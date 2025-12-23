ETV Bharat / bharat

NCW की शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप को एक्सपर्ट्स का मिला जबर्दस्त सपोर्ट

NCW की शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप के लिए आवेदन जमा करने की तिथि 31 दिसंबर है. ( IANS )

डॉ कुमार ने कहा कि शक्ति स्कॉलर्स जैसी फेलोशिप बौद्धिक नेतृत्व में निवेश हैं, जहां युवा शोधकर्ताओं को सार्वजनिक चर्चा, नीति निर्माण और लैंगिक समानता के दीर्घकालिक लक्ष्य में सार्थक योगदान देने के लिए सशक्त बनाया जाता है.

उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर, अनुसंधान समाज और राज्य के बीच एक सेतु का काम करता है, यह उन आवाजों को बढ़ाता है, जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं, उन वास्तविकताओं का दस्तावेजीकरण करता है, जिन्हें अन्यथा अनदेखा कर दिया जाता है, और संस्थानों को निर्णय लेने के लिए विश्वसनीय डेटा से लैस करता है.

यह उद्धृत करते हुए कि शक्ति स्कॉलर्स कार्यक्रम की ताकत इसके बहु-विषयक दायरे में निहित है. डॉ कुमार ने कहा, "युवा विद्वानों को महिलाओं के जीवन के कानूनी, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी आयामों से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करके, फेलोशिप शोधकर्ताओं की एक पीढ़ी का पोषण करती है जो जीवित अनुभवों को संरचित ज्ञान में बदल सकते हैं. इस तरह का शोध न केवल अंतराल की पहचान करने में योगदान देता है, बल्कि शासन, सामाजिक कल्याण प्रणालियों और लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने वाले स्थायी समाधानों का प्रस्ताव करने में भी योगदान देता है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुसंधान महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम भागीदारी, डिजिटल सुरक्षा और नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में सूचित नीति निर्माण, संस्थागत सुधार और साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है.

इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए, एक निजी विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर डॉ संतोष कुमार ने कहा कि शक्ति स्कॉलर्स फेलोशिप जैसे शोध पहल महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे अकादमिक सीमाओं से परे ज्ञान की भूमिका का विस्तार करते हैं और इसे सामाजिक परिवर्तन के केंद्र में रखते हैं.

एक्सपर्ट्स की राय: NCW की 'शक्ति स्कॉलर्स' फेलोशिप का जिक्र करते हुए, एडवोकेट विवेक गर्ग ने ETV भारत को बताया, "NCW द्वारा की गई यह एक अच्छी पहल है. इससे रिसर्चर्स को फायदा होगा. लोगों को इस मौके का फायदा उठाने के लिए आगे आना चाहिए." गर्ग ने कहा कि लॉ स्टूडेंट्स को भी आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए.

केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत NCW द्वारा पहली बार शुरू की गई इस फेलोशिप का मकसद महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान, जेंडर आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय तक पहुंच, साइबर सुरक्षा और POSH को लागू करने जैसे ज़रूरी क्षेत्रों में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देना है. फेलोशिप के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक NCW में जमा किए जा सकते हैं.

नई दिल्ली: एक्सपर्ट्स ने मंगलवार को नेशनल कमीशन फॉर विमेन (NCW) की 'शक्ति स्कॉलर्स' फेलोशिप पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे युवा स्कॉलर्स को महिलाओं की जिंदगी के कानूनी, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल पहलुओं से जुड़ने के लिए बढ़ावा मिलेगा.

एक अन्य विशेषज्ञ मिगुएल दास ने इस पहल के लिए महिला अधिकार निकाय की सराहना की. दास, जो उत्साह बाल अधिकार संगठन के संस्थापक हैं, ने ईटीवी भारत को बताया, "महिला सुरक्षा, महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए की गई कोई भी पहल प्रशंसनीय है. इसलिए, एनसीडब्ल्यू द्वारा की गई यह पहल मूल रूप से एक बहुत ही सकारात्मक विकास है." उन्होंने पूर्वोत्तर के विद्वानों से छात्रवृत्ति में भाग लेने का भी आह्वान किया.

स्टूडेंट की राय: दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD स्कॉलर आशुतोष सिंह ने ETV भारत को बताया, "मैं NCW की शुरू की गई फेलोशिप का स्वागत करता हूं. पिछले 5 सालों में, भारत में रिसर्च और इनोवेशन के लिए कई कोशिशें की गई हैं, जिनके नतीजे अब अलग-अलग सेक्टर में जमीन पर दिख रहे हैं. मेरा मानना ​​है कि NCW की यह फेलोशिप अच्छी क्वॉलिटी की रिसर्च को बढ़ावा देगी."

शक्ति स्कॉलर्स यंग रिसर्च फेलोशिप क्या है?

NCW के मुताबिक, पहली बार शुरू की गई इस फेलोशिप का मकसद भारत में महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर रिसर्च को बढ़ावा देना और सपोर्ट करना है. इसका मकसद उभरते हुए स्कॉलर्स को अलग-अलग सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक माहौल में महिलाओं पर असर डालने वाली बड़ी चुनौतियों की जांच करने और उनसे निपटने के लिए एक प्लेटफॉर्म देना है.

फेलोशिप का मकसद ऐसी रिसर्च को आगे बढ़ाना है, जो पॉलिसी डेवलपमेंट को आकार दे सके, अकादमिक भागीदारी बढ़ा सके और महिला अधिकारों और सशक्तीकरण पर ठोस चर्चा में योगदान दे सके. युवा रिसर्चर्स को सपोर्ट करके, NCW का मकसद स्कॉलर्स की एक नई पीढ़ी तैयार करना है जो हाई-क्वॉलिटी रिसर्च देने के लिए कमिटेड हों, जो फैसले लेने में मदद कर सके, सामाजिक बदलाव को बढ़ावा दे सके और पूरे देश में जेंडर इक्वॉलिटी की वकालत कर सके.

इस फेलोशिप के जरिए, NCW का मकसद युवा रिसर्चर्स का एक मजबूत नेटवर्क बनाना है, जो महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने और ऐसी पॉलिसी को प्रभावित करने के लिए समर्पित हो, जो एक ज़्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी समाज को बढ़ावा दें.

फेलोशिप का मकसद:

महिला अधिकार संस्था के मुताबिक, फेलोशिप मल्टीडिसिप्लिनरी नजरिए से महिलाओं के मुद्दों पर रिसर्च को बढ़ावा देती है, ऐसे एकेडमिक और पॉलिसी-केंद्रित स्टडीज को बढ़ावा देती है, जो जेंडर इक्वॉलिटी, सुरक्षा और सशक्तीकरण को आगे बढ़ाते हैं.

इसके अलावा, यह युवा स्कॉलर्स को कमीशन के मकसद के साथ तालमेल बिठाने वाले असरदार रिसर्च में हिस्सा लेने का मौका देती है.

यह फेलोशिप उन भारतीय नागरिकों के लिए है, जिनकी उम्र 21 से 30 साल के बीच है और जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम ग्रेजुएट डिग्री है, जो कैंडिडेट अभी पोस्ट-ग्रेजुएट पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं या एडवांस्ड रिसर्च कर रहे हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इसके अलावा, जिन इंडिपेंडेंट रिसर्चर की रिसर्च क्षमता साबित हो चुकी है, वे भी अप्लाई कर सकते हैं.

सफल कैंडिडेट को 6 महीने का रिसर्च प्रोजेक्ट करने के लिए 1 लाख रुपये का रिसर्च ग्रांट मिलेगा. इसमें उनकी प्रोग्रेस के हिसाब से फंड अलग-अलग स्टेज में दिया जाएगा. वे इन पब्लिकेशन की एक कॉपी प्रोजेक्ट के दौरान या उसके पूरा होने पर NCW को जमा करते हैं.

इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स महिला अधिकार संस्था के पास रहेंगे, और रिपोर्ट को उससे पहले इजाज़त लिए बिना किसी भी रूप में पब्लिश, दोबारा बनाया या पेश नहीं किया जा सकता है. NCW के पास रिसर्च के नतीजों को पॉलिसी या एडवोकेसी के मकसद से पब्लिश करने, फैलाने या इस्तेमाल करने का अधिकार रहेगा.