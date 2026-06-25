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10 रुपये मुश्किल से मिल पाता था, अब कमा रहीं 10,000 रुपये महीने, बैग बनाकर जिंदगी बदल रहीं बालासोर की महिलाएं

हर महिला को बैग बनाने की तीन महीने की ट्रेनिंग दी गई और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें हर महीने 3,000 रुपये स्टाइपेंड दिया गया. कमर्शियल बैग का प्रोडक्शन वर्ष 2025 में शुरू हुआ. और आज, ऑर्डर के आधार पर महिलाएं हर पांच दिन में 20,000 से 25,000 धागे के बैग बनाती हैं.

फलस्वरूप वर्ष 2024 में, नवदुर्गा टेलरिंग प्रोड्यूसर ग्रुप बनाया गया, जिससे सभी महिलाओं को एक बड़े प्लेटफॉर्म पर लाया गया.

काम की क्वालिटी से प्रभावित होकर, कंपनी ने वर्ष 2023 में एसएचजी के साथ उसके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया. इस पार्टनरशिप से और ज़्यादा महिलाएं जुड़ीं और मेंबरशिप 100 से अधिक हो गई.

इसके बाद वहां, लगभग 50 महिलाओं ने स्कूल यूनिफॉर्म, कुर्तियां और दूसरे सिले हुए प्रोडक्ट बनाकर गुजारा करने का काम शुरू किया. लेकिन, बाजार की कमी सबसे बड़ी चुनौती बनी रही. परंतु अधिकारियों के दखल पर, कोलकाता की एक कंपनी के प्रतिनिधियों ने सेंटर का दौरा किया.

टीम लीडर निबेदिता, एसएचजी सदस्यों के साथ कुछ हल्के-फुल्के पल शेयर करते हुए. (ETV Bharat)

इस पर वर्ष 2022 में, सांसद ने पैर से चलने वाली 50 सिलाई मशीनों की सप्लाई में मदद की और महिलाओं के लिए सिलाई ट्रेनिंग का इंतजाम किया. इतना ही नहीं एक बड़ा सिलाई सेंटर बनाने के लिए एक खाली स्कूल बिल्डिंग भी दी गई.

उन्होंने ब्लाउज, पेटीकोट, कुर्तियां, स्कूल यूनिफॉर्म, झंडे और सजावटी छतरियां बनाना शुरू किया. उस समय, एक महिला ब्लाउज सिलकर मुश्किल से 10 रुपये कमा पाती थी. समय के साथ, और भी महिलाएं इसमें शामिल हुईं, और एसएचजी की अध्यक्ष निबेदिता पांडा और दूसरे सदस्यों ने स्थानीय सांसद प्रताप चंद्र सारंगी से यूनिट को बढ़ाने के लिए सपोर्ट मांगा.

वहीं सिलाई और बैग बनाने के जरिए ने 150 से अधिक महिलाओं की जिंदगी बदलने में अहम भूमिका निभाई है. शुरुआत में, ग्रुप के सदस्यों ने आमदनी के लिए पापड़, बड़ी, हल्दी पाउडर और बेसन बनाकर स्थानीय मार्केट में बेचा. उसी साल बाद में, सिलाई का हुनर ​​रखने वाली कुछ महिलाओं ने पांच सिलाई मशीनों के साथ एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोला.

घर पर बने प्रोडक्ट्स से कुछ रुपये कमाने से लेकर, यह ग्रुप एक अच्छा बिजनेस बन गया है, जहां महिलाएं हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाती हैं और एक्सपोर्ट-क्वालिटी बैग बनाती हैं.

महिलाओं का एसएचजी, जो 2018 में बालासोर जिले के नीलगिरी ब्लॉक के धोबसिला में सिर्फ 10 सदस्यों के साथ मां अंबिका सेल्फ-हेल्प ग्रुप के तौर पर शुरू हुआ था, उसे आखिरकार लंदन में बैग सप्लाई करने का एक बड़ा ऑर्डर जो मिला है. ज्यादातर सदस्य ऑर्डर पूरा करने में व्यस्त हैं.

बालासोर (ओडिशा): सिनिगो हंसदा और हरप्रिया बेदी बैग बनाने वाली यूनिट में पहुंचने की जल्दी में थीं, जहां वे हर दिन कुछ घंटे काम करती थीं. लेकिन, अच्छी बात यह थी कि दोनों महिलाएं खुश दिख रही थीं, और नवदुर्गा टेलरिंग प्रोड्यूसर ग्रुप की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक हंसती हुई गईं, जहां कई और लोग पहले से ही अपनी सिलाई मशीनों पर काम कर रहे थे. उनमें से ज़्यादातर के लिए, यह उनके जीवन में एक नया बदलाव था.

इतना ही नहीं ग्रुप कच्चा माल ढूंढने, ऑटोमैटिक सिलाई मशीन चलाने और मेंटेनेंस सर्विस समेत टेक्निकल सपोर्ट मैनेज करने में आत्मनिर्भर हो गया है. अब लॉकस्टिच, ओवरलॉक, बारटैक, कटिंग और थ्रेड-कटिंग मशीनों जैसी एडवांस्ड मशीनरी से लैस होकर, महिलाएं ऑर्डर, स्पेसिफिकेशन्स और बाजार की मांग के अनुसार कई बैग डिजाइन बनाती हैं.

महिला एसएचजी सदस्य बैग निर्माण के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं. (ETV Bharat)

अभी, इस सुविधा में लगभग 150 महिलाएं काम कर रही हैं. हर वर्कर को हर महीने लगभग 10,000 रुपये सीधे उसके बैंक खाते में मिलते हैं. कुछ खास तौर पर डिजाइन किए गए बैग अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं.

समूह की एक आदिवासी सदस्य सिनिगो हंसदा ने कहा, “पहले हम पैर से चलने वाली मशीनों पर सिलाई करते थे और पेटीकोट और ब्लाउज बनाते थे. तब हम सिर्फ 50 से 100 रुपये कमाते थे. लेकिन बैग प्रोडक्शन शुरू होने के बाद हमारी कमाई कई गुना बढ़ गई. आज, हम हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाते हैं.”

उन्होंने कहा, "पहले उनके प्रोडक्ट्स सिर्फ स्थानीय मार्केट में ही बिकते थे. लेकिन अब हमारे बैग विदेश जा रहे हैं. हम अपने परिवार का गुजारा कर सकते हैं और अपने लिए भी कुछ कर सकते हैं."

सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारियों की संख्या में नीलगिरी इलाके की आदिवासी महिलाएं हैं, जिनमें से कई अब वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार को सपोर्ट कर रही हैं.

तैयार किए गए बैग को अंतिम रूप देंती महिलाएं. (ETV Bharat)

एक और सदस्य हरप्रिया बेदी ने कहा, "एसएचजी में शामिल होने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई. पहले, मैं अचार बनाती थी और कभी-कभी सिर्फ 2,000 से 3,000 रुपये कमा पाती थी. अब मैं सुबह 9 बजे से शाम 5.30 बजे तक सेंटर पर काम करती हूं, चेन अटैचमेंट और पैकेजिंग का काम संभालती हूं."

उन्होंने कहा, "10,000 रुपये कमाना मेरी सोच से भी परे था, लेकिन अब यह हकीकत बन गया है. निश्चित आमदनी के सोर्स से यहां सभी महिलाएं कड़ी मेहनत करती हैं और खुश हैं."

समूह की यात्रा के बारे में बताते हुए, एसएचजी अध्यक्ष निबेदिता पांडा ने कहा, “मां अंबिका स्वयं सहायता समूह सिर्फ 10 महिलाओं के साथ शुरू हुआ था, जिनमें से कई गरीब थीं. उनकी कमाई में मदद करने के लिए, हमने हल्दी पाउडर, बेसन और बड़ी बनाना शुरू किया. बाद में, कुछ सदस्य जो सिलाई जानते थे, उन्होंने हमें पांच सिलाई मशीनों के साथ सिलाई का काम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया. फिर हमने मार्केटिंग सपोर्ट के लिए सांसद प्रताप चंद्र सारंगी से संपर्क किया.”

सांसद की कोशिशों से, एसएचजी को ऑटोमैटिक मशीनों पर ट्रेनिंग और ऑर्डर पाने में मदद मिली.

पूरी तरह से तैयार हो गए बैग को दिखातीं एसएचजी अध्यक्ष निबेदिता पांडा . (ETV Bharat)

उन्होंने बताया, “वह टर्निंग पॉइंट था. आज, हर महिला हर महीने लगभग 10,000 रुपये कमाती है.” उन्होंने बताया कि कैसे मां अंबिका एसएचजी नवदुर्गा टेलरिंग प्रोड्यूसर ग्रुप में बदल गया, जिसमें 150 महिलाओं को काम मिला.

उन्होंने कहा, “हमारा अगला लक्ष्य 300 से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ना और स्कूल यूनिफॉर्म, कैनोपी, कॉयर प्रोडक्ट्स और ऊन से बने आइटम्स में विस्तार करना है."

ग्रुप के दूसरे सदस्यों के साथ बैठी निबेदिता ने कहा, "हमारे काम की क्वालिटी की वजह से, हमारे प्रोडक्ट अब अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रहे हैं. यह बदलाव अब दूसरे ग्रुप्स के लिए एक खाका बन गया है, जिससे वे अपने आइडिया को पूरा कर सकें, खासकर कर्मचारियों को स्किल देने और मार्केट लिंकेज को मजबूत करने में. निबेदिता ने कहा, “मिलकर किए गए प्रयासों से ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए टिकाऊ आजीविका बनाई जा सकती है. सही दिशा में प्रयास किए जाने की जरूरत है.”

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