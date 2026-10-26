जैस्मीन कौर को इटली में मिला प्रतिष्ठित 'अल्फिएरी डेल लावोरो' पुरस्कार, पंजाब की बेटी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित
जैस्मीन कौर पंजाब के कपूरथला जिले के सुन्नरवाल गांव की रहने वाली हैं. वह फिलहाल इटली में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं.
Published : October 26, 2026 at 8:25 PM IST
कपूरथला: पंजाब के कपूरथला जिले के सुन्नरवाल गांव की रहने वाली जैस्मीन कौर को लगातार 13 सालों तक बेहतरीन शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला द्वारा प्रतिष्ठित 'अल्फिएरी डेल लावोरो' (Alfieri del Lavoro) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
मार्गेरिटा डि सवोइया के मोरो इंस्टीट्यूट से स्नातक जैस्मीन कौर को इटली में उनके बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है. उन्होंने लगातार 13 वर्षों तक एक आदर्श रिकॉर्ड बनाए रखा. वह फिलहाल इटली में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं.
यह सम्मान पंजाबी समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कुछ साल पहले कौर की बड़ी बहन को भी इसी तरह के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए इटली के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था. परिवार की इन दोहरी उपलब्धियों के चलते पंजाब के काला संघन क्षेत्र के सुन्नरवाल और आसपास के इलाकों में लोग जश्न मना रहे हैं.
अपनी पढ़ाई-लिखाई के अलावा जैस्मीन कौर सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में भी सक्रिय रहीं, जिनमें यूरोपीय शासन और एथलेटिक्स शामिल हैं. उन्होंने यूरोपीय संघ की संसद में एक छात्र सदस्य के रूप में काम किया और इटली में स्कूली स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. इस सम्मान के मिलने के बाद कौर ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार की गई कड़ी मेहनत, लगन और अपने परिवार के सहयोग को दिया.
उन्होंने कहा, "किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए न केवल कड़ी मेहनत करना, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना भी जरूरी है. लगातार किए गए प्रयास, अनजान जगह पर भी सबसे कठिन परिस्थितियों के बीच रास्ता बना सकते हैं."
जैस्मीन कौर ने लड़कियों की शिक्षा के महत्व पर भी जोर दिया. खासकर ग्रामीण इलाकों में. उन्होंने कहा, "परिवार द्वारा युवतियों की शिक्षा में किया गया निवेश सीधे तौर पर पूरे समाज को बेहतर बनाता है. अगर बेटियों को शिक्षा मिले और अपनी प्रतिभा दिखाने के मौके मिलें, तो वे हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर सकती हैं." विदेशों में रहने वाले भारतीयों और पंजाब के स्थानीय लोगों ने कौर की इस उपलब्धि को भारत और विदेशों में रहने वाले युवाओं के लिए एक 'प्रेरणा' बताया.
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