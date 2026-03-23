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कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में मरीज की मौत, परिवार ने लगाया बदइंतजामी का आरोप, 3 दिन में दूसरी मौत से भारी आक्रोश

परिजनों का आरोप है कि मरीज को ट्रॉमा केयर यूनिट के बाहर शौच के लिए भेजा गया जिससे उनकी मौत हुई.

RG KAR HOSPITAL DEATH
कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिवार ने बदइंतजामी का लगाया आरोप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 23, 2026 at 12:27 PM IST

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कोलकाता: लिफ्ट में आई एक जानलेवा खराबी के कारण मचे हंगामे के तीन दिन बाद आरजीकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई एक और मौत ने कथित व्यवस्थागत खामियों पर फिर से सबका ध्यान खींच लिया है. इस बार यह घटना एक ऐसे मरीज के साथ हुई जो शौचालय जाते समय अचानक गिर पड़ा.

निमटा के रहने वाले विश्वजीत सामंत (60) को आज सुबह करीब 4 बजे सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और नाक से खून बहने की शिकायत के साथ अस्पताल की इमरजेंसी ट्रॉमा केयर यूनिट में लाया गया. उनके परिवार के अनुसार, शुरुआती इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर हो गई लेकिन इसके बाद में जो कुछ हुआ वह अब एक नए विवाद का केंद्र बन गया.

परिवार वालों का कहना है कि जब सामंता को टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी, तो अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें गेट के पास मौजूद एक सुलभ सुविधा केंद्र में जाने को कहा, जो लगभग 50 मीटर दूर था, या फिर ट्रॉमा केयर सेंटर की ऊपरी मंजिल पर बने वॉशरूम में जाने को कहा, जहाँ उनका इलाज चल रहा था. उनका आरोप है कि उन्हें कोई स्ट्रेचर या किसी तरह की मदद नहीं दी गई. टॉयलेट तक पैदल जाने की कोशिश करते समय सामंता कथित तौर पर जमीन पर गिर पड़े. बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

सामंता की पत्नी इला घटना के बारे में बताते हुए फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने कहा, 'हम उन्हें रात में लाए थे. उनकी नाक से खून बह रहा था. इलाज के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ. फिर उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी लेकिन कोई स्ट्रेचर नहीं दिया गया. एक बीमार व्यक्ति से इस तरह चलने के लिए कैसे कहा जा सकता है?' उन्होंने सवाल किया.

बिस्वजीत के बेटे बिशाल ने भी अपनी माँ की शिकायत दोहराई, 'आस-पास कोई टॉयलेट नहीं था. हमसे कहा गया कि उन्हें बाहर या ऊपर ले जाएं. कोई स्ट्रेचर नहीं दिया गया. वह किसी तरह चलकर गए और फिर अचानक गिर पड़े. अगर आस-पास कोई टॉयलेट या मदद मिली होती, तो शायद ऐसा नहीं होता.'

हालांकि, अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि ट्रॉमा केयर यूनिट के अंदर ही टॉयलेट की सुविधा मौजूद है, जिससे यह सवाल उठता है कि मरीज को कथित तौर पर दूसरी जगह क्यों भेजा गया. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं.

यह घटना उसी ट्रॉमा केयर बिल्डिंग में हुई जहां तीन दिन पहले भी एक घटना हुई थी. 20 मार्च को दमदम के रहने वाले अरूप बंद्योपाध्याय की मौत तब हो गई थी, जब वे अपनी पत्नी और बीमार बच्चे के साथ अस्पताल में थे और एक खराब लिफ्ट में फंस गए थे.

आरोपों के अनुसार लिफ्ट बेकाबू हो गई और काफी देर तक फंसी रही, जिसके दौरान अरूप को जानलेवा चोटें आई. उस घटना ने पहले ही अस्पताल के अंदर रखरखाव, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को लेकर चिंताओं को उजागर कर दिया था.

खास बात यह है कि मरीजों के कल्याण के लिए बनी समिति के सदस्य अतीन घोष ने उस समय प्रशासनिक कमियों को स्वीकार करते हुए कहा था, 'प्रशासनिक लापरवाही हुई है. यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. लिफ्ट में तकनीकी दिक्कतें और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के ठीक से काम करने की निगरानी की जरूरत है.

मरीजों के कल्याण के लिए बनी समिति की बैठकें नियमित रूप से होनी चाहिए. जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी चाहिए.' अस्पताल में हालात का जायजा लेने के लिए समिति की बैठक आज होनी है. लिफ्ट वाली घटना के सिलसिले में पाँच लोगों को गिरफ़्तार किया गया है.

यह पहली बार नहीं है जब इस अस्पताल को सुरक्षा और जवाबदेही को लेकर गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा है. अगस्त 2024 में अस्पताल तब सुर्खियों में आया था जब रात की ड्यूटी पर तैनात एक महिला डॉक्टर के साथ अस्पताल परिसर के अंदर ही रेप और हत्या की घटना हुई थी.

इस घटना से पूरे इलाके में भारी गुस्सा फैल गया था और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए थे. एक साल से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी, मरीजों के परिवारों का आरोप है कि हालात में कोई खास बदलाव नहीं आया है. सुरक्षा में चूक से लेकर बुनियादी सुविधाओं की कमी तक, बार-बार होने वाली इन गंभीर घटनाओं की वजह से पश्चिम बंगाल की सरकारी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था में मौजूद कमियों को लेकर अक्सर विरोध-प्रदर्शन होते रहते हैं.

ये भी पढ़ें- कोलकाता के RG Kar अस्पताल में लिफ्ट दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत, 3 ऑपरेटरों समेत 5 गिरफ्तार

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