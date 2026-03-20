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रील देखकर शादी के लिए SC पहुंचा कपल, CJI से लगाई सुरक्षा की गुहार, जानिए फिर क्या हुआ

नई दिल्ली : दिल्ली में शुक्रवार को एक अनोखा मामला सामने आया. इसमें एक वकील ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच को बताया कि एक भागा हुआ जोड़ा, जो उसे कार पार्किंग में मिला था, सोशल मीडिया रील से बनी गलतफहमी में सुप्रीम कोर्ट आया था कि वे कोर्ट परिसर में शादी कर सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश के घर जा सकते हैं, और तुरंत सुरक्षा पा सकते हैं.

वकील ने सीजेआई की बेंच के सामने भागे हुए कपल की सुरक्षा के लिए याचिका का जिक्र किया, जो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में मिला था. वकील ने कहा कि लड़की 19 साल की है, जो बिहार से है, और लड़का 22 साल का है, जो उत्तर प्रदेश से है, और वे सुप्रीम कोर्ट आए थे.

जब वह अपनी कार पार्क कर रही थीं, तो उन्होंने उन्हें कार पार्किंग में पाया, और कहा कि समस्या यह है कि लड़की के माता-पिता उन्हें पेड़ों पर लटकाने की कोशिश कर रहे हैं.

वकील ने पीठ को सूचित किया कि वह जोड़े को दो अन्य वकीलों के साथ तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले गईं क्योंकि लड़की और लड़के ने सुरक्षा मांगी थी. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि सुरक्षा देने के बजाय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की.

वकील ने कहा कि उसने पुलिस से कहा कि वह लड़की को पुलिस स्टेशन में नहीं छोड़ेगी और फिर लड़की ने बयान दर्ज कराया कि वह वकील के साथ रहना चाहती है. वकील ने बेंच को बताया कि उन्होंने भागे हुए कपल की सुरक्षा के बारे में मामला 18 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था. सीजेआई ने पूछा कि वकील दिल्ली हाई कोर्ट के सामने क्यों नहीं गए?

वकील ने कहा कि लड़की बिहार की है. सीजेआई ने कहा, “तो क्या हुआ, अगर दिल्ली में उनकी आजादी को खतरा है…” वकील ने बताया कि वे सोशल मीडिया पर रील देखते हैं और मान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शादी हो रही है और फिर वे मुख्य न्यायाधीश के घर चले जाते हैं.

वकील ने कहा, "सोशल मीडिया की वजह से यह एक अजीब रवैया है..." सीजेआई ने पूछा कि ऐसे मामलों में केस करने वाले हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को क्यों बायपास करते हैं. वकील ने जोर देकर कहा कि कपल को सुरक्षा की जरूरत है.