ETV Bharat / bharat

शिक्षा, रोजगार और किसानों के मुद्दों को लेकर दिल्ली में सीपीआई का मोर्चा, नीट को लेकर सरकार पर बरसे डी राजा

नई दिल्ली : बिहार के औरंगाबाद निवासी 80 वर्षीय रामजोत सिंह के लिए दिल्ली की यात्रा महज एक राजनीतिक रैली में शामिल होने के लिए नहीं थी. यह उनके द्वारा शिक्षा प्रणाली में मौजूद खामियों के खिलाफ आवाज उठाने का भी एक तरीका था—उनका कहना है कि यह प्रणाली गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों को निराशा की ओर धकेल रही है.

उन्होंने कहा, "मैं भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहता हूं ताकि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के छात्रों को आत्महत्या न करनी पड़े. हमें भ्रष्टाचार और पक्षपात से मुक्त शिक्षा प्रणाली चाहिए." रामजोत ने मंगलवार को रामलीला मैदान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) द्वारा आयोजित "बदलाव जरूरी है" रैली में भाग लेते हुए ईटीवी भारत से अपनी बातें साझा की.

किसान रामजोत ने मुजफ्फरपुर के 18 वर्षीय श्रेयम की हाल ही में हुई मौत को याद किया,. वह नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा था. उनके अनुसार उसने किसी जहरीले पदार्थ का सेवन किया. छात्रावास के कमरे में वह मृत पाया गया था. पुलिस को बाद में एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने कथित तौर पर अपने सपनों को पूरा न कर पाने की निराशा व्यक्त की थी.

रामजोत के लिए, यह घटना उन छात्रों पर बढ़ते दबाव को दर्शाती है जो उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, विशेषकर उन परिवारों से आने वाले छात्र जो महंगे निजी कोचिंग या लंबे समय तक चलने वाले शैक्षणिक सहयोग का खर्च वहन नहीं कर सकते.लेकिन शिक्षा उन मुद्दों में से एक मात्र नहीं थी जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिभागी राष्ट्रीय राजधानी में एकत्रित हुए थे.औरंगाबाद से रामेकबल सिंह और पंजाब के जालंधर से सुखबिंदर सिंह और दर्शन उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें किसान समूह, महिला संगठन और दलित एवं आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि एक साथ आए थे.

दिल्ली में सीपीआई की रैली (ETV Bharat)

सुखबिंदर के लिए मुख्य चिंता कृषि और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग थी.उन्होंने कहा, “हम एमएसपी की कानूनी गारंटी चाहते हैं. केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं जब किसानों के पास लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने वाला कोई लागू करने योग्य तंत्र न हो. कानूनी गारंटी कृषि नियोजन के लिए आवश्यक निश्चितता प्रदान कर सकती है और किसानों को मजबूरी में अपनी फसल बेचने से बचा सकती है.”