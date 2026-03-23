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कोलकाता: आरजी कर अस्पताल में मरीज की मौत, परिवार ने लगाया बदइंतजामी का आरोप, 3 दिन में दूसरी मौत से भारी आक्रोश

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिवार ने बदइंतजामी का लगाया आरोप ( ETV Bharat )

कोलकाता: लिफ्ट में आई एक जानलेवा खराबी के कारण मचे हंगामे के तीन दिन बाद आरजीकार मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई एक और मौत ने कथित व्यवस्थागत खामियों पर फिर से सबका ध्यान खींच लिया है. इस बार यह घटना एक ऐसे मरीज के साथ हुई जो शौचालय जाते समय अचानक गिर पड़ा. निमटा के रहने वाले विश्वजीत सामंत (60) को आज सुबह करीब 4 बजे सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत और नाक से खून बहने की शिकायत के साथ अस्पताल की इमरजेंसी ट्रॉमा केयर यूनिट में लाया गया. उनके परिवार के अनुसार, शुरुआती इलाज के बाद उनकी हालत स्थिर हो गई लेकिन इसके बाद में जो कुछ हुआ वह अब एक नए विवाद का केंद्र बन गया. परिवार वालों का कहना है कि जब सामंता को टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी, तो अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें गेट के पास मौजूद एक सुलभ सुविधा केंद्र में जाने को कहा, जो लगभग 50 मीटर दूर था, या फिर ट्रॉमा केयर सेंटर की ऊपरी मंजिल पर बने वॉशरूम में जाने को कहा, जहाँ उनका इलाज चल रहा था. उनका आरोप है कि उन्हें कोई स्ट्रेचर या किसी तरह की मदद नहीं दी गई. टॉयलेट तक पैदल जाने की कोशिश करते समय सामंता कथित तौर पर जमीन पर गिर पड़े. बाद में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. सामंता की पत्नी इला घटना के बारे में बताते हुए फूट-फूटकर रो पड़ीं. उन्होंने कहा, 'हम उन्हें रात में लाए थे. उनकी नाक से खून बह रहा था. इलाज के बाद उन्हें थोड़ा बेहतर महसूस हुआ. फिर उन्हें टॉयलेट जाने की जरूरत पड़ी लेकिन कोई स्ट्रेचर नहीं दिया गया. एक बीमार व्यक्ति से इस तरह चलने के लिए कैसे कहा जा सकता है?' उन्होंने सवाल किया. बिस्वजीत के बेटे बिशाल ने भी अपनी माँ की शिकायत दोहराई, 'आस-पास कोई टॉयलेट नहीं था. हमसे कहा गया कि उन्हें बाहर या ऊपर ले जाएं. कोई स्ट्रेचर नहीं दिया गया. वह किसी तरह चलकर गए और फिर अचानक गिर पड़े. अगर आस-पास कोई टॉयलेट या मदद मिली होती, तो शायद ऐसा नहीं होता.' हालांकि, अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि ट्रॉमा केयर यूनिट के अंदर ही टॉयलेट की सुविधा मौजूद है, जिससे यह सवाल उठता है कि मरीज को कथित तौर पर दूसरी जगह क्यों भेजा गया. पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है और ताला पुलिस स्टेशन के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं.