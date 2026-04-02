नालंदा से आसियान तक: कैसे एक नया केंद्र भारत-दक्षिण पूर्व एशिया संबंधों को गहरा करने का लक्ष्य रखता है
दक्षिण पूर्व एशियाई अध्ययनों को संस्थागत रूप देकर भारत एक्ट ईस्ट में बौद्धिक गहराई जोड़ता है.
Published : April 2, 2026 at 10:23 AM IST
नई दिल्ली: ट्रांस-एशियन शिक्षा की प्राचीन जगह नालंदा यूनिवर्सिटी में भारत ने दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक नया दरवाजा खोला है. विदेश मंत्रालय में सेक्रेटरी (ईस्ट) पी कुमारन ने सेंटर फॉर साउथईस्ट एशियन स्टडीज का उद्घाटन किया. यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अक्टूबर 2025 में कुआलालंपुर में 22वें आसियान (ASEAN)-इंडिया समिट में की गई घोषणा के बाद हुआ है. इससे यह संकेत मिलता है कि नई दिल्ली ज्ञान और सभ्यता के रिश्तों को अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सेंटर मानती है.
एक एकेडमिक यूनिट से ज्यादा इस सेंटर को एसोसिएशन ऑफ साउथईस्ट एशियन नेशंस (ASEAN) के साथ भारत के जुड़ाव में पॉलिसी, इतिहास और कंटेंपररी स्ट्रैटेजी के बीच एक ब्रिज के तौर पर डिजाइन किया गया है.
विदेश मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी एक बयान में कहा गया, 'क्लाइमेट और मैरीटाइम स्टडीज से लेकर ट्रेड, हेरिटेज, पब्लिक हेल्थ, माइग्रेशन, डिजिटल कोऑपरेशन और इंटरनेशनल रिलेशन्स तक, 10 इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च क्लस्टर्स के आस-पास बना यह सेंटर, 2026–2030 के लिए आसियान (ASEAN)-इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप प्लान ऑफ एक्शन के लिए एक नॉलेज पार्टनर के तौर पर काम करना चाहता है.'
यह सेंटर एकेडमिक रिसर्च को मजबूत करके, पॉलिसी एंगेजमेंट को सपोर्ट करके और कल्चरल और सिविलाइजेशनल रिश्तों को गहरा करके भारत और साउथईस्ट एशिया के बीच एक ब्रिज का काम करेगा. बिहार में राजगीर पहाड़ियों के पास, फिर से बसा नालंदा यूनिवर्सिटी कहता है 'सीखना यहीं होना है.
नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी. इसे गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने 427 सीई में शुरू किया था, और यह 12वीं सदी के आखिर तक 800 साल से ज्यादा समय तक फली-फूली. माना जाता है कि इसमें 2,000 टीचर और 10,000 स्टूडेंट थे. नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और साउथ-ईस्ट एशिया जैसी दूर-दराज की जगहों से स्कॉलर्स को अपने कैंपस में खींचा था.
मार्च 2006 में बिहार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जॉइंट सेशन को एड्रेस करते हुए, पूर्व प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने पुराने नालंदा को फिर से शुरू करने का प्रपोजल दिया. पुराने नालंदा को फिर से बनाने के लिए एक ही समय में कई आइडिया आए. सिंगापुर सरकार से जनवरी 2007 में फिलीपींस में ईस्ट एशिया समिट (EAS) के 16 मेंबर देशों के लीडर्स से और अक्टूबर 2009 में थाईलैंड में चौथे ईएएस में.
भारत की संसद ने 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया और सितंबर 2014 में स्टूडेंट्स के पहले बैच का एडमिशन हुआ. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लीडरशिप में बिहार सरकार ने यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए एक खास जगह पर 455 एकड़ जमीन दी. इससे मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई और 2017 से 2023 तक नए कैंपस में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया गया.
सदियों से विचार, साधु, व्यापारी और किताबें नालंदा और उन इलाकों के बीच आती-जाती रहीं जो अब इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया और म्यांमार हैं. नालंदा में साउथईस्ट एशियन स्टडीज को शुरू करके, भारत ने साझा बौद्ध और सभ्यता की विरासत को सिर्फ ऐतिहासिक यादों के तौर पर नहीं, बल्कि एक जीवंत पुल के तौर पर सामने रखा है.
इन देशों के एकेडमिक एक्सचेंज, फेलोशिप और विजिटिंग स्कॉलर लोगों के बीच ऐसे लिंक बना सकते हैं जो ऑफिशियल डिप्लोमेसी से भी ज़्यादा समय तक चलते हैं. कल्चरल डिप्लोमेसी को एक इंस्टीट्यूशनल जगह मिलती है जो कॉन्फ्रेंस, भाषा प्रोग्राम, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज और हेरिटेज रिसर्च को क्यूरेट कर सकती है. यह सॉफ्ट पावर है जो सीधे नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लक्ष्यों से जुड़ी है.
नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चाइना स्टडीज के प्रोफेसर श्रीकांत कोंडापल्ली के अनुसार नालंदा यूनिवर्सिटी में सेंटर फ़ॉर साउथईस्ट एशियन स्टडीज बनाना सही है. कोंडापल्ली ने ईटीवी भारत को बताया, 'भगवान बुद्ध की ज्ञान की जगह, बोधगया, दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से कई बौद्ध टूरिस्ट आते हैं. नया सेंटर प्रोफेशनल पढ़ाई, रिसर्च और टीचिंग को बढ़ावा देगा. यह बौद्ध धर्म पर नॉलेज शेयरिंग को और आगे बढ़ाएगा.'
उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तुर्क मिलिट्री जनरल मुहम्मद बख्तियार खिलजी ने लगभग 1200 सीई में नालंदा यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया था. उसके हमले में उसकी बड़ी लाइब्रेरी जला दी गई, मठ तोड़ दिए गए और भिक्षुओं का कत्लेआम हुआ, जिससे उत्तर भारत में बौद्ध स्कॉलरशिप को बड़ा झटका लगा.
कोंडापल्ली ने बताया, 'नालंदा यूनिवर्सिटी के तबाह होने के बाद बची हुई मैन्युस्क्रिप्ट्स का एकमात्र रिपॉजिटरी चीन के पास है. ये डुनहुआंग और लुओयांग गुफाओं में स्टोर हैं. ये ज्यादातर प्राकृत और पाली भाषाओं में हैं और कुछ संस्कृत में हैं. इनका अभी ट्रांसलेशन होना बाकी है.'
उन्होंने आगे बताया कि चीन ने इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक्सेस नहीं दिया है. उन्होंने कहा, 'हमें नहीं पता कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या है. उस समय के इंडिया-चाइना पॉलिटिक्स या बॉर्डर इशूज का जिक्र हो सकता है. इसीलिए चीन खुल नहीं रहा है.'
कोंडापल्ली ने कहा कि यह नया सेंटर इंडिया और म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे बड़ी बौद्ध आबादी वाले साउथईस्ट एशियाई देशों के बीच रिश्तों को बढ़ावा देगा. साथ ही कोंडापल्ली ने इस बात की ओर भी इशारा किया कि मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी शुरुआत के समय से सिर्फ 20 साल पुरानी है. उन्होंने कहा, 'किसी यूनिवर्सिटी को नॉलेज पैदा करने में 50-60 साल लगते हैं.'
साउथईस्ट एशिया इंडो-पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स के सेंटर में है. नया सेंटर साउथ चाइना सी डिस्प्यूट्स और मैरीटाइम लॉ, सप्लाई चेन्स और ट्रेड कॉरिडोर्स, कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स, डिजिटल इकॉनमी और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स, और क्लाइमेट रेजिलिएंस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट पर रिसर्च कर सकता है और डायलॉग्स होस्ट कर सकता है.
एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अक्सर खुलकर बातचीत के लिए न्यूट्रल प्लेटफॉर्म देते हैं जो फॉर्मल डिप्लोमैटिक माहौल में मुमकिन नहीं हो पाता. शिलांग के एशियन कॉन्फ्लुएंस थिंक टैंक के फेलो के. योमे ने बताया कि साउथ-ईस्ट एशिया के साथ भारत के रिश्ते नई दिल्ली की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर टिके हैं.
योमे ने कहा, 'नालंदा यूनिवर्सिटी में ऐसा सेंटर खोला जाना इस बात का इशारा है कि भारत सरकार साउथ-ईस्ट एशिया के साथ अपने ऐतिहासिक और सिविलाइजेशनल रिश्तों को बनाए रखने को लेकर सीरियस है. डिप्लोमैटिक लेवल पर मकसद यह मैसेज देना है कि भारत साउथ-ईस्ट एशिया के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने का इच्छुक है, न सिर्फ पॉलिसी लेवल पर बल्कि लोगों के बीच आपसी रिश्ते के लेवल पर भी.'
उन्होंने कहा कि हाल के सालों में भारत और साउथ-ईस्ट एशिया के बीच पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिश्तों में तेजी आई है. योमे ने कहा, 'दोनों पक्षों का इंडो-पैसिफिक पर एक जैसा नजरिया है. नालंदा यूनिवर्सिटी जैसा सेंटर इस इलाके के बारे में भी दोनों पक्षों के लोगों के नजरिए को एक जैसा करने में मदद कर सकता है.
कुल मिलाकर नालंदा यूनिवर्सिटी में साउथईस्ट एशियन स्टडीज सेंटर सिर्फ एक एकेडमिक पहल से कहीं ज़्यादा है. यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक स्ट्रेटेजिक टूल है जो सिविलाइजेशनल कनेक्ट, नॉलेज डिप्लोमेसी, पॉलिसी रिसर्च, लोगों के बीच संबंध और इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटेजिक सोच को मिलाता है.
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