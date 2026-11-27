मोदी-शाह-नबीन से लेकर राज्यस्तरीय नेताओं तक: भाजपा ने चुनावों के लिए तैयार की प्रचारकों की सूची
भाजपा ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रचारकों की सूची तैयार कर ली है.
By PTI
Published : November 27, 2026 at 6:09 PM IST
नई दिल्ली : पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी (BJP) जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्य स्तर के नेताओं तक अपने सभी प्रमुख प्रचारकों पर निर्भर रहेगी.
उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले इन विधानसभा चुनावों में कुल 690 सीटों पर मतदान होगा. कई राजनीतिक विश्लेषक इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं. इसकी मुख्य वजह उत्तर प्रदेश है, जहां से लोकसभा में सबसे अधिक 80 सांसद चुने जाते हैं.
भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी. वहीं, पंजाब में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए उसने अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापस शामिल कर लिया है.
किसी भी चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन सहित अन्य प्रमुख केंद्रीय नेताओं पर भी निर्भर रहेगी.
वर्ष 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में कुल 690 सीटों पर मतदान होगा. इनमें उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 सीटें शामिल हैं.
पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा के लिए 27 और 28 नवंबर को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित करेगी. भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह पहली औपचारिक बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे.
इन राज्यों में भाजपा का राजनीतिक सफर अलग-अलग रहा है. उत्तर प्रदेश में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में सत्ता में वापसी की और 2022 में भी सत्ता बरकरार रखी. उत्तराखंड में भाजपा ने 2017 में सरकार बनाई और 2022 में दोबारा सत्ता में आई.
गोवा में भाजपा 2012 से सत्ता में है और फिलहाल प्रमोद सावंत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. मणिपुर में भाजपा ने 2017 में पहली बार सरकार बनाई और 2022 में दोबारा सत्ता में आई. जातीय हिंसा के बीच कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद पार्टी ने फरवरी 2026 में युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के साथ फिर से सरकार बनाई.
पंजाब का राजनीतिक परिदृश्य इससे अलग है. 2020 में तीन केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर शिरोमणि अकाली दल के साथ लंबे समय का गठबंधन टूटने के बाद भाजपा ने 2022 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा था. अब 2027 के चुनाव से पहले उसने क्षेत्रीय दल के साथ फिर से गठबंधन कर लिया है.
राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी भाजपा के प्रमुख चुनाव प्रचारक बने हुए हैं, जबकि अमित शाह चुनावी रणनीति और राजनीतिक प्रबंधन की अहम जिम्मेदारी संभालते हैं. नितिन नबीन केंद्रीय नेतृत्व और राज्य इकाइयों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी देख रहे हैं, वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बी एल संतोष संगठन से जुड़े मामलों को संभाल रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार अभियान की अगुवाई करेंगे. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक राज्य के प्रमुख नेताओं में शामिल होंगे. भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े राज्य के प्रभारी हैं.
पंजाब में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और राज्य प्रभारी सतीश पूनिया पार्टी के प्रमुख चेहरों में शामिल हैं. पंजाब में चुनाव प्रचार के दौरान उसके सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के नेता, जिनमें पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी शामिल हैं, की भी अहम भूमिका होगी. भाजपा पहले ही अकाली दल को राज्य में ‘बड़ा भाई’ बता चुकी है.
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की अगुवाई कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नेता राम माधव संगठनात्मक तैयारियों की देखरेख कर रहे हैं. राज्य के कई सांसद भी अहम भूमिका निभाएंगे. इनमें गढ़वाल से सांसद और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी प्रमुख हैं. पार्टी की कोशिश राज्य में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने की है.
गोवा में प्रमोद सावंत पार्टी का प्रमुख चेहरा हैं, जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री भारती पवार राज्य की प्रभारी हैं. मणिपुर में मुख्यमंत्री युमनाम सिंह और राज्य प्रभारी राजदीप रॉय पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल हैं.
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