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मोदी-शाह-नबीन से लेकर राज्यस्तरीय नेताओं तक: भाजपा ने चुनावों के लिए तैयार की प्रचारकों की सूची

पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन व गृह मंत्री अमित शाह. ( file photo-ANI )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली : पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी (BJP) जोर शोर से चुनाव प्रचार अभियान चलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्य स्तर के नेताओं तक अपने सभी प्रमुख प्रचारकों पर निर्भर रहेगी.

उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने वाले इन विधानसभा चुनावों में कुल 690 सीटों पर मतदान होगा. कई राजनीतिक विश्लेषक इन चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल मान रहे हैं. इसकी मुख्य वजह उत्तर प्रदेश है, जहां से लोकसभा में सबसे अधिक 80 सांसद चुने जाते हैं.

भाजपा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरा जोर लगाएगी. वहीं, पंजाब में फिर से सत्ता हासिल करने के लिए उसने अपने सबसे पुराने सहयोगी शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में वापस शामिल कर लिया है. किसी भी चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन सहित अन्य प्रमुख केंद्रीय नेताओं पर भी निर्भर रहेगी. वर्ष 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में कुल 690 सीटों पर मतदान होगा. इनमें उत्तर प्रदेश की 403, पंजाब की 117, उत्तराखंड की 70, मणिपुर की 60 और गोवा की 40 सीटें शामिल हैं. पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों, संगठन को मजबूत करने और चुनाव प्रचार की रणनीति पर चर्चा के लिए 27 और 28 नवंबर को अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित करेगी. भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय पदाधिकारियों की यह पहली औपचारिक बैठक होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे. इन राज्यों में भाजपा का राजनीतिक सफर अलग-अलग रहा है. उत्तर प्रदेश में पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2017 में सत्ता में वापसी की और 2022 में भी सत्ता बरकरार रखी. उत्तराखंड में भाजपा ने 2017 में सरकार बनाई और 2022 में दोबारा सत्ता में आई. गोवा में भाजपा 2012 से सत्ता में है और फिलहाल प्रमोद सावंत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. मणिपुर में भाजपा ने 2017 में पहली बार सरकार बनाई और 2022 में दोबारा सत्ता में आई. जातीय हिंसा के बीच कुछ समय तक राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद पार्टी ने फरवरी 2026 में युमनाम खेमचंद सिंह को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के साथ फिर से सरकार बनाई.