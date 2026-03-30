नक्सलगढ़ से विकासगढ़ तक: 31 मार्च 2026 की डेडलाइन से पहले ही दंतेवाड़ा ने लिखी नई कहानी
दंतेवाड़ा में संचालित लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनके रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 30, 2026 at 4:39 PM IST
दंतेवाड़ा: बस्तर संभाग को नक्सल मुक्त बनाने की बहुप्रतीक्षित डेडलाइन 31 मार्च 2026 भले ही औपचारिक रूप से पूरी हो चुकी हो, लेकिन उससे पहले ही दंतेवाड़ा जिले ने एक नई मिसाल कायम कर दी. कभी नक्सलगढ़ के नाम से कुख्यात यह इलाका अब तेजी से विकासगढ़ की पहचान की ओर बढ़ रहा है. जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से यहां न केवल नक्सल गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण पाया गया है, बल्कि विकास, विश्वास और सुरक्षा की नई त्रिवेणी भी बहती नजर आ रही है.
नक्सलगढ़ से विकासगढ़ तक की कहानी
छत्तीसगढ़ सरकार की रणनीति “विकास, विश्वास और सुरक्षा” के तहत दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बीजापुर जैसे संवेदनशील जिलों में समन्वय के साथ काम किया गया. पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा घोषित डेडलाइन को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सुनियोजित रणनीति के तहत कार्य किया, जिसका सकारात्मक परिणाम आज पूरे जिले में दिखाई दे रहा है.
संयुक्त रणनीति और बड़ी सफलताएं
दंतेवाड़ा में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने नक्सल उन्मूलन के लिए व्यापक स्तर पर अभियान चलाया. इस दौरान कई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कुख्यात नक्सली बसवराजू जैसे बड़े कैडर को मार गिराना एक बड़ी उपलब्धि रही. इसके साथ ही अनेक मुठभेड़ों में नक्सलियों को भारी नुकसान भी पहुंचा.
अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए पुलिस थाने खोले गए और सीआरपीएफ कैंप स्थापित किए गए. महिला कमांडो, डीआरजी जवानों और केंद्रीय बलों के साथ मिलकर लगातार जॉइंट ऑपरेशन चलाए गए, जिससे नक्सलियों की गतिविधियों पर निर्णायक चोट पहुंची.
आत्मसमर्पण और पुनर्वास से बदली जिंदगी की राह
शासन के अभियान की सबसे बड़ी सफलता आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की बढ़ती संख्या है. अब तक 1000 से अधिक नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्यधारा में लौटे. “लोन वर्राटू” (घर वापसी) अभियान के तहत उन्हें आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति का लाभ दिया जा रहा है. प्रशासन द्वारा आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी आवश्यक दस्तावेजी प्रक्रियाएं पूरी कराई जा रही हैं, ताकि वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकें. साथ ही उन्हें आवास सुविधा और इनाम राशि सीधे उनके खातों में दी जा रही है, जिससे वे एक सम्मानजनक जीवन जी सकें.
रोजगार के नए अवसर, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम
दंतेवाड़ा में संचालित लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से आत्मसमर्पित नक्सलियों को उनके रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है. प्लंबिंग, सिलाई-कढ़ाई, वेल्डिंग जैसे कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं. इससे वे अपने गांव लौटकर स्वरोजगार स्थापित कर रहे हैं और समाज की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदारी निभा रहे हैं.
सड़क, स्कूल और स्वास्थ्य, विकास की नई बुनियाद
दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक,गौरव राय ने बताया कि अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है. सड़क कनेक्टिविटी बढ़ने से अब स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल, आंगनबाड़ी और बैंक जैसी बुनियादी सुविधाएं गांव-गांव तक पहुंच रही हैं. इससे ग्रामीणों को अब मुख्यालय तक आने की जरूरत नहीं पड़ती और वे अपने ही क्षेत्र में सभी सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं.
पुलिस और जनता के बीच मजबूत होता रिश्ता
एसपी ने बताया कि एक समय था जब ग्रामीण पुलिस से दूरी बनाए रखते थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। ग्रामीण खुद पुलिस तक पहुंचकर अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं, प्रशासन भी त्वरित समाधान कर रहा है. इस बदलते विश्वास ने नक्सलियों की जड़ें कमजोर कर दी हैं.
नक्सलियों से हिंसा छोड़ने की अपील ने किया काम
जो नक्सली कभी गांवों में आतंक का पर्याय बने हुए थे, आज वही मुख्यधारा में लौटने की अपील कर रहे हैं. वे अन्य साथियों से भी हिंसा छोड़कर परिवार के पास लौटने और सम्मानजनक जीवन जीने का आह्वान कर रहे हैं. दंतेवाड़ा जिले में अब नक्सली घटनाओं का ग्राफ लगभग शून्य हो चुका है. पुलिस अधीक्षक के अनुसार, 31 मार्च की डेडलाइन से करीब 10 दिन पहले ही जिले में नक्सलियों की प्रभावी उपस्थिति समाप्त हो गई थी. वर्तमान में कोई भी ऐसा नक्सली कैडर सक्रिय नहीं है, जो सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन सके.
पर्यटन और भविष्य की बढ़ रही संभावनाएं
आने वाले समय में दंतेवाड़ा पर्यटन के क्षेत्र में भी नई पहचान बनाने की दिशा में अग्रसर है. अंदरूनी क्षेत्रों में पर्यटन स्थलों के विकास की योजना बनाई जा रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. इससे न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में नई आर्थिक क्रांति भी आएगी.
दंतेवाड़ा की यह बदलती तस्वीर इस बात का प्रमाण है कि जब प्रशासन, पुलिस और जनता एकजुट होकर काम करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौतियों पर भी विजय पाई जा सकती है. नक्सलगढ़ के रूप में पहचाने जाने वाला यह क्षेत्र अब विकास और विश्वास की नई गाथा लिख रहा है.
साल 2023 से लेकर मार्च 2026 तक नक्सलवाद से जुड़े आंकड़े
साल 2023
- सरेंडर नक्सली - 86
- गिरफ्तार नक्सली - 116
- मारे गए नक्सली - 05
- शहीद पुलिसकर्मी - 10
- मारे गए ग्रामीण - 02
- बड़े हमले - 01
साल 2024
- सरेंडर नक्सली - 234
- गिरफ्तार नक्सली - 56
- मारे गए नक्सली - 49
- शहीद पुलिसकर्मी - 01
- मारे गए ग्रामीण - 02
साल 2025
- सरेंडर नक्सली - 272
- गिरफ्तार नक्सली - 35
- मारे गए नक्सली - 04
- शहीद पुलिसकर्मी - 01
- मारे गए ग्रामीण - 05
साल 2026
- सरेंडर नक्सली -96
- गिरफ्तार नक्सली -01
- मारे गए नक्सली - 01
- शहीद पुलिसकर्मी - 00
- मारे गए ग्रामीण -00
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