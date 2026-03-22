सरकार ने घरेलू हवाई किराए से हटाई कैपिंग, बढ़ सकता है फ्लाइट का किराया
सरकार ने घरेलू हवाई किरायों पर लगी कैपिंग को हटा दिया. पिछले साल इंडिगो की उड़ानों में आई रुकावटों के बाद लागू किया गया था.
Published : March 22, 2026 at 9:21 AM IST
नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) 23 मार्च से घरेलू हवाई किराए पर लगी अस्थायी सीमा हटा दिया है. यह फैसला उड़ानों के संचालन में स्थिरता आने और क्षमता बहाल होने के बाद लिया गया है.
ये पाबंदियां असल में दिसंबर 2025 में लगाई गई थी. ऐसा तब हुआ जब इंडियो ने बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द कर दी थी जिससे सीटों की भारी कमी हो गई और प्रमुख घरेलू रूटों पर हवाई किराए आसमान छूने लगे. सूत्रों ने बताया कि इन पाबंदियों के हटने से किराए तय करने का तरीका फिर से बाजार-आधारित मॉडल पर लौट आएगा.
किराए की सीमा हटाते समय, मंत्रालय ने एयरलाइनों को चेतावनी दी कि वे उचित और पारदर्शी किराया रखें और अगर किराए में बेवजह बढ़ोतरी होती है, तो नियामक दखल की चेतावनी भी दी. नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) लगातार, रीयल-टाइम में किराए पर नजर रखेगा.
इससे पहले, 6 दिसंबर 2025 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मौजूदा व्यवधान के दौरान कुछ एयरलाइनों द्वारा बहुत ज्यादा किराया वसूले जाने की चिंताओं को गंभीरता से लिया था. यात्रियों को किसी भी तरह की मनमानी कीमत वसूली से बचाने के लिए मंत्रालय ने अपनी नियामक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए यह सुनिश्चित किया है कि सभी प्रभावित रूटों पर किराया उचित और सही हो.
सभी एयरलाइनों को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया, जिसमें उन्हें अब तय की गई किराए की सीमाओं का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया गया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये सीमाएं तब तक लागू रहनी थी जब तक स्थिति पूरी तरह से सामान्य नहीं हो जाती.
इस निर्देश का मकसद बाजार में किराए को लेकर अनुशासन बनाए रखना, मुश्किल में फंसे यात्रियों का किसी भी तरह से शोषण होने से रोकना, और यह सुनिश्चित करना था कि जिन नागरिकों को तुरंत यात्रा करने की जरूरत है जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल हैं.
उन्हें इस दौरान किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े. मंत्रालय ने वादा किया कि वह रीयल-टाइम डेटा और एयरलाइनों तथा ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म के साथ सक्रिय समन्वय के जरिए किराए के स्तर पर लगातार बारीकी से नजर रखेगा.