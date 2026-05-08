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दूसरों के घरों में बर्तन मांजने से लेकर विधायक बनने तक का सफर, जानें कौन हैं BJP की कलिता माजी

कृष्णा ने बताया कि, 2026 के चुनाव का टिकट मिलने के बाद भी, कलिता माजी ने एक और हफ्ते तक काम करना जारी रखा. लेकिन, उसे अक्सर चुनाव प्रचार के काम के लिए अचानक भागना पड़ता था. आखिर में, हमने उससे कहा कि वह नौकरी की चिंता करना छोड़ दे और चुनाव पर ध्यान दो." उन्होंने कहा कि, कलिता का संघर्ष कभी आसान नहीं था. उसने बिना थके काम किया. वह जो भी जिम्मेदारी लेती है, उसे पूरा करती है. सबसे जरूरी बात वह लोगों को महत्व देती है.

सालों तक, कलिता ने राजनीतिक काम और गुजारे के लिए दो पैसों की जद्दोजहद में बड़ी कठिनाई से दिन गुजारे. कृष्णा का कहना था कि, कलिता 2011 से उनके घर पर काम कर रही थी. 2021 के चुनाव में उसने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और तीन महीने तक काम बंद कर दिया. वह चुनाव हार गई और फिर काम पर लौट आई.

जो लोग कभी उन्हें काम पर रखते थे, वे अब अपनी भावनाओं को काबू में रखने के लिए जूझ रहे हैं. उनमें कृष्णा पात्रा भी हैं, जो कहती हैं कि वह कलिता को बेटी की तरह प्यार करती थीं. कृष्णा ने कहा, "कलिता बहुत जिम्मेदार महिला हैं. वह हर मुश्किल में हमारे परिवार के साथ खड़ी रहीं. उसने मेरे पति को अपने पिता की तरह माना. अब वह हमें छोड़कर चली जाएगी. इससे दुख होता है. लेकिन हम उससे अब अपने घर में काम करते रहने के लिए कैसे कह सकते हैं."

कलिता का राजनीतिक सफर 2014 में भाजपा के लिए एक बूथ वर्कर के तौर पर चुपचाप शुरू हुआ, उस समय जब बंगाल में पार्टी की संगठनात्मक मौजूदगी बहुत कम थी. उन्होंने कहा, "2014 से, मैंने बूथ स्तर पर काम किया है." "मैंने बेइज्जती, तकलीफ झेली है. अब मैं चाहती हूं कि इलाके में शांति लौट आए... मैं अशांति नहीं चाहती. उन्होंने कहा कि, आम लोग इज्जत से जीने के हकदार हैं."

जीत के बाद जब ईटीवी भारत की टीम कलिता के घर पहुंची, तो उन्होंने धीरे से कुछ कहा. उनकी आवाज में भावनाएं भरी हुई थीं. उन्होंने कहा कि, इस जीत का श्रेय उनको नहीं जाता है. यह जीत लोगों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद की है. कलिता ने कहा, "2021 में, मैं उनसे पहली बार मिली. उन्होंने मुझे 'बहन' कहा. मैंने उनके पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया. आज, मुझे लगता है कि उन आशीर्वादों का फल मिला है."

जीत का जश्न है, चुनाव जीतने के बाद लोगों ने कलिता माजी को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया (ETV Bharat)

शुरुआत में उनकी उम्मीदवारी भी पक्की नहीं थी. वोटर रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान, कलिता का नाम 'अंडर एडजुडिकेशन' के तौर पर मार्क किया गया था. आखिरकार, उनका नाम वोटर लिस्ट में वापस आ गया. आज, वही औरत बंगाल की पॉलिटिकल बातचीत के केंद्र में है.

पड़ोसी भगवा स्कार्फ लिए उनके आंगन के बाहर इकट्ठा होते हैं, उस महिला का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं जिसकी जिंदगी 4 मई को रातों-रात बदल गई. तब से कलिता के दिनों की लय बदल गई है. वह महिला जो कभी दूसरों के घरों में फर्श साफ करने और बर्तन धोने जाती थी, अब वही घर उसके दरवाजे पर अर्जी और आग्रह लेकर दस्तक देते हैं, और उसके साइन और समर्थन की उम्मीद करते हैं. जी हां, एक चुनाव ने कलिता माजी की किस्मत बदल दी है.

इस मामूली घर में रहने वाली कलिता माजी विधानसभा चुनाव जीतकर बीजेपी की विधायक बन गई हैं. कलिता माजी सिर्फ एक महीने पहले तक, वह दूसरों के घरों में घरेलू मदद का काम कर रही थी. आज, कलिता औशग्राम विधानसभा सीट से नई चुनी गई प्रतिनिधि हैं, जो बंगाल में भाजपा की जबरदस्त जीत के सबसे अनदेखे चेहरों में से एक हैं.

बता दें कि, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में जबरदस्त जीत हासिल करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के राज को खत्म कर दिया. इन सबके बीच पूर्व बर्धमान में औशग्राम के पत्रापारा इलाके में स्थित एक मामूली घर की किस्मत बदल गई.

औशग्राम: पश्चिम बंगाल की कलिता माजी, जो कभी दूसरे के घरों में जाकर फर्श और बर्तन साफ करके अपने परिवार का पेट पालती थीं. आज वह भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतकर देश की सेवा करने जा रही हैं. बंगाल की एक ऐसी गरीब घर की महिला की कहानी, जिन्होंने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है.

अब तक, कलिता की जिंदगी एक संघर्षरत घर को संभालने के इर्द-गिर्द घूमती थी. जल्द ही, वह पश्चिम बंगाल विधानसभा के पवित्र गलियारों से गुजरेंगी. कृष्णा ने कहा, "एक घर को संभालने का मतलब है चार लोगों को संभालना, लेकिन विधानसभा का मतलब है पूरी जनता की उम्मीदों को संभालना. मेरा मानना ​​है कि वह दोनों को संभाल सकती है."

कलिता की जिंदगी लंबे समय से तंगी में गुजरी है. वह पूर्व बर्धमान जिले में गुस्करा नगर पालिका की सीमा के अंदर पात्रापारा के वार्ड नंबर 3 में रहती हैं. उनका मायका मंगलकोट के दीक्षो गांव में है. उनके पति प्लंबर का काम करते हैं और उनका बेटा हायर सेकेंडरी एग्जाम की तैयारी कर रहा है.

कलिता का परिवार ऐसा है, जहां पैसे की तंगी हमेशा एक लगातार साथी रही है. कलिता ने कहा, "हमारा घर संघर्षों से भरा है. मेरे पति एक ऐसे परिवार से हैं जहां उनके तीन भाई और पांच बहनें हैं. हमारी जिम्मेदारियां थीं, शादियां करनी थीं, पेट भी पालना था. इसीलिए मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू किया. मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊंगी. सच कहूं तो, मुझे राजनीतिक की समझ भी नहीं थी.

फिर पॉलिटिक्स उनकी जिंदगी में कैसे आई. इस पर उन्होंने धीरे से कहा, "मेरे ससुर ने मुझे हिम्मत दी. उन्होंने मुझसे लोगों के लिए काम करने, उनके साथ खड़े रहने को कहा. आज मुझे उनकी बहुत याद आती है. काश वे यह दिन देखने के लिए जिंदा होते." आम लोगों की मुश्किलें देखकर कलिता धीरे-धीरे सार्वजनिक जीवन की तरफ अनवरत बढ़ती चली गईं.

स्थानीय बीजेपी कार्यों के जरिए, उन्होंने घर का काम करते हुए राजनीति में भी हाथ आजमाना शुरू कर दिया. हर महीने के आखिर में, बहुत मेहनत करने के बाद, वह मुश्किल से 2,500 रुपये कमा पाती थीं, जिससे परिवार का गुजारा चल सके. आज वह एक चुनी हुई प्रतिनिधि हैं और बस एक आखिरी कदम बाकी है, वह है... बंगाल विधानसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लेना.

9 मई को, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रवींद्र जयंती उत्सव के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के कई सीनियर नेताओं के पार्टी की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है. कलिता भी वहां होंगी. लेकिन उस पल में भी उनकी सादगी भरी जिंदगी की छाप है.

क्या उनके पास इतने बड़े मौके के लिए सही साड़ी है. उनका जवाब था नहीं....

कलिता माजी ने कहा कि, साड़ी खरीदना अब भी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में उन्हें पांच बार सोचना पड़ता है. एक दिल को छू लेने वाले काम में, जिस परिवार के लिए वह हाल तक काम करती थीं, उन्होंने उन्हें वह साड़ी गिफ्ट की है जिसे वह अपने शपथ ग्रहण समारोह में पहनेंगी.

एक दशक से भी ज्यादा समय पहले, जब बंगाल के राजनीतिक माहौल पर पूरी तरह से तृणमूल कांग्रेस का दबदबा था, कलिता एक अनजान जमीनी कार्यकर्ता के तौर पर भाजपा के लिए काम किया. 2021 में, भाजपा ने उन्हें पहली बार औशग्राम सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके लिए कैंपेन किया, और वह प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलीं.

एक ऐसी याद जिसे वह आज भी अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े पलों में से एक मानती हैं. वह चुनाव दिल टूटने के साथ खत्म हुआ. 2021 के चुनाव में वह तृणमूल के उम्मीदवार अभेदानंद थंडर से 11,815 वोटों से हार गईं. लेकिन हार ने उन्हें तोड़ा नहीं.

2026 में, भाजपा ने एक बार फिर औशग्राम की आम घरेलू नौकरानी पर भरोसा किया. इस बार, कलिता ने इतिहास रच दिया. उनके कैंपेन में आज के चुनावों जैसी कोई फिजूलखर्ची नहीं थी. न तो बहुत ज़्यादा फंड था, न ही कोई जबरदस्त संगठनात्मक मशीनरी, वह सुबह दो घरों में घर का काम खत्म करती थीं और बाकी दिन स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ पतली गलियों में घूमते हुए एक बूथ से दूसरे बूथ तक कैंपेन करती थीं.

उनके विरोधी, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार श्यामाप्रसाद लोहार, एक मजबूत पॉलिटिकल हैवीवेट माने जाते थे क्योंकि वह पूर्व बर्धमान जिला परिषद के सभाधिपति थे. कुछ ही विश्लेषक कलिता को एक टक्कर का उम्मीदवार मानते थे. लेकिन आखिर में, कलिता माजी ही आखिरी मुस्कान थीं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी जिंदगी का हर पन्ना संघर्ष से बना है. उस संघर्ष ने उन्हें कभी आगे बढ़ने से नहीं रोका. घरेलू कामगार से विधायक बनने का उनका सफर अब बंगाल में कई लोगों को लगभग काल्पनिक लगता है, एक असल जिंदगी की कहानी जो हिम्मत, विश्वास और लगातार कड़ी मेहनत से बनी है.

जब उनसे पूछा गया कि शपथ ग्रहण समारोह में देश के कुछ सबसे ताकतवर नेताओं से मिलकर उन्हें कैसा लगेगा, तो कलिता का जवाब बहुत आसान था. उन्होंने कहा, "सबसे पहले, मैं प्रधानमंत्री के पैर छूऊंगी." "वह मेरे लिए भगवान जैसे हैं. उनके आशीर्वाद की वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर हूं."

4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में, भाजपा ने पूरे राज्य में 207 सीटों पर जबरदस्त जीत हासिल की. ​​इनमें से एक जीत पूर्व बर्धमान के औशग्राम चुनाव क्षेत्र से मिली, जहां कलिता माजी ने 1,07,692 वोट हासिल किए और तृणमूल के श्यामाप्रसाद लोहार को 12,535 वोटों से हराया.

कलिता माजी की कहानी राजनीति कम और कविता जैसी ज्यादा है. यह एक आम गांव की महिला की कहानी है जिसने हालात के आगे हार मानने से मना कर दिया, और ऐसा करके उन्होंने हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बदल दी. जल्द ही, वह कोलकाता में ऐतिहासिक ईडन गार्डन के पार शानदार विधानसभा भवन में जाएंगी. किसी और के घर में घुसने वाली मजदूर के तौर पर नहीं, बल्कि हजारों लोगों की उम्मीदों को लेकर चलने वाली एक सांसद के तौर पर जाएंगी.

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