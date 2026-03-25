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आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर, बस्तर के लिए ऐतिहासिक पल, नक्सलवाद की डेडलाइन से 6 दिन पहले बड़ी कामयाबी

गृहमंत्री ने कहा, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो समाज के बीच रहकर काम करें, हथियार लेकर नहीं घूमें. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.

COMMANDER PAPARAO SURRENDER
आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 7:55 PM IST

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बस्तर: गृहमंत्री विजय शर्मा और बस्तर आईजी सुंदरराज पी के सामने नक्सली कमांडर पापाराव ने सरेंडर कर दिया. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आज का दिन पूरे छत्तीसगढ़ और खासकर बस्तर के लिए ऐतिहासिक है. विजय शर्मा ने कहा कि आज बस्तर के पूर्व महाराज प्रवीरचंद्र भंजदेव की 60वीं पुण्यतिथि है. पुण्यतिथि के दिन आखिरी नक्सल कमांडर का सरेंडर करना बस्तर के विकास की दृष्टि से बड़ी खुशी की बात है.

आखिरी कमांडर का सरेंडर

विजय शर्मा ने कहा, आज आखिरी DKSZC स्तर के माओवादी पापाराव ने अपने 18 साथियों के साथ हथियार डाले हैं, भारतीय संविधान में आस्था जताई है, ये बस्तर में बदलाव की कहानी बयां कर रहा है. विजय शर्मा ने कहा कि लाल आतंक के खात्मा बस्तर से पूरी तरह हो चुका है. हम तय समय सीमा के भीतर नक्सवलाद से मुक्ति पा लेंगे.

आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV Bharat)

अबतक 3 हजार लोगों ने 2 वर्षों में पुनर्वास किया है. 2 हजार की संख्या में माओवादियों की गिरफ्तारी हुई है. 535 की संख्या में माओवादी विभिन्न मुठभेडों में मारे गए हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में माओवादियों का हथियार भी बरामद हुआ है: विजय शर्मा, गृहमंत्री

हाथ में बंदूक लेकर न घूमें: विजय शर्मा

माओवादियों द्वारा संविधान के दायरे में रहकर बस्तर की लड़ाई लड़ने की बात पर विजय शर्मा ने कहा, ''हाथ में बंदूक लेकर कोई भी न घूमे, शिक्षादूतों का गला न काटें, स्कूलों को बम से न उड़ाएं. नदी, तालाब और सड़कों के किनारे आईईडी बम न बिछाएं. विजय शर्मा ने कहा, भारत के संविधान को चुनौती देने की कोशिश नहीं करें. भारत का संविधान सबको समान अधिकार देता है. भारत की संविधान ने स्वयं इतनी स्वतंत्रता दी है कि वैचारिक तौर पर जैसा आप चाहते हैं, वैसा आप समाज में जागरण ला सकते हैं. समाज में जनता का बहुमत लाकर समाज में आगे बढ़ सकते हैं, बस हथियार हाथ में लेकर नहीं घूमें.''

आज हमें एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. नक्सली कमांडर पापाराव के साथ 17 हार्डकोर माओवादियों ने सरेंडर कर भारतीय संविधान में आस्था जताई है. हम नक्सलवाद के खात्मे की ओर पहुंच चुके हैं. पापाराव से बातचीत के दौरान जो जानकारी हमें मिलेगी उसके आधार पर हम आगे काम करेंगे: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी

पूना मारगेम ने ठोकी नक्सलवाद पर आखिरी कील

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि DKSZC माओवादी पापाराव के साथ DVCM प्रकाश मरावी, DVCM अनिल ताती के साथ कुल 18 माओवादियों ने पुनर्वास किया है, जो हमारे लिए एक बड़ी सफलता है. सुंदरराज पी ने कहा कि माओवादी पापाराव उर्फ सुन्नम चंदरैय्या के ऊपर करीब 40 मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं. 45 गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है.

क्या है पूना मारगेम योजना

‘‘पूना मारगेम - पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ पहल के माध्यम से हिंसा का मार्ग छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने वाले युवाओं को पुनर्वास, सुरक्षा तथा सम्मानजनक जीवन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं. इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र में स्थायी शांति, विकास और विश्वास के वातावरण को और अधिक सुद्ढ बनाना है, कि बस्तर क्षेत्र में शांति और प्रगति की नई संभावनाएँ साकार हो सकें.‘पूना मारगेम-पुनर्वास से पुनर्जीवन’अभियान के माध्यम से बस्तर रेंज के पुलिस ने बचे हुए गिने-चुने शेष माओवादी कैडर्स से अपील की है कि वो हिंसा छोंडकर हथियार त्यागकर मुख्यधारा में लौंटे. शासन उनके सुरक्षित, सम्मानजनक और उज्जवल भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

सरेंडर माओवादियों को मिलने वाली सुविधाएं

शासन की नक्सल आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत आत्मसमर्पण करने वाले कैडरों को नियमानुसार आर्थिक सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण, आवास, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे. इसके अतिरिक्त उन्हें समाज में सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करने हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया जाएगा, ताकि वे स्थायी रूप से मुख्यधारा के जीवन से जुड़ सकें.

18 हथियार और 12 लाख की नकदी मिली

माओवादियों ने सरेंडर के दौरान 8 AK-47 रायफल, 1 SLR रायफल, 1 इंसास रायफल, 4 303 रायफल, 1 9 MM पिस्टल, 2 सिंगलशॉट, 1 BGL लांचर सहित कुल 18 हथियार और 12 लाख नगद सरेंडर माओवादियों ने जवानों को सौंप दिया.

सरेंडर माओवादियों पर 87 लाख का इनाम घोषित था

पुनर्वास करने वाले कैडरों में माओवादी संगठन के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारी शामिल रहे. इनमें स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य (SZCM) 1, डिवीजनल कमेटी सदस्य (DVCM) 3 जोनल स्तर के PPCM - 4, ACM-2, एलओएस सदस्य 2, और 6 पार्टी सदस्य शामिल हैं. इन सभी पर मिलाकर लगभग 87 लाख इनाम घोषित था.

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आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV Bharat)
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आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV Bharat)

सरेंडर माओवादी इन बड़ी वारदातों में रहे शामिल

  • टेकलगुडेम मुठभेड़
  • मीनपा कांड में शामिल
  • 2015 में कोड़ेपाल पोर्टा केबिन पर फायरिंग
  • 2018 में आइपेंटा फायरिंग में शामिल (यहां 8 माओवादी मारे गए थे)
  • 2020 पंगुड मुठभेड़ में शामिल
  • 5 जून, 2025 में नेशनल पार्क क्षेत्र में हुए मुठभेड़ में शामिल रहे. मुठभेड़ में CCM सुधाकर सहित 7 माओवादी ढेर हुए थे.

जानिए कौन है पापाराव

नक्सलियों के बीच पापाराव कई नामों से जाना जाता है. संगठन में इसे पापाराव उर्फ अशोक उर्फ सुन्नम चन्द्रैया उर्फ मंगु के नाम से भी लोग जानते हैं. नक्सली संगठन के बीच पापाराव खूंखार नक्सली के रूप में जाना जाता रहा है. इसके काम करने के तरीके और रणनीति बनाने में माहिर होने की वजह से ये तेजी से संगठन में अपनी मजबूत पकड़ बनाता चला गया.

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आखिरी नक्सल कमांडर पापाराव का सरेंडर (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ 31 मार्च तक सशस्त्र नक्सलवाद से मुक्त होगा, माओवादी नेता पापाराव भी कर रहा सरेंडर

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सीनियर माओवादी कमांडर पापाराव सहित 18 माओवादियों ने किया पुनर्वास

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