UCC का सफरनामा: चुनावी संकल्प से शुरू हुआ सफर, अड़चनों के पुल को किया पार, अब देशभर में बना मिसाल

उत्तराखंड में यूसीसी लागू हुए एक साल का वक्त पूरा, जानिए यूसीसी संकल्प से लेकर लागू होने तक का पूरा सफर

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
UCC का सफरनामा (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 28, 2026 at 9:09 PM IST

17 Min Read
रोहित कुमार सोनी

देहरादून: उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू हुए एक साल का वक्त पूरा हो गया है. दरअसल, 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुआ था. लेकिन इसकी नींव धामी सरकार की 24 मार्च 2022 को हुई पहली मंत्रिमंडल बैठक के दौरान ही रख दी गई थी. इसके बाद समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने से लेकर इसकी नियमावली बनाने और फिर लागू करने में करीब 3 साल का समय लगा गया. आखिरकार 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता, देवभूमि की जनता को समर्पित हुआ.

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुए एक साल का वक्त पूरा हो गया है. इन एक सालों के भीतर अभी तक करीब 5 लाख से अधिक लोगों ने यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कर चुके हैं. आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे अधिक आवेदन मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए किए गए हैं. हालांकि, रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है.

UCC का सफरना (VIDEO-ETV Bharat)

यूसीसी लागू होने के बाद एक साल में रजिस्ट्रेशन की स्थिति:

  • विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 3,97,393 आवेदन अप्रूव हुए है.
  • रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति के लिए 83,348आवेदन अप्रूव हुए.
  • तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए 323 आवेदन अप्रूव हुए.
  • लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए 70 आवेदन अप्रूव हुए.
  • लिव इन रिलेशनशिप टर्मिनेशन के लिए 2 आवेदन को मंजूरी मिल चुकी है.
  • वसीयत का पंजीकरण के लिए 4028 आवेदन अप्रूव हुए.

धामी सरकार की संकल्प का पहला कदम: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का संकल्प मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साल 2022 में विधानसभा चुनाव के प्रचार- प्रसार के दौरान यानी 12 फरवरी 2022 को लिया था. हालांकि, उस दौरान तमाम तरह की राजनीति सरगर्मियां प्रदेश में देखने को मिली थीं. इस बात का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी कई बार अपने संबोधन में जिक्र कर चुके हैं. बावजूद इसके विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा भाजपा सत्ता पर काबिज हुई और धामी सरकार ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए पहला कदम बढ़ाया. धामी सरकार ने पहली मंत्रिमंडल बैठक में राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के लिए यूसीसी का मसौदा तैयार करने को विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्णय लिया.

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
यूनिफॉर्म सिविल कोड में आवेदन की स्थिति (PHOTO-ETV Bharat)

27 मई 2022 को शुरु हुआ सफर: यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए एक मजबूत विशेषज्ञ समिति की जरूरत थी. जिस कारण सरकार की ओर से विशेषज्ञों की तलाश शुरू की गई. आखिरकार राज्य सरकार की तलाश पूरी हुई और 27 मई 2022 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया. इस समिति में पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को बतौर सदस्य नामित किया गया था.

4 बार बढ़ाया गया कार्यकाल: पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी की पहली बैठक 4 जुलाई 2022 को बुलाई गई थी. बैठक में तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई. इसके बाद कमेटी ने कुल 72 बैठकें की, साथ ही करीब 2 लाख 33 हजार लोगों से सुझाव भी लिए. इतना ही नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड का फाइनल मसौदा तैयार होने और राज्य सरकार को सौंपने तक चार बार विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को बढ़ाया गया. कार्यकाल बढ़ाने की मुख्य वजह यही रही कि यूसीसी का एक बेहतर ड्राफ्ट बनकर सामने आए.

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिलेवार आवेदन की स्थिति (PHOTO-ETV Bharat)

फरवरी 2024 में सौंपा ड्राफ्ट: तमाम बैठकें और लोगों से सुझाव लेने के बाद कमेटी ने एक फाइनल यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया. कमेटी ने 2 फरवरी 2024 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी. यूनिफॉर्म सिविल कोड में कुल 392 अनुच्छेद हैं, जिसमें पूरा यूसीसी समाहित है.

संविधान की मूल प्रति लेकर विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री: इसके बाद 4 फरवरी 2024 को धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई और इसे विधानसभा सदन के पटल पर रखने को मंजूरी मिल गई. 6 फरवरी 2024 को यूसीसी रिपोर्ट को विधानसभा सदन के पटल पर रखा गया. 6 फरवरी 2024 उत्तराखंड के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि इस दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भारत के संविधान की मूल प्रति लेकर विधानसभा पहुंचे थे. एक बड़ा संदेश दिया था कि राज्य में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है, वो भारत के संविधान के अनुरूप है. क्योंकि इसका प्रावधान संविधान निर्माताओं ने उस समय ही संविधान में कर दिया था.

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
यूनिफॉर्म सिविल कोड में जिलेवार आवेदन की स्थिति (PHOTO-ETV Bharat)

सर्वसम्मति से पास हुआ विधेयक: 6 और 7 फरवरी 2024 को सदन के भीतर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा की गई. उस दौरान नेता प्रतिपक्ष समेत विपक्षी विधायकों ने समान नागरिक संहिता में किए गए तमाम प्रावधानों को लेकर सवाल उठाए. मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप के प्रावधानों पर विपक्षी विधायकों ने सदन के भीतर जमकर सरकार को घेरा. जहां एक ओर विपक्षी विधायक सदन के भीतर सरकार को घेर रही थी तो वहीं दूसरी ओर तमाम सामाजिक संगठन के लोग सड़कों पर उतरकर सरकार की घेराबंदी में जुटे हुए थे. बावजूद इसके 7 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से समान नागरिक संहिता को विधानसभा से पारित किया गया.

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सफर (PHOTO-ETV Bharat)

नियमावली के लिए 7 सदस्यीय कमेटी बनी: 7 फरवरी 2024 को विधानसभा से यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक, 2024 पारित होने के बाद अगले दिन यानी 8 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए लोकभवन (राजभवन) भेजा गया. समान नागरिक संहिता का मसौदा तो तैयार हो गया था, लेकिन इसे इंप्लीमेंट करने के लिए समान नागरिक संहिता नियमावली बनाने की भी जरूरत थी जिस कारण उत्तराखंड सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी का गठन किया. इसी बीच, लोक भवन (राजभवन) ने यूसीसी रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद 28 फरवरी 2024 को यूसीसी को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा गया.

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड का सफर (PHOTO-ETV Bharat)

कैबिनेट बैठक में यूसीसी नियमावली को मंजूरी: 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने समान नागरिक संहिता को मंजूरी दे दी. राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने 12 मार्च 2024 को गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया. हालांकि, इस दौरान रूल्स मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन कमेटी की ओर से नियमावली तैयार की जा रही थी. 12 जुलाई 2024 को कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर रिपोर्ट की सार्वजनिक कर दी. इसके बाद 18 अक्टूबर 2024 को कमेटी ने फाइनल यूसीसी नियमावली को तैयार कर राज्य सरकार को सौंप दिया. यूसीसी नियमावली मिलने के बाद पूरा सरकार ने विधायी विभाग से इसका पूरा अध्ययन करवाया और फिर 20 जनवरी 2025 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई. साथ ही 27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड की जनता को समान नागरिक संहिता समर्पित कर दिया गया.

uttarakhand uniform civil code
27 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता को एक साल पूरा हुआ. (PHOTO-ETV Bharat)

एक साल में 3 बार संशोधन: उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता लागू होने के साथ ही उत्तराखंड, देश का पहला ऐसा राज्य बना, जिस राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ. ऐसे में 27 जनवरी 2026 को समान नागरिक संहिता लागू हुए एक साल का वक्त पूरा हो गया है. इस एक साल के दौरान समान नागरिक संहिता नियमावली उत्तराखंड, 2025 में तीन बार संशोधन किया जा चुका है. पहली बार 14 जुलाई 2025 को यूसीसी नियमावली में संशोधन किया गया था. इसके लिए 14 जुलाई 2025 को हुई धामी मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई थी. इस संशोधन के तहत सब-रजिस्ट्रार को भी विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन करने के लिए अधिकृत कर दिया गया.

इन तीन देशों के नागरिकों को राहत: दूसरी बार समान नागरिक संहिता नियमावली में 13 अक्टूबर 2025 को संशोधन किया गया. इसके लिए 13 अक्टूबर 2025 को हुई धामी मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई. इस संशोधन के तहत, उत्तराखंड में रह रहे नेपाली, भूटानी और तिब्बती नागरिकों के लिए यूसीसी में रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता से राहत देते हुए अन्य डॉक्यूमेंट्स को भी वैध कर दिया. लिहाजा, आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिक प्रमाणपत्र को भी वैध माना जाएगा. तिब्बती नागरिक के लिए विदेशी पंजीकरण को भी वैध माना जाएगा.

uttarakhanduttarakhand uniform civil code uniform civil code
27 मई 2022 को यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया (PHOTO-ETV Bharat)

तीसरी बार यूसीसी नियमावली में संशोधन: राज्य सरकार ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र के दौरान 20 अगस्त 2025 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड (संशोधन) विधेयक, 2025 को पारित किया गया था. इसके बाद राज्यपाल की संस्तुति के लिए इस संशोधन विधेयक को लोकभवन भेजा गया था. लेकिन लिपिक त्रुटियों के कारण लोकभवन ने इस संशोधन प्रस्ताव को 17 दिसंबर 2025 को वापस लौटा दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने इन त्रुटियों को दूर करते हुए 15 जनवरी 2026 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान इस संशोधन को लागू करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी. साथ ही राज्यपाल की मंजूरी के लिए लोक भवन भेजा गया. जिसके बाद 26 जनवरी 2026 को लोक भवन ने मंजूरी दे दी. लोक भवन से 26 जनवरी को मंजूरी मिलने के साथ ही राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता में संशोधन अध्यादेश, 2026 को लागू कर दिया.

uttarakhand uniform civil code
12 जुलाई 2024 को कमेटी ने यूसीसी नियमावली तैयार कर रिपोर्ट सार्वजनिक की. (PHOTO-ETV Bharat)

यूसीसी में लागू संशोधन अध्यादेश के मुख्य बिंदु:

  • आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और दंडात्मक प्रावधानों के लिए भारतीय न्याय संहिता, 2023 को लागू किया गया.
  • धारा 12 के तहत सचिव के जगह अपर सचिव को सक्षम प्राधिकारी नामित किया गया.
  • उप-पंजीयक की ओर से निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई न किए जाने की स्थिति में प्रकरण स्वतः पंजीयक और पंजीयक जनरल को भेजे जाने का प्रावधान किया गया.
  • उप-पंजीयक पर लगाए गए दंड के खिलाफ अपील का अधिकार दिया गया है और दंड की वसूली भू-राजस्व की तरह किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया
  • विवाह के समय पहचान से संबंधित गलत जानकारी देने को विवाह निरस्तीकरण का आधार बनाया गया.
  • विवाह एवं लिव-इन संबंधों में बल, दबाव, धोखाधड़ी या फिर विधि-विरुद्ध कृत्यों के लिए कठोर दंडात्मक प्रावधान किए गए हैं.
  • लिव-इन रिलेशन की समाप्ति पर पंजीयक की ओर से समाप्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का प्रावधान किया गया है.
  • अनुसूची-2 में 'विधवा' शब्द की जगह पर 'जीवनसाथी' शब्द का प्रतिस्थापन किया गया
  • विवाह, तलाक, लिव-इन संबंध एवं उत्तराधिकार से संबंधित पंजीकरण को निरस्त करने की शक्ति पंजीयक जनरल को दी गई.

दी गई फ्री रजिस्ट्रेशन की छूट: उत्तराखंड में 27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जनता अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराए, इसके लिए सरकार द्वारा छूट का भी प्रावधान किया गया. दरअसल, सरकार ने 6 जून 2025 को विवाह रजिस्ट्रेशन पर तय शुल्क को 26 जुलाई 2025 तक के लिए हटा दिया था. यानी, 27 मार्च 2010 के बाद और 27 जनवरी 2025 से पहले हुई शादियों के विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए छूट देने का निर्णय लिया था. इस दौरान लोगों में विवाह रजिस्ट्रेशन के प्रति काफी अधिक उत्साह देखने को मिला. इसके बाद सरकार ने इस छूट में अन्य सुविधाओं को भी जोड़ते हुए छूट की सुविधा को अगले 6 महीने यानी 26 जनवरी 2026 तक के लिए बढ़ा दिया था. ऐसे में अब विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए निःशुल्क सुविधा 26 जनवरी 2026 को ही समाप्त होने के बाद रजिस्ट्रेशन करने पर निर्धारित 250 रुपए का शुल्क जमा करना होगा. यही नहीं, अगर सीएससी सेंटर से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 50 रुपए अतरिक्त शुल्क देना होगा.

uttarakhand uniform civil code
27 जनवरी 2025 को समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में लागू (PHOTO-ETV Bharat)

यूसीसी पोर्टल में सुविधाएं और शुल्क: समान नागरिक संहिता पोर्टल में जनता के लिए 10 सुविधाएं उपलब्ध हैं. जिसमें विवाह रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड विवाह की स्वीकृति, तलाक/विवाह की अमान्यता का पंजीकरण, लिव इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशनशिप का खत्म होना, बिना वसीयत उत्तराधिकार- कानूनी वारिसों की घोषणा, वसीयती उत्तराधिकार- वसीयत का रजिस्ट्रेशन, कोडिसिल का रजिस्ट्रेशन, वसीयत/कोडिसिल को रद्द करने का रजिस्ट्रेशन या पहले से रद्द की गई वसीयत/कोडिसिल को फिर से चालू करने का रजिस्ट्रेशन और वसीयत/कोडिसिल/पुनर्जीवन/रद्दीकरण को अंतिम घोषित करने की सुविधा शामिल है. विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए, तलाक रजिस्ट्रेशन के लिए 250 रुपए, लिव-इन रिलेशनशिप रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपए, तत्काल विवाह रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपए, सर्टिफिकेट जारी करने पर 100 रुपए का शुल्क रखा गया है.

uttarakhand uniform civil code
यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कमेटी ने 2 फरवरी 2024 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी. (PHOTO-ETV Bharat)

पोर्टल सर्वर की गड़बड़ी से बढ़ी लोगों की परेशानी: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन के प्रति लोगों में ज्यादा रुझान नहीं दिख रहा था. लेकिन, समय के साथ लोगों में रजिस्ट्रेशन के प्रति रुझान बढ़ने लगा. 27 जनवरी 2025 से लेकर अप्रैल 2025 तक रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने की रफ्तार धीमी रही, लेकिन जून महीने से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन की रफ्तार तेज हो गई और हर महीने आवेदन की संख्या बढ़ती रही. लेकिन यूसीसी पोर्टल का सर्वर बेहतर न होने के कारण कई बार ऐसा भी देखा गया कि लोगों को आवेदन करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा. पिछले साल करीब 20 दिनों तक यूसीसी पोर्टल का सर्वर बेहतर ढंग से काम न करने के कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा.

देवभूमि उत्तराखंड को यह गौरव प्राप्त हुआ कि देश की आजादी के बाद पहला राज्य उत्तराखंड बना, जहां समान नागरिक संहिता का कानून लागू हुआ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी प्रेरणा से सरकार ने प्रदेश के अंदर यूसीसी को लागू किया. उत्तराखंड की जनता ने इसके लिए बहुमत और अपना आशीर्वाद दिया था. ऐसे में सभी को समानता, समरसता और सभी को समान न्याय के लिए समान नागरिक संहिता लागू किया गया. जिसकी प्रतिक्षा देश की आजादी के बाद से लगातार होती रही. लेकिन एक लंबा कालखंड बीच जाने के बाद भी ये कानून लागू नहीं हुआ था. लेकिन अब उत्तराखंड राज्य में पिछले साल लागू हो गया है.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-

सीएम धामी ने कहा कि, समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए कमेटी गठित की गई थी. उस दौरान तमाम तरह की अफवाहें, संदेश और भ्रम स्थिति पैदा करने की कोशिशें की गई थी. लेकिन यूसीसी लागू हुए एक साल का कालखंड पूरा होने पर जिस तरह से सफलतापूर्वक यह कानून लागू हुआ है. उससे सबके लिए न्याय आसान हुआ है, प्रभावी हुआ है और पारदर्शिता आई है. लोगों को घर बैठे ही यूसीसी पोर्टल पर सुविधा प्राप्त हो रही है. मुस्लिम बहन-बेटियों को हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और तीन तलाक जैसी तमाम तरह की कुरीतियों से छुटकारा मिला है.

उत्तराखंड राज्य में जब समान नागरिक संहिता और लिव इन रिलेशनशिप का प्रावधान लागू किया गया था, उस दौरान विघ्न संतोषी लोगों ने कोई ना कोई खामियां निकाली. साथ ही इन लोगों ने एक दुष्प्रचार लोगों के बीच में शुरू किया था कि यूसीसी लागू होने से बाहरी लोग प्रदेश के मूल निवासी हो जाएंगे. लेकिन यूसीसी लागू होने से राज्य में रह रहे अन्य राज्यों के लोग मूल निवासी नहीं बन रहे हैं. क्योंकि समान नागरिक संहिता का मूल निवास से कोई लेना-देना नहीं है.
- पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड -

पिछले एक साल में 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. जिसमें से 95 फीसदी रजिस्ट्रेशन हुए हैं. साल 2010 के एक्ट के अनुसार तीन लाख 30 हजार रजिस्ट्रेशन हुए थे. जबकि यूसीसी लागू होने के बाद अभी तक 4 लाख 75 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं. पहले 65 आवेदन प्रतिदिन आने का औसत था, जबकि वर्तमान समय में 1400 से अधिक आवेदन प्रतिदिन आ रहे हैं. 30 फीसदी गांव ऐसे हैं, जहां पर शत प्रतिशत शादीशुदा लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है. ऐसे में आने वाले समय में इसको और बेहतर किया जाएगा. जो कुछ कमियां हैं, उसको दूर किया जाएगा. अभी तक निशुल्क रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही थी, लिहाजा ऐसे उल्लंघन के मामले अभी तक सामने नहीं आए हैं.
- शैलेश बगौली, गृह सचिव, उत्तराखंड -

पहले आवेदन निरस्त करने की पावर नहीं थी. लेकिन हाल ही में अध्यादेश के जरिए आवेदन निरस्त करने की पावर दी गई है. ऐसे में अगर कोई गलत रजिस्ट्रेशन कर लेता है, तो उसके रजिस्ट्रेशन को निरस्त कर दिया जाएगा. इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अगर धोखे से विवाह या यूसीसी का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने के प्रावधान को शामिल किया गया है.
- निवेदिता कुकरेती, अपर गृह सचिव, उत्तराखंड -

निवेदिता कुकरेती ने बताया कि, एक मामला सामने आया था, लेकिन वह मामला समान नागरिक संहिता का नहीं था, बल्कि स्पेशल मैरिज एक्ट का था. जिसको यूसीसी से जोड़कर भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई थी. ऐसे में सरकार का प्रयास यही है कि यूसीसी में प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो. ऐसे में अभी तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है. वर्तमान समय में मिनिमम पांच दिनों के अंदर मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जा रहा है. ऐसे में कोशिश है कि इस समय को और कम किया जाए. इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग यूसीसी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाएं.

UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता
उत्तराखंड यूसीसी के नियम
UTTARAKHAND UCC RULES
UTTARAKHAND UNIFORM CIVIL CODE

