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सड़क किनारे पूजा स्टॉल से PM मोदी की तारीफ तक: जानिए कौन हैं बबीता शर्मा ? कैसे एक योजना ने बदल दी जिंदगी

कौन हैं बबीता शर्मा? जिन्हें PM मोदी ने 'मन की बात' में किया जिक्र ( ETV Bharat )

साल 2022 बबीता शर्मा की जिंदगी में एक नया सवेरा लेकर आया. उन्होंने सरकार की '' प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना'' के तहत 10,000 रुपए का पहला लोन लिया. इससे पहले बबीता नंदग्राम इलाके में स्थित एक मंदिर के आगे फूलों की ठेला लगाती थीं. लोन के पैसों से उन्होंने फूलों के साथ-साथ प्रसाद और पूजा का अन्य सामान भी बेचना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे दुकानदारी बढ़ी, तो बबीता ने इसी योजना के तहत मिलने वाला 20,000 रुपए का दूसरा लोन लिया. व्यापार की गाड़ी पटरी पर लौट आई तो हौसला और बढ़ा. इसके बाद उन्होंने 50000 रुपए का तीसरा डिजिटल लोन लिया और फुटपाथ के ठेले को अलविदा कहकर, मंदिर के पास ही एक पक्की दुकान किराए पर ले ली.

मुश्किलें तो पहले से ही थीं, लेकिन कोरोना महामारी की शुरुआत होते ही बबीता की जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. लॉकडाउन के कारण वो छोटे-मोटे काम भी बंद हो गए, जिससे घर का चूल्हा जलता था. हालात इतने बदतर हो गए कि दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी एक बड़ी जंग बन गया था. बबीता बताती हैं, "उस मुश्किल दौर में अक्सर एहसास होता था कि क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसे ही ठोकर खाते हुए कटेगी?, लेकिन दिल के किसी कोने में एक उम्मीद हमेशा जिंदा थी कि एक दिन हालात जरूर बदलेंगे."

बबीता शर्मा की जिंदगी का सफर कभी आसान नहीं रहा. शादी के कुछ वक्त बाद ही उनके पति का साथ छूट गया. उस वक्त उनके सामने अंधेरा था, न तो रहने के लिए खुद का घर था और न ही गुजारा करने के लिए कोई आर्थिक सहारा. तीन छोटे बेटों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी. तब बबीता शर्मा ने हार नहीं मानी और किराए के एक छोटे से मकान में रहकर, छोटे-मोटे काम करके अपनी संतान का पेट भरना शुरू किया.

जानिए कौन हैं बबीता शर्मा ? कैसे एक योजना ने बदल दी जिंदगी (ETV Bharat)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 137वें एपिसोड में जब गाजियाबाद की इस जांबाज सिंगल मदर की सफलता का जिक्र किया, तो पूरा देश इस अद्भुत संघर्ष को देखकर हैरान रह गया. एक मामूली फुटपाथ से शुरू होकर देश के सबसे बड़े मंच तक गूंजने वाला यह सफर हर किसी को प्रेरित करने वाला है. आइए जानते हैं सिंगल मदर बबीता शर्मा की पूरी कहानी, जो शून्य से शिखर तक पहुंचने का एक जीता-जागता दस्तावेज है...

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कहते हैं कि वक्त कितना भी अंधकारमय हो..., उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी तकदीर बदल सकती है. गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके की रहने वाली बबीता शर्मा की कहानी कुछ ऐसी ही है, जिन्होंने मुश्किलों के आगे रोने के बजाय लड़ना चुना. बेघर होने से लेकर फुटपाथ पर ठेला लगाने तक के दर्द को बबीता ने अपनी ताकत बनाया और आज वह देश की करोड़ों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी मिसाल बनकर उभरी हैं.

आज का बिजनेस मॉडल (ETV Bharat)

आज 60,000 रुपए की बिक्री और 20,000 का मुनाफा

बबीता के इस मुश्किल वक्त में उनके तीनों बेटों ने भी पूरा साथ दिया. आज बबीता की दुकान से हर महीने करीब 60,000 रुपए की बिक्री होती है, जिसमें से वह 20,000 रुपए का शुद्ध प्रॉफिट कमा रही हैं. बबीता अपने व्यापार को और बड़ा करने के लिए अब इसी योजना के तहत क्रेडिट कार्ड के लिए भी आवेदन कर चुकी हैं, जो जल्द ही प्राप्त होने की संभावना है. इस मुश्किल दौर में भी बबीता ने बच्चों की पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया. उनका एक बेटा अभी 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, दूसरा बेटा आईटीआई (ITI) कर रहा है, जबकि तीसरा बेटा एक कॉल सेंटर में नौकरी करके परिवार का सहारा बन चुका है.

PM मोदी ने लिया नाम तो छलक पड़े आंसू

बबीता बताती हैं कि जब उन्होंने 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से अपना नाम सुना, तो उनकी आंखें आंसुओं से नम हो गईं. बबीता ने भावुक होकर कहा, "आज प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारे जैसी सैकड़ों महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हैं. सरकार के इस सहयोग ने हमें एक नई जिंदगी दी है."

पीएम मोदी ने की बबीता शर्मा की तारीफ (ETV Bharat)

अब दूसरी महिलाओं को बना रहीं 'आत्मनिर्भर'

आज बबीता सिर्फ खुद कामयाब नहीं हैं, बल्कि वह अपने इलाके की दूसरी महिलाओं के लिए 'बिजनेस गुरु' बन चुकी हैं. बबीता के पास रोजाना आसपास की दर्जनों महिलाएं यह सीखने आती हैं कि पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कैसे लिया जाए और छोटा व्यापार कैसे शुरू किया जाए. बबीता कहती हैं, "आज मुझे खुद पर पूरा भरोसा हो गया है कि मेरा यह छोटा सा व्यापार बहुत जल्द एक बड़ा रूप ले लेगा."

बबीता आगे बताती हैं कि जब मुश्किल वक्त था, तो अक्सर एहसास होता था कि क्या हमारी पूरी जिंदगी हमेशा ऐसे ही ठोकर खाते हुए कटेगी? लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद भी थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब हालात बदलेंगे और आज न सिर्फ हालात बदले हैं, बल्कि खुद पर यह भरोसा हो गया है कि छोटा सा व्यापार अब जल्द बड़ा हो जाएगा. बता दें कि बबीता सिंगल मदर हैं और अपने तीनों बेटों का ध्यान रखने के साथ-साथ अपने व्यापार को भी संभालती हैं.

बबीता शर्मा का परिवार (ETV Bharat)

सरकार के सहयोग से आसान हुई कामयाबी की राह

एक सिंगल मदर होने के नाते, अपने तीनों बेटों का ध्यान रखने के साथ-साथ अपने इस व्यापार को संभालना बबीता के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था. आज बबीता ने दस बाई चार फिट की एक छोटी सी दुकान 4,000 रुपए महीने के किराए पर ले रखी है. सरकार की ''प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना'' के तहत उन्होंने जो ₹50,000 का लोन लिया है, उसकी हर महीने करीब ढाई हजार रुपये किस्त (EMI) जाती है.

बबीता मुस्कुराकर कहती हैं कि आज सरकार के सहयोग और उनकी खुद की मेहनत का ही नतीजा है कि दुकान का किराया भी आराम से निकल जाता है, लोन की किस्त भी समय पर चुक जाती है और घर का गुजारा भी बहुत अच्छे से हो जाता है. मुश्किलों से घिरे लोगों को एक बड़ा संदेश देते हुए बबीता कहती हैं,'सब कुछ हमारे अपने हाथ में है. हम मुश्किल वक्त में या तो बैठकर सिर्फ शिकायतें करते रहें, या फिर अपने बुरे वक्त से सीख लेते हुए कड़ी मेहनत करें. अगर हम मेहनत का रास्ता चुनेंगे, तो आगे बढ़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता.'

बबीता बनी लाखों महिलाओं के लिए प्रेरणा

बबीता शर्मा की यह कहानी साफ तौर पर बयां करती है कि एक छोटी सी आर्थिक मदद और सच्ची मेहनत मिलकर, किसी भी छोटे कारोबार की तकदीर बदल सकती है. कामयाब होने के लिए सकारात्मक सोच का होना बेहद जरूरी है. आज भले ही गाजियाबाद की बबीता खुद आत्मनिर्भर बन चुकी हैं, लेकिन उनकी यह अनोखी दास्तान देश की लाखों-करोड़ों महिलाओं के लिए आत्मनिर्भर बनने की सबसे बड़ी प्रेरणा बन गई है.

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