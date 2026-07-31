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NIA से लेकर BSF तक, 15 से ज्यादा एजेंसियां ​​केंद्र सरकार के ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में शामिल हुईं

नई दिल्ली: नशीले पदार्थों के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर काम करते हुए, केंद्र ने एजेंसी के बीच तालमेल को काफी मजबूत किया है. इसके लिए 15 से ज्यादा केंद्रीय और राज्य की प्रवर्तन, खुफिया और नियामक एजेंसियां को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की संयुक्त समन्वय समिति (JCC) के तहत एक साथ लाया गया है.

जुलाई के दौरान असम, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ में हुई राज्य-स्तरीय संयुक्त समन्वय समिति की बैठक की एक सीरीज में यह बढ़ा हुआ तालमेल दिखा है. इन बैठकों में नारकोटिक्स एनफोर्समेंट, बॉर्डर सिक्योरिटी, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, टैक्सेशन और काउंटर-टेररिज्म से जुड़ी एजेंसियों ने मिलकर बड़ी जांचों की समीक्षा की और ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए मिलकर एक रणनीति बनाई.

यह मजबूत किया गया सिस्टम शाह के निर्देशों के बाद आया है, जो उन्होंने एपेक्स नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर (NCORD) बैठक के दौरान जारी किए थे. साथ ही, ड्रग कंट्रोल 2026 और 29 पर विजन डॉक्यूमेंट भी जारी किया गया है. इसमें अलग-अलग जब्ती के बजाय इंटेलिजेंस के आधार पर एनफोर्समेंट, फाइनेंशियल जांच, मिलकर मुकदमा चलाने और पूरे नारकोटिक्स इकोसिस्टम को खत्म करने की बात कही गई है.

15 लोगों की टीम

अधिकारियों ने कहा कि मौजूदा फ्रेमवर्क में अब एनसीबी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), प्रवर्तन निदेशालय (ED), डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्मेशन जिसमें DGGI और CGST शामिल हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (SIB), सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN), रेलवे प्रोटेक्शन फ़ोर्स (RPF), असम राइफ़ल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF), इंडो-तिब्बत बॉर्डर पुलिस (ITBP), स्टेट एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTFs), स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, ड्रग कंट्रोलर और स्टेट पुलिस जैसी एजेंसियां ​​शामिल हैं. इसके अलावा NATGRID और वित्तीय खुफिया यूनिट जैसे मंच भी शामिल हैं.

गुरुवार को गुवाहाटी में हुई जेसीसी की सबसे नई बैठक, जिसकी अध्यक्षता एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (नॉर्थ ईस्टर्न रीजन) आर सुधाकर ने की. इस बैठक में नॉर्थईस्ट में लगभग पूरे प्रवर्तन प्रणाली ने हिस्सा लिया.