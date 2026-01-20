ETV Bharat / bharat

रिपब्लिक डे परेड में चमक बिखेरेगी असम की टेराकोटा कला, जानिए लोकप्रिय होने की कहानी

इस साल रिपब्लिक डे परेड में असम की टेराकोटा की कारीगरी का झांकी शामिल होगी.

From Sarala Bala Devi to Republic Day Parade The Story of Asharikandis Terracotta Art
रिपब्लिक डे परेड में चमक बिखेरेगी असम की टेराकोटा कला, जानिए लोकप्रिय होने की कहानी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 20, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
धुबरी (असम): धुबरी जिले में गौरीपुर शहर के पास बसा अशरीकंडी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर एक अलग पहचान रखता है. अपनी टेराकोटा कलाकारी के लिए देश भर में मशहूर इस गांव को स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता मिली है. अशरीकंडी की मशहूर टेराकोटा कला इस साल रिपब्लिक डे परेड में एक झांकी होगी, जो जिले के लिए गर्व की बात होगी.

इस काम में लगे लगभग 160 परिवारों के लिए, यह पहचान हिम्मत और भरोसे की एक नई भावना है. कारीगर उंगलियों से कच्ची मिट्टी में जान डाल देते हैं, और एक पवित्र पैमाने पर भारत को दिखाने में बहुत गर्व महसूस करते हैं.

कड़ी मेहनत और पहचान की विरासत
धूप और बारिश की मार झेलने के बावजूद इन कुम्हारों के चेहरे अब खुशी से खिले हुए हैं. इस साल गणतंत्र दिवस में उनकी कला का प्रदर्शन किया जाएगा. गांव के एक पुराने टेराकोटा कलाकार योगेश पॉल ने ईटीवी भारत को बताया कि बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या बनाया है.

असम के अशरीकंडी में टेराकोटा के कारीगर
असम के अशरीकंडी में टेराकोटा के कारीगर (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने "मन की बात" कार्यक्रम में अशरीकंडी के बारे में बात करते रहे है, और इस बात पर जोर दिया कि यह पारंपरिक कला को कैसे ऊपर उठाती है. योगेश पॉल सरला बाला देवी के बेटे हैं. वह अपने पुरखों की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हें याद है कि कैसे उनकी मां ने इलाके की महिलाओं को यह कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित किया था.

टेराकोटा कला
टेराकोटा कला (ETV Bharat)

पॉल कहते हैं, "मुझे यह देखकर खुशी हो रही है कि हमारे गांव की कला पूरे भारत में चमक रही है. हाल ही में, अशरीकंडी टेराकोटा को GI टैग दिया गया है."

सरला बाला देवी की विरासत
सरला बाला देवी ने चार दशक पहले अशरीकंडी को इस कला को ग्लोबल लेवल पर पहुंचाया था. 1982 में, उन्होंने पहले इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में अपने हाथ से बने टेराकोटा आइटम दिखाए. तब उनके काम को बहुत सराहा गया था और उन्हें 1984 में विज्ञान भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से प्रेसिडेंट अवॉर्ड मिला. वह नेशनल अवॉर्ड विजेता थीं. आज, उनका पूरा परिवार इस कला का दीवाना है. अब 80 साल के उनके सबसे बड़े बेटे धीरेंद्र नाथ पॉल ने अपनी जिंदगी इस कला को समर्पित कर दी है, और बाद के डिजाइन संस्करण में कई और लोगों को सिखाया है.

टेराकोटा कला
टेराकोटा कला (ETV Bharat)

ग्लोबल पहचान के दौर में चुनौतियां
हालांकि यह कला मशहूर हो गई है और इसे संस्कृति मंत्रालय और ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड से समर्थन भी मिला है, लेकिन कारीगरों के सामने अभी भी चुनौतियां हैं. इतने प्रचार के बावजूद, 160 परिवारों में से ज्यादातर गरीबी में जी रहे हैं — हर दिन बस गुजारा करने लायक कमा पाते हैं. कई कलाकारों का दावा है कि हालांकि टेराकोटा क्राफ्ट की बाजार कीमत ज्यादा है, लेकिन बिचौलिए गांव से कम कीमत पर सामान खरीदते हैं और फिर उन्हें दूसरी जगह अधिक कीमत पर बेच देते हैं, जिससे असली कारीगरों को सही हिस्सा नहीं मिल पाता.

अशरीकंडी की टेराकोटा कला
अशरीकंडी की टेराकोटा कला (ETV Bharat)

अपना कारोबार बनाए रखने के लिए, निखिल पॉल जैसे युवा कारीगरों और कई अन्य कारीगरों ने मिट्टी के चाय के कप बनाना शुरू कर दिया है, जो आजकल की बढ़ती जरूरत है.

आज, अशरीकंडी के प्रोडक्ट्स उत्तर-पूर्व भारत के अलग-अलग हिस्सों जैसे गुवाहाटी और मेघालय में और दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी बेचे जाते हैं. निखिल बताते हैं कि उनके इलाके में शिलाई वेटलैंड के किनारे की मिट्टी की क्वालिटी का कोई दूसरा आर्ट मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे इलाकों की मिट्टी में खारापन ​​नहीं होता और इसलिए धुबरी के छोटे से गांव से राजपथ तक का शानदार सफर, नई दिल्ली मेट्रो के ठीक सामने, न सिर्फ आर्ट फॉर्म्स की सफलता का सबूत है, बल्कि अशरीकंडी के कारीगरों की मजबूती का भी सबूत है.

