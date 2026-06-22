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शराबबंदी के बाद 'सूखे नशे' की चपेट में बिहार, ड्रग्स के बढ़ते आंकड़े और गिरफ्त में युवा पीढ़ी

बढ़ता ड्रग्स का नेटवर्क: बिहार की भौगोलिक स्थिति तस्करों के लिए मुफीद मानी जा रही है. राज्य की सीमा नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़ी है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों और पश्चिम बंगाल के जरिए म्यांमार से आने वाले सिंथेटिक ड्रग्स का रास्ता भी बिहार तक पहुंच रहा है. जांच एजेंसियों के अनुसार तस्कर छोटे-छोटे मॉड्यूल में काम कर रहे हैं, ताकि पुलिस की नजर से बचा जा सके.

20 मामले दर्ज किए गए और 30 तस्करों को गिरफ्तार किया गया. इस अवधि में 404 किलो गांजा, 304 ग्राम ब्राउन शुगर, 133 ग्राम स्मैक और 808 ग्राम मार्फिन जब्त की गई है. अधिकारियों के अनुसार, ड्रग्स तस्करी के खिलाफ कार्रवाई को और तेज किया जा रहा है.

किशनगंज बना हब: भारत-नेपाल व बंगाल सीमा से सटे बिहार के सीमांचल का किशनगंज जिला ही ड्रग्स तस्करी की भयावहता समझने के लिए काफी है. इस साल जनवरी से बीते 15 अप्रैल तक भारी मात्रा में गांजा, ब्राउन शुगर, स्मैक और मार्फिन (नशीली टैबलेट) बरामद की गई.

"हमें केवल इतना ही पता होता है कि एक पैकेट है, जिसे किसी छोटे स्टेशन या आउटर पर उतरकर किसी को सौंप देना है. रिसीव करने वाला कोड बताता है. पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन मास्टरमाइंड के पकड़ से बाहर रहने के कारण धंधा बदस्तूर चालू रहता है." - गिरफ्तार तस्कर का बयान

नॉर्थ ईस्ट-नेपाल से आ रहा ड्रग्स: इसकी पूरी सप्लाई चेन बनी हुई है. नेपाल व नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से सप्लाई के कारण ही सीमांचल के इलाके इससे ज्यादा प्रभावित हैं. कुछ दिन पहले भी पटना पुलिस की एक कार्रवाई में करीब पांच किलो हेरोइन और स्मैक के साथ दो लोग पकड़े गए थे. इन्होंने पूछताछ में बताया था कि मुख्य सप्लायर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में बैठा है. वहां से ट्रेन के जरिए इसे पटना लाया गया था.

नेपाल और म्यांमार के जरिए ड्रग्स का कारोबार: मादक पदार्थों की तस्करी और युवाओं में नशे की बढ़ती लत ने सरकार को चिंता में डाल दिया है. बिहार के युवा तक अब हेरोइन, स्मैक, गांजा, सिंथेटिक ड्रग्स, कोरेक्स जैसे कफ सिरप, नशीले इंजेक्शन और 'जॉम्बी ड्रग' तक की पहुंच आसान होती जा रही है. सीमावर्ती राज्य और नेपाल-बांग्लादेश बॉर्डर और म्यांमार से संचालित नेटवर्क ने इस अवैध कारोबार को संगठित रूप दे दिया है.

5 करोड़ युवाओं के भविष्य पर खतरा: बिहार की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है. NCRB के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 15 से 35 साल के युवाओं की संख्या लगभग 5 करोड़ है, जो कुल आबादी का लगभग 32% हिस्सा है. लेकिन आज इसी युवा पीढ़ी का एक बड़ा हिस्सा नशे के इस नए और जानलेवा जाल में फंसता जा रहा है. हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि कभी 'उड़ता पंजाब' की चर्चा करने वाला देश, अब 'उड़ता बिहार' के खौफनाक मंजर को देख रहा है.

संसद में गूंजा मामला: 3 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने इस मुद्दे उठाते हुए कहा था, "जब से बिहार ड्राई स्टेट घोषित हुआ है, तब से पूरे बिहार में सूखा ड्रग्स सरेआम फैल रहा है. यहां के बच्चे भी सूखे ड्रग्स की चपेट में हैं." हमारा सवाल है, बिहार में कितने जिले नशे की चपेट में हैं? सवाल यह भी है कि ड्राई स्टेट घोषित होने के बावजूद बिहार में सूखा ड्रग्स कहां से आ रहा है?

सॉफ्ट टारगेट बनी राजधानी: पुलिस मुख्यालय के आंकड़े बताते हैं कि 2023 से फरवरी 2026 तक केवल पटना जिले में 137 किलोग्राम से अधिक स्मैक, हेरोइन और ब्राउन शुगर की बरामदगी हुई. इससे कई गुना अधिक गांजा, कोडीनयुक्त कफ सिरप और चरस पकड़े गए.

नशीले इंजेक्शनों का डार्क स्पॉट बना बिहार: राष्ट्रीय स्तर पर जब्त किए गए 2,75,272 नशीले इंजेक्शनों में से अकेले बिहार से 63,208 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जो राज्य में फैलते खतरनाक जाल को दिखाता है. कुल मिलाकर 25% इंजेक्शन का इस्तेमाल बिहार में किया जा रहा है.

नारकोटिस्क कंट्रोल ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार , साल 2015 में 14.37 किलो गांजा, 1.12 किलो हेरोइन और 1.97 किलो अफीम जब्त किया गया. वहीं 10 सालों में इसमें भारी इजाफा हुआ साल 2025 में 28 हजार किलो गांजा, 2400 किलो अफीम, फॉपी स्ट्रा, 3.25 लाख कोडीनयुक्त कफ सिरप की बोतलें, और 3.48 लाख नशीले टैबलेट जब्त किए गए. 23 अप्रैल 2026 तक गांजा 21,024.37 किलो, चरस 54.048 किलो, हेरोइन, ब्राउन शुगर, स्मैक 51.9 किलो, ओपियम 59.351 किलो, टैबलेट-कैपसूल 9,06,907, इंजेक्शन 3,45,309 और कफ सिरफ की 2,82,960 बोतलें बरामद की गईं.

11 साल का खौफनाक सफर: साल 2015 में जहां महज कुछ किलो गांजा और हेरोइन पकड़ी जाती थी, वहीं 2025 आते-आते यह आंकड़ा 28 हजार किलो गांजा और लाखों नशीली गोलियों-सिरप तक पहुंच गया. 23 अप्रैल 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार 21,024.37 किलो गांजा और 54.048 किलो चरस के साथ सूखे नशे का बड़ा जखीरा बरामद किया गया.

हैरान करने वाले ये आंकड़े: शराबबंदी लागू होने के बाद से बिहार में एनडीपीएस के मामलों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है. साल 2019 में 697 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2020 में 964 मामले, साल 2021 में 1469 मामले, साल 2022 में 1823 मामले, साल 2023 में 2126 मामले और 2024 में 2,411 मामले दर्ज किए गए हैं. पांच-छह साल में करीब 150 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

लगातार बढ़ता ग्राफ: 2024 में प्रति महीने औसतन 2 लाख 80 हजार 425 लीटर शराब जब्त की गई. वहीं 2025 में बढ़कर 3 लाख 14 हजार 110 लीटर हो गई. 2026 में प्रति महीने औसतन 3 लाख 70 हजार 684 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है. यानी 2024 की तुलना में 2025 में 9 फीसदी अधिक शराब बरामदगी हुई. जबकि 2025 की तुलना में 2026 में 18 प्रतिशत अधिक शराब बरामदगी की गई.

कब कितनी शराब हुई जब्त: राज्य में शराबबंदी के बाद से अवैध शराब जब्त करने का सिलसिला जारी है. बिहार सरकार के मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के अनुसार 2016-17 में 21.25 लाख लीटर शराब, 2018 में 21.93 लाख लीटर, 2019 में 32.64 लाख लीटर, 2020 में 32.51 लाख लीटर, 2021 में 45.37 लाख लीटर, 2022 में 33.27 लाख लीटर, 2023 में 39.63 लाख लीटर, 2024 में 34.61 लाख लीटर, 2025 में 37.75 लाख लीटर और 2026 (मई तक): 17.36 लाख लीटर शराब बरामद किया गया है.

बंद हुईं बोतलें तो चालू हुआ सूखा नशा : साल 2016 में बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई थी. नीतीश कुमार के इस फैसले के बाद से प्रदेश में शराब पर पूरी तरह से बैन हो गया. ऐसे में युवा खासकर बच्चे सूखे नशे की ओर अपना रुख करने लगे. आज बिहार में सूखा नशा भयावह रूप ले चुका है. इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है. शराबबंदी के बाद सूखे नशे का बढ़ता दायरा और आंकड़ा चौंकाने वाला है.

''नशा मुक्ति केन्द्र तो समाधान है, लेकिन इसे जड़ से मिटाने के लिए हमें सूखा नशा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना होगा. चाहे अभिभावक हो या शिक्षक या फिर सामाजिक संगठनो, प्रशासन के साथ मिलकर इस बुराई पर विजय पा सकते हैं.'' - रास बिहारी, सामाजिक कार्यकर्ता

शराबबंदी के बाद सूखे नशे की बुरी लत : नशा मुक्ति केंद्र से जुड़े व सामाजिक कार्यकर्ता रास बिहारी बताते हैं कि राजधानी शराबबंदी के बाद से ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है. शराब दूर हुई तो युवा सूखा नशा की चपेट में आने लगे हैं. बिहार में आज नशा मुक्ति केन्द्रों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि नशा करने वाले बच्चे, युवा और बड़े भी इसके शिकार हो रहे है. हाल के महीने में ब्राउन शुगर के केस भी तेजी से बढ़ रहे है.

"नशा मुक्ति केंद्र में बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब अच्छा लग रहा है. मुझे एहसास है कि अपने परिवार को अपनी हरकतों से बहुत परेशान किया है. अब मैं सब कुछ छोड़ चुका हूं और जीवन में आगे कभी नशा नहीं करने का संकल्प लिया है." - राजकुमार, नशा छोड़ चुके युवा

सूखे नशे के लिए करता था चोरी- राजकुमार : उन्होंने आगे बताया कि प्रतिदिन ₹300 से ₹400 तक का स्मैक पी जाते थे. इसके लिए वह घर से पैसे की भी चोरी कर लेते थे. परिवार वालों ने नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया.

नशा मुक्ति केंद्र में 5 महीने से अपना इलाज करा रहे राजकुमार से जब ईटीवी भारत संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि, कभी मुर्गी फार्म में काम कर लेता था. कभी होटल में, फिर एक फैक्ट्री में नौकरी लग गई. मुर्गी फार्म में बीड़ी की लत लग गई. वहां लोग स्मैक का नशा करते थे. इसके बाद धीरे-धीरे स्मैक की लत लग गई.

पटना: 'शराबबंदी के बाद सूखा नशा लोगों को बर्बाद कर रहा है. मैं बुरी संगति में आकर स्मैक पीने लगा था.' ये कहना है हाजीपुर के रहने वाले राजकुमार का, जो प्राइवेट नौकरी करते थे और सूखे नशे के आदी हो गए थे. सूखे नशे के कारण बर्बाद होती जिंदगी का दर्द उन्होंने ईटीवी भारत की टीम के साथ साझा किया.

अंतरराज्यीय स्तर पर नशीली दवाओं की तस्करी: बिहार के कई जिलों में अवैध ड्रग्स का कारोबार संगठित रूप ले चुका है.पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, गया, भागलपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण जिलों में ड्रग्स का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है. इन जिलों में गांजा, स्मैक और इंजेक्शन ड्रग्स की बरामदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. इसके साथ-साथ गिरफ्तारियां भी हो रही हैं.

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9 जिलों में अफीम की खेती: गया जिले में तो कई बार अफीम की खड़ी फसल भी उजाड़ी जा चुकी है. इसी क्रम में भारत-नेपाल सीमा पर जाली करेंसी, मानव व मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध आवाजाही को रोकने के लिए बिहार पुलिस की चार नई स्पेशल यूनिट तैनात की गई है. साथ ही, स्पेशल टास्क फोर्स की ड्रोन सेल ने एरियल सर्विलांस और ड्रोन मैपिंग से नौ जिलों में 423 किलोमीटर का सर्वे कर 63 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया है.

200 से 300 रुपये में मिल जाता है ड्रग्स: बिहार में हाल के कुछ वर्षों में मादक पदार्थों की बड़ी खेप की बरामदगी भी हुई है. राज्य के अंदर हजारों किलो गांजा, हेरोइन और ब्राउन शुगर के आलावे कोडीन युक्त कफ सिरप की खेप पकड़ी गई है. बिहार के युवा शराब नहीं मिलने या फिर महंगी मिलने की स्थिति में सस्ता नशा कर रहे हैं. ₹100, ₹200 या फिर ₹300 में युवाओं को गांजा स्मैक या फिर इंजेक्शन उपलब्ध हो जाता है.

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शराबबंदी के बाद अवैध नेटवर्क: नेपाल बॉर्डर से सिंथेटिक ड्रग्स की सप्लाई के इनपुट मिले हैं. एनसीबी और बिहार पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में ड्रग्स के मामलों में गिरफ्तारी और जब्ती दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है. पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि शराबबंदी के बाद अवैध नेटवर्क ने मादक पदार्थों की ओर तेजी से रुख किया है.

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जॉम्बी ड्रग से बढ़ी चिंता: बिहार में हाल के वर्षों में 'जॉम्बी ड्रग' शब्द चर्चा में आया है. इसमें नशीले इंजेक्शन, दर्द निवारक दवाओं का दुरुपयोग, कैमिकल मिश्रित पदार्थ और सिंथेटिक नशे के तत्व शामिल हैं. डॉक्टरों के अनुसार ऐसे नशे का असर सीधे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है.

जॉम्बी ड्रग के सेवन से युवा एक ही पोजीशन में खड़े रहते हैं अगर झुके हैं तो झुके हुए ही रह जाते हैं. पटना के सड़कों पर ऐसा नजारा देखा जा सकता है. नेपाल और म्यांमार के रास्ते जॉम्बी ड्रग भी बिहार पहुंच रहा है.

क्या होता है जॉम्बी ड्रग? : जॉम्बी ड्रग मुख्य रूप से जाइलाज़ीन नाम के खतरनाक केमिकल को कहा जाता है. यह इंसानों के लिए नहीं होता है, बल्कि घोड़ों और गायों जैसे बड़े जानवरों को बेहोश या शांत करने के लिए उपयोग होने वाली दवा है.

गिरफ्त में तस्कर (ETV Bharat)

रोगों के शिकार हो रहे हैं युवा : सस्ते और अवैध नशे के सेवन से युवाओं के शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है. उदाहरण के तौर पर शरीर पर नियंत्रण खत्म होना, मानसिक असंतुलन, हिंसक व्यवहार, युवाओं में अवसाद, आत्मघाती प्रवृत्ति,अपराध की ओर झुकाव जैसी प्रवृत्ति युवाओं के अंदर आ रही है. बड़ी संख्या में युवा या तो रोग का शिकार हो रहे हैं या फिर आत्महत्या कर रहे हैं.

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नशे की सुई से बढ़ता एड्स का खतरा: एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में एचआईवी के कुल 1.06 लाख मरीजों में से 11,836 लोग ऐसे हैं, जो नशे की सुई के कारण संक्रमित हुए हैं. दरअसल, सूखा नशा महंगा होने के कारण एक ही सिरिंज से कई लोग नशा करते हैं. अगर उनमें कोई एक भी एचआईवी संक्रमित हो तो कई और लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं.

"एविल और स्मैक को पहले लिक्विड बनाते हैं और फिर उसका इंजेक्शन बारी-बारी से कई लोग लेते हैं. साझा तौर पर इस्तेमाल करने के कारण वे एचआईवी पॉजिटिव हो जाते हैं. नशे की तलब में कुछ नहीं सूझता है."- एक संक्रमित शख्स का बयान

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NDPS मामले में 1806 हुए गिरफ्तार: बिहार पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कई ऐसे गिरोहों का खुलासा किया है, जिनके तार नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मणिपुर और मिजोरम से जुड़े पाए गए हैं. कई मामलों में ड्रग्स की होम डिलीवरी और सोशल मीडिया ऐप के जरिए सप्लाई चेन चलाने की पुष्टि भी हुई है. साल 2024 में अलग-अलग मामले में कुल मिलाकर 1806 गिरफ्तारियां भी हुई हैं.

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नशा मुक्ति केंद्रों में बढ़ी भीड़: मीडिया रिपोर्ट की मानें तो राज्य के ज्यादातर नशा मुक्ति केंद्र में पहले शराब के मरीज ज्यादा आते थे, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है. शराबबंदी के बाद से नशा मुक्ति केंद्र में आने वाले मरीजों में ज्यादा गांजा और स्मैक के मरीज होते हैं. इसके साथ साथ कोरेक्स, इंजेक्शन, स्मैक और टैबलेट लेने वाले युवाओं की संख्या भी कम नहीं है.

बढ़ी रिहैब सेंटरों की संख्या: इतना ही नहीं राज्य में नशा मुक्ति केंद्र की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है. 2016 तक बिहार में मुश्किल से 13-14 नशा मुक्ति केंद्र थे, जबकि अब सिर्फ पटना में ही 20 से अधिक केंद्र संचालित हो रहे हैं. सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर राज्य में लगभग 200 नशा मुक्ति केंद्र होने का अनुमान है.

नशे का बदलता पैटर्न: राज्य में नशीले पदार्थों की बरामदगी के आंकड़े भी इस बदलते पैटर्न की पुष्टि करते हैं. 2015 में बिहार में 14.37 किलो गांजा,1.12 किलो हेरोइन,1.97 किलो अफीम बरामद हुआ था. वहीं 2025 में यह आंकड़ा लगभग 28,000 किलो गांजा, 2,400 किलो अफीम और पॉपी स्ट्रॉ, 3.25 लाख कोडीनयुक्त कफ सिरप की बोतलें और 3.48 लाख नशीली टैबलेट तक जब्त की गईं.

साल 2025 में पटना से करोड़ों का इंजेक्शन जब्त: लगभग एक साल पहले पटना में अप्रैल 2025 में एक गोदाम से करोड़ों रुपये के नशीले इंजेक्शन और कफ सिरप बरामद होने की घटना ने इस नेटवर्क की व्यापकता को उजागर किया. विशेषज्ञों का मानना है कि जब्ती के ये आंकड़े केवल संकेत हैं, क्योंकि वास्तविक खपत इससे कहीं अधिक हो सकती है.

गूगल पर नशा मुक्ति केंद्र की तलाश : नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करने वाले शख्स अंकुर कुमार ने कहा कि राजधानी पटना की बात करें तो यहां गूगल पर प्रति महीने 8000 से 15000 सर्च होते हैं जो नशा मुक्ति केंद्र ढूंढने से संबंधित होते हैं. लोग नशा छुड़ाने की तरह-तरह के उपाय ढूंढते हैं. सामान्य तौर पर नशे का आदी होने के बाद लोगों में एग्रेसिवनेस आ जाती है और लोग हिंसक हो जाते हैं. नशा करने के लिए चोरी और छिनतई का काम करने लगते हैं और परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ते हैं.

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"12 से 75 वर्ष के उम्र के नशे के आदि लोगों को उनके परिवार की सहमति से नशा मुक्ति केंद्र में डालते हैं और ऐसे लोगों को तीन से 6 महीने तक केंद्र में रहने की जरूरत होती है. इसके बाद जब यह लोग निकालते हैं तो उनके परिवार जनों से हमलोग कहते हैं कि इससे प्यार से बात कीजिएगा और बीती बातों के लिए कोसिएगा मत. जो परिवार ऐसा करते हैं वहां सफलता 100% देखने को मिली है."- अंकुर कुमार, समाजसेवी

सूखा नशा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी: अर्थशास्त्री डॉक्टर विद्यार्थी विकास कहते हैं कि बिहार के युवा अलग-अलग तरह के नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं. युवाओं में सूखा नशा करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है. राष्ट्रीय स्तर पर हर साल जो नशीले पदार्थ बरामद किये जा रहे हैं,उसमें बिहार का हिस्सा ज्यादा है.

बिहार की हिस्सेदारी अधिक: राष्ट्रीय स्तर पर 2023 में कुल मिलाकर 2669 करोड़ का गांजा बरामद किया गया, जिसमें बिहार में कुल 91 करोड़ का गांजा बरामद हुआ. भारत में कुल मिलाकर 2000 करोड़ का हीरोइन बरामद हुआ, जिसमें बिहार में 40 करोड़ का हीरोइन बरामद किया गया. बिहार में बड़े पैमाने पर युवा नशीले इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं.

"सरकार और प्रशासन को कानून को और कड़ाई से लागू करने की जरूरत है. इसके अलावा सरकार के स्तर पर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से शोध करने की जरूरत की है और उस रिपोर्ट पर सरकार को नीति बनाने की दरकार है."- डॉक्टर विद्यार्थी विकास, अर्थशास्त्री

पूर्व IAS का बयान: पूर्व आईपीएस प्रांतोष कुमार दास कहते हैं कि ड्रग्स का इस्तेमाल चिंता का विषय है. खासकर राज्य के युवाओं में भटकाव आ रहा है. पुलिस प्रशासन को सख्ती से पेश आने की जरूरत है. अगर थानेदार चाह ले तो ड्रग्स का अवैध कारोबार एकदम बंद हो जाएगा.

"नशे का अवैध कारोबार आसानी से रोका जा सकता है. बशर्ते सरकार कम्युनिटी पुलिस की मदद ले और मोहल्ले में अगर पांच कम्युनिटी पुलिस को लगा दिया जाए तो अवैध कारोबार करने वाले पकड़ लिए जाएंगे."- प्रांतोष कुमार दास, पूर्व आईपीएस

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राजधानी पटना में चलाया जा रहा अभियान: पटना में पदस्थापित आईपीएस परिचय कुमार नशे के कारोबार को लेकर मुहिम चला रहे हैं. परिचय कुमार कहते हैं कि राजधानी पटना में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए हमने टीम गठित कर रखी है और लगातार छापेमारी की जा रही है.कईयों की गिरफ्तारी भी हुई है.

"पिछले 3- 4 महीने मे 45 करोड़ के नशीले पदार्थ जब्त किए गए हैं. यह आंकड़ा पिछले 2 साल के दौरान जब्त किए गए आंकड़ों से ज्यादा है."- परिचय कुमार, आईपीएस

नशा छुड़ाने का एक प्रयास (ETV Bharat)

'ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई कर रही सरकार'- सम्राट चौधरी: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बताया कि "2025 में 2,161 मामले दर्ज किए गए, 3,520 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाई गई. राज्य में सितंबर 2025 में स्टेट नारकोटिक्स ब्यूरो का गठन भी किया गया." हालांकि विशेषज्ञों का दावा है कि यह संस्था अभी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है.

मद्य निषेध मंत्री ने क्या कहा: बिहार सरकार के मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री मदन सहनी ने ईटीवी भारत संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून मजबूती से लागू रहेगा. नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून लागू किया है और उसके सकारात्मक प्रभाव सामने आए हैं.

"कुछ लोग जरूर कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. उनपर भी सरकार और प्रशासन की नजर है. जो कोई भी नशीले पदार्थ के अवैध कारोबार में संलिप्त है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."- मदन सहनी,मद्य निषेध एवं उत्पाद मंत्री, बिहार

बिहार को बचाने के लिए बड़ी पहल की जरूरत: अवैध दवाओं की रिकॉड जब्ती और इंटरनेट पर इलाज की भारी खोज से साफ है कि अब केवल पुलिसिया कड़ाई नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर सामाजिक पहल जैसे अभियानों की दरकार है. युवाओं को मौत के इस जानलेवा दलदल से निकालने के लिए हर जिले में सुलभ नशा मुक्ति केंद्र होना जरूरी है. साथ ही परिवार शुरुआती लक्षणों को पहचानकर खुलकर बात करें, नहीं तो सिंथेटिक और मेडिकल नशे के इस फैलले काले नेटवर्क को उखाड़ फेंकना नामुमकिन होगा.

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