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लाल आतंक से विकास का सफर, अबूझमाड़ में सड़कों का जाल बदल रहा परिदृश्य

गांव के लोग अब बाइक और ट्रैक्टर भी ले रहे हैं. अब सड़क तेज गति से बन रही है. पहले तो नक्सलियों के डर की वजह से सड़क नहीं बन पा रही थी. अब पुल पुलिया भी बना रहे हैं- फागू राम पोयाम, ग्रामीण

पहले नक्सली रोड नहीं बनाने देते थे. अब रोड बन रही है- गूंजा राम, ग्रामीण

आजादी के वर्षों बाद पहली बार अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों में पक्की सड़कों का विस्तार हो रहा है. कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास की असली नींव सड़कें होती हैं. सड़कें केवल आवागमन का साधन नहीं होतीं, बल्कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और सामाजिक परिवर्तन का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं. ऐसे में अबूझमाड़ में बन रही सड़कों को इस क्षेत्र की तकदीर बदलने वाला टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है.

पहले पैदल आने के लिए मुश्किल होती थी. पहले और अब की स्थिति में बहुत अंतर है -लच्छू राम, ग्रामीण

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का सबसे दुर्गम और लंबे समय तक रहस्य और भय का प्रतीक रहा क्षेत्र अबूझमाड़ आज तेजी से बदल रहा है. जगह जगह सड़क और पुल पुलिया बन रहे हैं. 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद के अंत की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा ने माड़ की तस्वीर बदल दी है. झारावाही के ग्रामीण बताते हैं कि नक्सल अभियान और बड़ी संख्या में माओवादियों के सरेंडर के बाद विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं. अबूझमाड़ की कनेक्टिविटी बढ़ गई है. चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है.

नारायणपुर: अबूझमाड़ के झारावाही ग्राम पंचायत में रहने वाले लच्छू राम कोर्राम माड़ क्षेत्र के पहले और अब की स्थिति के बारे में बताते हैं. लच्छू राम कहते हैं कि पहले नक्सलियों का बहुत आतंक रहता था. नक्सली खुलेआम बंदूक लेकर घूमते थे, जैसे आज सुरक्षा बलों के जवान घूमते हैं. नक्सलियों का ही राज चलता था. ETV भारत से बात करते हुए लच्छू कहते हैं कि "अब तो हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी."

पहले तो माड़ क्षेत्र में बहुत समस्या थी. जबसे नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, तब से स्थिति ठीक है. पहले बहुत परेशानी थी. पैदल जाते थे. बीमार लोगों को इलाज नहीं मिलता था- लखु राम कोर्राम, ग्रामीण

सड़कों के विस्तार से होगा अबूझमाड़ का विकास : कलेक्टर नम्रता जैन

सड़कों का जाल बिछा कर गांव से गांव और गांव से शहर, शहर से अन्य जिलों और राज्यों तक की दूरियां कम हो रही है. नारायणपुर कलेक्टर नम्रता जैन सड़कों के विकास को अबूझमाड़ की तरक्की और विकास से जोड़कर देखती हैं. कलेक्टर ने बताया कि आगे चलकर अबूझमाड़, नारायणपुर जिला मुख्यालय सहित पड़ोसी जिलों और अन्य राज्यों से जुड़ेगा. अब क्षेत्र में वर्षों से बाधित सरकारी योजनाएं जन जन तक आसानी से पहुंचने लगी है. सड़क मार्ग दुरुस्त होने से लोगों को आवागमन की सुविधा के साथ साथ बिजली, मोबाइल नेटवर्क, स्वास्थ्य के साथ ही पीडीएस जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इन योजनाओं के पहुंचने से अब अबूझमाड़ के ग्रामीण काफी खुश हैं.

वन उपज बीनकर जंगल से लौटते अबूझमाड़ की आदिवासी महिलाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

हम नारायणपुर को दूसरे जिलों और दूसरे राज्य से भी कनेक्ट कर रहे हैं. कोंडागांव से नारायणपुर और नारायणपुर टू पदमपुर नीलांबुर सड़क करीब 112 किमी लंबी है, जो महाराष्ट्र को कनेक्ट करेगी. पीडब्ल्यूडी की सोनपुर मरोड़ा पांगुड़ रोड कांकेर जिले को कनेक्ट करेगी. वहीं आदेर ओरछा लंका रोड, बीजापुर को भैरमगढ़ से कनेक्ट करेगी. जनमन योजना की 22 सड़क बन रही है. कुल 30 सड़कें बन रही है. इनमें दूरस्थ गांव भी जुड़ेंगे. कनेक्टिविटी बढ़ने से माड़ के लोगों के साथ ही दूरस्थ इलाके के लोग अब नारायणपुर तक आ पाएंगे और दूसरे जिलों में भी वे आसानी से पहुंच सकेंगे-नम्रता जैन, कलेक्टर

NH-130D : अबूझमाड़ को मुख्यधारा से जोड़ने वाली जीवनरेखा

सुरक्षा बलों की लगातार रणनीतिक सफलताओं ने अबूझमाड़ में एक नया माहौल तैयार किया है. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद अबूझमाड़ में वर्षों से अटकी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को गति मिली है. इनमें सबसे महत्वपूर्ण है नेशनल हाईवे 130D का विस्तार.

स्नीफर डॉग्स के साथ अबूझमाड़ और नारायणपुर में गश्त करते जवान (ETV Bharat Chhattisgarh)

यह मार्ग लंबे समय तक नक्सल प्रभाव के कारण शुरू नहीं हो पाया था

पिछले दो वर्षों में जिस तेजी से इस परियोजना पर काम शुरू हुआ है, उसने अबूझमाड़ के भविष्य को लेकर नई उम्मीदें जगा दी हैं.

यह राष्ट्रीय राजमार्ग, कोंडागांव-नारायणपुर और आगे चलकर महाराष्ट्र सीमा को जोड़ते हुए पूरे क्षेत्र को राज्य और देश की मुख्यधारा से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग बन रहा है.

सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार

लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा नारायणपुर और अबूझमाड़ क्षेत्र को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. वर्तमान में 10 से ज्यादा प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर कार्य जारी है, जबकि लगभग 30 नई सड़कों के निर्माण की योजना तैयार की जा चुकी है. इनमें कई सड़कें ऐसी हैं, जो पहली बार अबूझमाड़ के अंदरूनी गांवों को जिला मुख्यालय और पड़ोसी जिलों से जोड़ेंगी.

आजादी के वर्षों बाद पहली बार अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों में सड़कों का विस्तार (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर सोनपुर मरोड़ा मार्ग

यह सड़क नारायणपुर और अबूझमाड़ को सीधे कांकेर जिले की सीमा से जोड़ने वाली महत्वपूर्ण परियोजना है. इसकी योजना वर्षों पहले बनाई गई थी, लेकिन नक्सल प्रभाव के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. पिछले दो वर्षों में सुरक्षा बलों की मजबूत मौजूदगी के बाद इस सड़क के निर्माण कार्य को गति मिली है. इस मार्ग के अंतर्गत कई छोटे-बड़े पुल और पुलिया बनाए जा चुके हैं, जबकि कुछ अभी निर्माणाधीन हैं.

अबूझमाड़ के दुर्गम इलाकों में बन रहे पुल पुलिया (ETV Bharat Chhattisgarh)

धौड़ाई ओरछा मार्ग

PWD(Public Works Department) द्वारा धौड़ाई से ओरछा तक सड़क निर्माण का कार्य जारी है. यह मार्ग अबूझमाड़ के कई गांवों को नारायणपुर जिला मुख्यालय से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

ओरछा आदेर लंका मार्ग

यह सड़क अबूझमाड़ को बीजापुर जिले से सीधे जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी. योजना के अनुसार यह मार्ग कुटरू और बेदरे गांव तक बनाया जाना प्रस्तावित है.

नारायणपुर-करमरी-ताड़ोनार-बड़गांव मार्ग

नारायणपुर जिला मुख्यालय को प्रमुख ग्रामों से जोड़ने के लिए इस सड़क का निर्माण प्रस्तावित है. वर्तमान में इसकी औपचारिक प्रक्रियाएं अंतिम चरण में हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है.

कुंदला-कोहकामेटा-कच्चापाल मार्ग

अबूझमाड़ का यह महत्वपूर्ण सड़क मार्ग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और जल्द ही यह क्षेत्र के कई गांवों के लिए जीवनरेखा साबित होगा.

अबूझमाड़ में प्रस्तावित सड़क परियोजनाएं

कई नई सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं.ये सभी सड़कें बनने के बाद अबूझमाड़ के कई ऐसे गांव पहली बार सड़क संपर्क में आएंगे.

अबूझमाड़ में सड़कों का बड़ा नेटवर्क तैयार (ETV Bharat Chhattisgarh)

अबूझमाड़ में अन्य महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं

कुछ अन्य सड़क निर्माण कार्य भी तेजी से प्रगति पर हैं.ये सड़कें नारायणपुर जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएंगी.

अबूझमाड़ में महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाएं (ETV Bharat Chhattisgarh)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्य

गांव से गांव को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के अंतर्गत भी बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण कार्य किए जा रहे हैं. वर्तमान में लगभग 198 किलोमीटर लंबाई की 28 सड़क परियोजनाओं पर कार्य प्रगति पर है. इनमें प्रमुख मार्ग शामिल हैं.इन सड़कों के निर्माण से अबूझमाड़ के कई गांव पहली बार वर्षभर सड़क संपर्क में आएंगे.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कार्य (ETV Bharat Chhattisgarh)

सड़क का जाल बिछने से अंदरुनी क्षेत्रों के सदियों से रोड से वंचित रहने वाले लोगों को सुविधा मिली है. मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा शुरू हो गई है. गांव वालों को पहली बार सुदुर अंचल के ग्रामीणों को बस की सुविधा मिली है. नारायणपुर से हम आसानी से महाराष्ट्र जा पा रहे हैं. नारायणपुर से ओरछा और ओरछा से बीजापुर रोड से भी बड़ी राहत मिलेगी. पहले रोड नहीं होने पर लोग तीन चार दिन सफर तक कर जरुरत का सामान लेने के लिए जिला मुख्यालय तक आते थे. लेकिन सड़क बनने से स्थिति बदली है- प्रताप सिंह मंडावी, नारायणपुर जिला पंचायत उपाध्यक्ष

सुरक्षा कैंपों ने बदली तस्वीर

अबूझमाड़ लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों का प्रमुख क्षेत्र रहा है. यहां के घने जंगल, दुर्गम पहाड़ और सीमित प्रशासनिक पहुंच के कारण नक्सली संगठनों ने वर्षों तक इस क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखी. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त रणनीति के तहत सुरक्षा बलों ने लगातार अभियान चलाए और कई महत्वपूर्ण इलाकों में अपने सुरक्षा कैंप स्थापित किए. इन कैंपों की स्थापना के बाद पहली बार कई ऐसे गांव प्रशासन की पहुंच में आए जहां पहले सरकारी योजनाएं केवल कागजों तक सीमित थीं. सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने के बाद अब विकास कार्यों को भी गति मिलने लगी है.

नक्सलवाद की जगह अब विकासवाद

सुरक्षा कैंपों की स्थापना के बाद अब सड़क निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य विकास कार्यों को भी गति मिली है. जिस अबूझमाड़ को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, वहां अब सड़कें, पुल और विकास परियोजनाएं नई उम्मीदें जगा रही हैं. तेजी से बन रही सड़कें इस बात का संकेत देती हैं कि अब इस क्षेत्र में नक्सलवाद की जगह धीरे-धीरे विकासवाद पनपने लगा है. आने वाले समय में यही सड़कें न केवल अबूझमाड़ के गांवों को जोड़ेंगी, बल्कि इस क्षेत्र को देश की मुख्यधारा में भी मजबूत स्थान दिलाएंगी.

नारायणपुर में नक्सलियों का सरेंडर, मारे गए नक्सलियों की संख्या और बचे आर्म्स कैडर