डिटेल परियोजना रिपोर्ट (DPRs) तैयार करने के लिए बिड आमंत्रित की हैं.

NHLML के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर के कुछ सबसे लोकप्रिय और दर्शनीय स्थलों को जोड़ेंगी, जिनमें सोनमर्ग-थजवास, दूधपथरी-डिसखल, सनासर-पटनीटॉप, भद्रवाह-सियोज धार, भाल पदरी-कैलाश कुंड, सुधमहादेव-मंतलाई और बालटाल-अमरनाथ गुफा शामिल हैं.

इस बीच जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि यह पहल जम्मू-कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से यात्रा करने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और अधिक टिकाऊ परिवहन विकल्प प्रदान करेगी. इससे क्षेत्र में पर्वतीय संपर्क और पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार होगा.

केंद्र की व्यापक पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा
रोपवे कॉरिडोर केंद्र की व्यापक पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा हैं, जो भीड़भाड़, ईंधन की खपत और पर्यावरणीय गिरावट को कम करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे आधारित सार्वजनिक परिवहन विकसित करने पर केंद्रित है.

NHLML के अनुसार प्रस्तावित परियोजनाएं जम्मू-कश्मीर के कुछ सबसे लोकप्रिय और दर्शनीय स्थलों को जोड़ेंगी, जिनमें सोनमर्ग-थजवास, दूधपथरी-डिसखल, सनासर-पटनीटॉप, भद्रवाह-सियोज धार, भाल पादरी-कैलाश कुंड, सुधमहादेव-मंतलाई और बालटाल-अमरनाथ गुफा शामिल हैं.

पर्यटन बुनियादी ढांचे में होगा सुधार
इस बीच जम्मू-कश्मीर सरकार के अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि यह पहल जम्मू-कश्मीर के पर्वतीय इलाकों से यात्रा करने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों, दोनों के लिए सुरक्षित, तेज और अधिक टिकाऊ परिवहन विकल्प प्रदान करेगी. इससे क्षेत्र में पर्वतीय संपर्क और पर्यटन बुनियादी ढांचे में सुधार होगा.

रोपवे कॉरिडोर सेंटर की व्यापक पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में रोपवे-आधारित सार्वजनिक परिवहन विकसित करना है, ताकि भीड़भाड़, ईंधन की खपत और पर्यावरणीय क्षति को कम किया जा सके.

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) की एक सहायक कंपनी NHLML परियोजनाओं को अगले फेज में ले जाने से पहले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) के तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन की देखरेख करेगी. पर्यटन अधिकारियों का कहना है कि रोपवे उन दूरदराज और ऊंचाई वाले स्थलों तक पहुंच को बदल सकते हैं, जहां वर्तमान में केवल पैदल या सीमित सड़क मार्ग से ही पहुंचा जा सकता है.

जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "ये परियोजनाएं न केवल आवागमन में सुधार लाएंगी, बल्कि ओवर ऑल पर्यटक अनुभव को भी बेहतर बनाएंगी और स्थानीय रोजगार पैदा करेंगी."

कैसे हुआ परियोजना स्थल का सेलेक्शन?
प्रत्येक परियोजना स्थल का चयन उसके स्ट्रैटेजिक या सांस्कृतिक महत्व के आधार पर किया गया है. बालटाल-अमरनाथ गुफा मार्ग हर साल लाखों हिंदू तीर्थयात्रियों को पवित्र तीर्थस्थल पर आने की सुविधा प्रदान करता है, जबकि सनासर-पटनीटॉप और भद्रवाह-सियोजधार से साहसिक उत्साही और प्रकृति प्रेमियों के आकर्षित होने की उम्मीद है. सोनमर्ग-थजवास कॉरिडोर प्रसिद्ध थजवास ग्लेशियर तक साल भर पहुंच प्रदान करेगा, जो सर्दियों के अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है.

राज्य सरकार का मानना ​​है कि ये परियोजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देंगी, जो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. एक बार चालू होने के बाद रोपवे से यात्रा का समय कम होने, पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा मिलने और जम्मू कश्मीर दोनों संभागों में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है. अधिकारियों ने कहा कि आने वाले महीनों में डीपीआर प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है, जिसके बाद निर्माण समय-सीमा और वित्तपोषण मॉडल को अंतिम रूप दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- हमले के बाद तिहाड़ जेल के दूसरे सेल में स्थानांतरित किए गए सांसद इंजीनियर रशीद

TAGGED:

FROM SONAMARG TO AMARNATH
ROPEWAYS PROJECTS
ROPEWAYS SET TO TRANSFORM
TRAVEL IN JAMMU KASHMIR
JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.