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जैस्मीन कौर को इटली में मिला प्रतिष्ठित 'अल्फिएरी डेल लावोरो' पुरस्कार, पंजाब की बेटी को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित

जैस्मीन कौर को इटली में मिला प्रतिष्ठित 'अल्फिएरी डेल लावोरो' पुरस्कार, ( ETV Bharat )

कपूरथला: पंजाब के कपूरथला जिले के सुन्नरवाल गांव की रहने वाली जैस्मीन कौर को लगातार 13 सालों तक बेहतरीन शैक्षणिक रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटरेला द्वारा प्रतिष्ठित 'अल्फिएरी डेल लावोरो' (Alfieri del Lavoro) पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

मार्गेरिटा डि सवोइया के मोरो इंस्टीट्यूट से स्नातक जैस्मीन कौर को इटली में उनके बेहतरीन शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है. उन्होंने लगातार 13 वर्षों तक एक आदर्श रिकॉर्ड बनाए रखा. वह फिलहाल इटली में मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं.

यह सम्मान पंजाबी समुदाय के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कुछ साल पहले कौर की बड़ी बहन को भी इसी तरह के शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए इटली के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था. परिवार की इन दोहरी उपलब्धियों के चलते पंजाब के काला संघन क्षेत्र के सुन्नरवाल और आसपास के इलाकों में लोग जश्न मना रहे हैं. अपनी पढ़ाई-लिखाई के अलावा जैस्मीन कौर सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में भी सक्रिय रहीं, जिनमें यूरोपीय शासन और एथलेटिक्स शामिल हैं. उन्होंने यूरोपीय संघ की संसद में एक छात्र सदस्य के रूप में काम किया और इटली में स्कूली स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. इस सम्मान के मिलने के बाद कौर ने अपनी सफलता का श्रेय लगातार की गई कड़ी मेहनत, लगन और अपने परिवार के सहयोग को दिया.