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नालंदा से आसियान तक: कैसे एक नया केंद्र भारत-दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों को गहरा करने का लक्ष्य रखता है

नई दिल्ली: ट्रांस-एशियन शिक्षा की प्राचीन जगह नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक नया दरवाजा खोला है. विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (ईस्ट) पी कुमारन ने सेंटर फॉर साउथईस्ट एशियन स्टडीज का उद्घाटन किया. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर में 22वें आसियान (ASEAN)-इंडिया समिट में की गई घोषणा के बाद हुआ है. इससे यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली ज्ञान और सभ्यता के रिश्तों को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंटर मानती है.

एक एकेडमिक यूनिट से ज्यादा इस सेंटर को एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के साथ भारत के जुड़ाव में पॉलिसी, इतिहास और कंटेंपररी स्ट्रैटेजी के बीच एक ब्रिज के तौर पर डिजाइन किया गया है.

विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'क्लाइमेट और मैरीटाइम स्टडीज से लेकर ट्रेड, हेरिटेज, पब्लिक हेल्थ, माइग्रेशन, डिजिटल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल रिलेशन्स तक, 10 इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्लस्टर्स के आस-पास बना यह सेंटर, 2026–2030 के लिए आसियान (ASEAN)-इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन के लिए एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम करना चाहता है.'

यह सेंटर एकेडमिक रिसर्च को मजबूत करके, पॉलिसी एंगेजमेंट को सपोर्ट करके और कल्चरल और सिविलाइजेशनल रिश्तों को गहरा करके भारत और साउथईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करेगा. बिहार में राजगीर पहाड़ियों के पास, फिर से बसा नालंदा यूनिवर्सिटी कहता है 'सीखना यहीं होना है.

नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी. इसे गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने 427 सीई में शुरू किया था, और यह 12वीं सदी के आखिर तक 800 साल से ज्यादा समय तक फली-फूली. माना जाता है कि इसमें 2,000 टीचर और 10,000 स्टूडेंट थे. नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और साउथ-ईस्ट एशिया जैसी दूर-दराज की जगहों से स्कॉलर्स को अपने कैंपस में खींचा था.

मार्च 2006 में बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हुए, पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने पुराने नालंदा को फिर से शुरू करने का प्रपोजल दिया. पुराने नालंदा को फिर से बनाने के लिए एक ही समय में कई आइडिया आए. सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में ईस्ट एशिया समिट (EAS) के 16 मेंबर देशों के लीडर्स से और अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में चौथे ईएएस में.

भारत की संसद ने 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया और सितंबर 2014 में स्टूडेंट्स के पहले बैच का एडमिशन हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लीडरशिप में बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए एक खास जगह पर 455 एकड़ जमीन दी. इससे मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और 2017 से 2023 तक नए कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया.

सदियों से विचार, साधु, व्यापारी और किताबें नालंदा और उन इलाकों के बीच आती-जाती रहीं जो अब इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार हैं. नालंदा में साउथईस्ट एशियन स्टडीज को शुरू करके, भारत ने साझा बौद्ध और सभ्यता की विरासत को सिर्फ ऐतिहासिक यादों के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीवंत पुल के तौर पर सामने रखा है.

इन देशों के एकेडमिक एक्सचेंज, फेलोशिप और विजिटिंग स्कॉलर लोगों के बीच ऐसे लिंक बना सकते हैं जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी से भी ज़्यादा समय तक चलते हैं. कल्चरल डिप्लोमेसी को एक इंस्टीट्यूशनल जगह मिलती है जो कॉन्फ्रेंस, भाषा प्रोग्राम, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज और हेरिटेज रिसर्च को क्यूरेट कर सकती है. यह सॉफ्ट पावर है जो सीधे नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों से जुड़ी है.

नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी में सेंटर फ़ॉर साउथईस्ट एशियन स्टडीज बनाना सही है. कोंडापल्ली ने ईटीवी भारत को बताया, 'भगवान बुद्ध की ज्ञान की जगह, बोधगया, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कई बौद्ध टूरिस्ट आते हैं. नया सेंटर प्रोफेशनल पढ़ाई, रिसर्च और टीचिंग को बढ़ावा देगा. यह बौद्ध धर्म पर नॉलेज शेयरिंग को और आगे बढ़ाएगा.'